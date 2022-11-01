Русско-турецкая война. Последняя? (уроки истории), - Сергей Латышев

18:56 02.11.2022 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА: НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ КАТАСТРОФЫ

2 ноября 1914 года Россия объявила войну Турции, флот которой перед этим без объявления войны напал на наше Черноморское побережье и утопил несколько кораблей. Русская армия и флот разбили турок в жестокой борьбе на нескольких фронтах, захватили большую территорию, но революция 1917 года превратила блистательную победу в горькое поражение.



Последняя война России с Турцией началась с абсурда (с тех пор обе страны еще дважды были близки к войне – в первые годы после Второй мировой войны и в 1957 году – из-за Сирии). За турецким нападением последовало… извинение, которое не могло быть принято Санкт-Петербургом, вынужденным объявить Турции войну, когда России было совсем не до этого. В момент объявления войны она уже шла – в Закавказье. Сами турки официально объявили войну России 11 ноября. К Германии и Австро-Венгрии в смертельной борьбе с Россией присоединился вековой враг, имевший сильную армию.



ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ В ТУРЦИИ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS



Провокация Энвер-паши

Предшествовавшие началу войны события напоминали запутанный триллер. 2 августа 1914 года управляемая младотурками Турция заключила тайный договор о союзе с Германией. Через несколько дней турки позволили укрыться в своих водах преследуемым британской средиземноморской эскадрой немецкому линейному крейсеру "Гебен" и легкому крейсеру "Бреслау". Они были включены под турецкими названиями в османский флот, который возглавил командир "Гебена" адмирал Вильгельм Сушон. Его морские офицеры были назначены на многие турецкие военные корабли. Кайзеровские офицеры и генералы стали командовать турецкой армией, которой не хватало как раз опытных командиров. Турецкие солдаты, по всеобщему признанию, были хороши, если ими правильно управлять.



Уже было вполне понятно, к чему все клонится. Поэтому командующий Черноморским флотом Андрей Эбергард предложил Николаю II послать русские броненосцы в Стамбул и уничтожить немецкие корабли на якорной стоянке, чтобы отбить у турок охоту вступать в войну. Однако в Санкт-Петербурге не дали разрешения на эту превентивную акцию. А в это самое время Стамбул выбивал из Германии кредиты и согласие на расширение за счет России и Греции турецкой территории. Но даже когда Берлин удовлетворил турецкие вожделения, многие султанские сановники во главе с великим визирем были против войны с Россией. Инициативу ее развязывания взял на себя склонный к авантюрам военный министр Энвер-паша, согласовавший этот судьбоносный для страны шаг еще с несколькими лидерами младотурок. Он отдал приказ Сушону развернуть боевые действия против России без объявления войны, послав немецко-турецкий флот в набег на русские порты в Черном море. Нападению, которое проморгал Черноморский флот, подверглись Одесса, Севастополь, Феодосия, Керчь, Новороссийск.



ТУРЕЦКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ И ПОДВОДНАЯ ЛОДКА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS



"Севастопольская побудка"

Эту дерзкую пиратскую акцию в России окрестили с приличной долей мрачной иронии "Севастопольской побудкой". Были потоплены канонерская лодка "Донец", минный заградитель "Прут", ряд военных судов получили повреждения. У русских портов и в Керченском проливе были поставлены мины, на которых подорвались несколько торговых судов. Другие были вместе с экипажами захвачены в плен. Артиллерийским огнем были повреждены здания, военные объекты. Имелись десятки убитых и раненых среди военных моряков и гражданского населения. Нападавшие потерь не имели и благополучно вернулись на свои базы.



Понимая, что расплата неизбежна, великий визирь и четыре министра подали в отставку. От имени турецкого правительства России были направлены письма… с извинениями. В ответ Россия, как через несколько дней и Британия, предъявила Стамбулу ультиматум с требованием выдворить из Турции немецких военных, на что турки, прочно связавшие свою судьбу с кайзеровской Германией, пойти не могли. Россия, разумеется, тоже не могла вынести унижения "Севастопольской побудки". И началось.



Самый необычный фронт

Как и предвидели в России, война не сулила русским легкой прогулки. Турецкая армия с немецкими генералами и офицерским составом была очень серьезным противником. Основным театром военных действий (впоследствии турецкие войска воевали с русскими и на Балканах) было Армянское нагорье. Война развернулась среди потухших вулканов, на высоте нескольких тысяч метров, на разрезанной высочайшими хребтами, бурными горными реками территории, где было мало дорог и продовольствия, а зимой было не меньше шансов погибнуть от голода, снежных заносов, обвалов и страшных морозов, чем от пуль и шашек противника.



