Новые горизонты ШОС, - Вл.Чушкин

18:14 02.11.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 02.11.2022 |

О работе Шанхайской Организации Сотрудничества

1 ноября 2022 года в Пекине в режиме видеоконференции под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна состоялось XXI заседание Совета глав правительств государств – членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) – международной организации, основанной в 2001 году. В настоящее время в нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.



На прошедшем 15-16 сентября с. г. в Самарканде саммите ШОС на уровне глав государств-членов был подписан меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС, после чего Иран должен выполнить соответствующие обязательства и завершить официальную процедуру вступления. Там же был запущен процесс оформления членства в организации Беларуси. Партнерами по диалогу в ШОС являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. На саммите Организации в Самарканде было принято также решение о начале процедуры предоставления статуса партнера по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме и Объединенным Арабским Эмиратам.



В заседании Совета в Пекине участвовали председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Казахстан А.А. Смаилов, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров, премьер-министр Республики Таджикистан К. Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н. Арипов. Индию представлял министр иностранных дел С. Джайшанкар, а Пакистан - министр иностранных дел Б.Б.Зардари. Кроме того, в заседании участвовали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Р.Э. Мирзаев, председатель правления Делового совета ШОС Д.А. Вахабов, председатель Совета межбанковского объединения ШОС А.К. Мирсоатов



В заседании приняли также участие представители государств-наблюдателей при ШОС: премьер-министр Республики Беларусь Р.А. Головченко, первый вице-президент Исламской Республики Иран М. Мохбер, премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Х. Гельдимырадов в качестве гостя председательствующей стороны, а также исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана А.С. Алишахбана, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В. Мясникович, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Х. Нозири, заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Чи Фан, заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств И.Т. Нематов.



В ходе заседания его участники обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, в том числе в контексте совершенствования деятельности организации на современном этапе.



В своем выступлении перед коллегами председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин предложил создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей, которая поможет достичь независимости от влияния и действий третьих стран в финансовом секторе. Также в этом должен помочь и переход на расчеты в национальных валютах…



На Россию продолжает оказываться нарастающее давление, против нее принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер, которые затронули ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы. Но россияне смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики, приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов, а также для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила 13% против 18% в апреле текущего года. Показательно и то, что с января по август оборот торговли России с государствами – членами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 150 млрд. долларов США…



По итогам заседания его участники приняли Совместное коммюнике, в котором отмечено, что сегодня мир вступает в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Эти фундаментальные процессы сопровождаются усилением взаимосвязанности, ускорением темпов информатизации и цифровизации. В этой связи государства-члены, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН. Главы делегаций подтвердили, что ШОС выступает за повышение эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. Они подчеркнули необходимость скорейшего проведения инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров.



Главы делегаций подчеркнули необходимость последовательного осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и Плана действий по ее реализации. Они выступили за расширение и углубление взаимодействия в финансовой, инвестиционной, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, в интересах устойчивого социально-экономического развития в регионе ШОС. Главы делегаций подчеркнули необходимость выполнения Плана действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года (г. Москва, 10 ноября 2020 г.). Они приветствовали принятие Комплексного плана на 2023-2027 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.).



Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в 2023 году в Кыргызской Республике.