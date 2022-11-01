The Hill: решение Сунака обрекает промышленность Британии на катастрофу

18:12 02.11.2022

Новый премьер Великобритании Риши Сунак решил вновь запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов. Это в большой степени отвечает интересам России и грозит катастрофой британской промышленности, заявил обозреватель The Hill Роберт Брайс.



По его мнению, такое решение Сунака – это "подарок" президенту РФ Владимиру Путину и катастрофа для промышленности и потребителей.



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"Фактически Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед", - подчеркивается в статье.



Экоактивисты поприветствовали этот шаг, однако запрет может привести страну к дефициту топлива, предостерегает автор. Слишком сильная энергетическая зависимость от других стран грозит Британии тяжелым положением во время кризиса. Граждане уже вынуждены платить за электроэнергию примерно в два раза больше, чем жители ЕС.



Автор напомнил, что Британия закрыла угольные электростанции. Он считает, что этот пробел не смогут заполнить возобновляемые источники энергии. Однако у Британии остаются огромные запасы сланцевого газа.



Елизавета Сапкова