Это был уникальный фронт Великой войны, имевший целый ряд только ему присущих особенностей. Во-первых, половину задействованных на нем русских воинов составляли казаки – кубанские, донские, терские, забайкальские. Во-вторых, этот ТВД – от Черного моря до озера Ван – был самым высокогорным из всех остальных и достаточно изолированным. Таких проблем со снабжением, как там, не было больше нигде. В-третьих, ни один из других фронтов не был столь тесно связан с действиями флота. Взаимодействие императорского Черноморского флота и Кавказской армии было поистине образцовым. Четвертой и очень кровавой особенностью этой войны стало то, что она быстро привела к жестокому межнациональному и религиозному конфликту в регионе: курды и аджарские мусульмане поддерживали турок, а христиане – армяне и ассирийцы – русских. В-пятых, в русской Кавказской армии был самый большой процент русских немцев. Им не слишком доверяли, что было совершенно несправедливо, и поэтому сплавили на отдаленный театр военных действий – подальше от Германии. Их военные, организаторские и медицинские таланты нашли там свое применение. Ну и, наконец, русским приходилось еще и воевать с турками также в Персии, куда те перенесли военные действия, и даже в современном Ираке, помогая англичанам, которых они били весьма умело до 1917 года. В ходе одной дерзкой экспедиции военно-дипломатического характера, описанной в книге Хаджи-Мурата Мугуева "К берегам Тигра", русские казаки дошли однажды почти до Багдада.



Талант генерала



ГЕНЕРАЛ Н.Н. ЮДЕНИЧ СО ШТАБОМ. ФОТО: MIL.RU



Турки были настроены весьма решительно, попробовав в начале войны осуществить неожиданную для русских операцию по захвату Сарыкамыша. Главнокомандующий русской Кавказской армией генерал Мышлаевский и его начальник штаба явно не соответствовали своим должностям. Они бежали из атакованного двумя турецкими корпусами города, приказав его сдать врагу. Войска не выполнили этого приказа. Его героическую оборону возглавил оказавшийся там случайно проездом казачий полковник Букретов, кстати, еврей по происхождению. Через два дня его заменил старший по званию генерал Пржевальский, родственник известного путешественника. Русская армия в ходе ожесточенных уличных боев удержала город, разбила турецкий корпус, а другой – замерз в снегах при отступлении. В этой битве взошла звезда генерала Николая Николаевича Юденича – одного из самых талантливых генералов Великой войны, которую он провел на Кавказском фронте. Война расставила все на свои места – генералы мирного времени быстро уступили место талантливым военачальникам. К тому же столицы с высоким начальством были далеко и ничему не мешали. А острая угроза со стороны турок, напротив, – стимулировала. Ничего, читатель, не напоминает эта картина?



В 1915 году русские продвинулись вглубь турецкой территории. Несмотря на отдельные турецкие победы и успехи, в том числе в Персии, они всегда сводились на нет контрударами и оборачивались еще большими турецкими поражениями. "Сталинградом" той войны стала блестящая операция генерала Юденича по захвату в 1916 году Эрзурума, ключевого центра турецкой обороны, превращенного в неприступную крепость. Эту операцию, новаторскую во всех отношениях, до сих пор изучают в военных академиях всего мира. В ее ходе была использована воздушная разведка, специально созданные для взламывания сильнейшего укрепрайона штурмовые отряды. Наступление началось зимой. Ночью, в пургу войска двигались в маскхалатах. В течение нескольких дней русские умело "прогрызали" турецкую оборону, окружив цитадель, но затем двинулись не на ее штурм, а устремились в турецкие тылы, отрезая осажденным все пути к спасению. В результате крепость пала… без боя. Русским достались колоссальные трофеи. Местные христиане – армяне и греки – устроили победителям триумфальную встречу.



На этом русская армия не остановилась и во взаимодействии с Черноморским флотом, помогавшим войскам в береговой зоне своими мощными пушками и высаживавшим в турецком тылу тактические десанты, захватила крупный город-порт – Трабзон. А русские подлодки своими смелыми операциями сумели пресечь каботажную торговлю вдоль турецкого побережья Черного моря и не допускать переброски морем турецких подкреплений. Так была занята вся Восточная Турция. В марте-апреле 1917 года должна была состояться отложенная несколькими годами ранее грандиозная десантная операция на Босфоре. Она должна была привести к концу войны, как это произошло через год в результате крушения обороны Центральных держав на Балканах.



ПОЧТОВАЯ МАРКА ПОСВЯЩЕННАЯ ЭРЗУРУМСКОЙ ОПЕРАЦИИ. ФОТО BISSIG/SHUTTERSTOCK.COM



Удар в спину

Новый 1917 год русские солдаты и офицеры на Кавказском фронте, по свидетельству очевидцев, встречали в приподнятом настроении, будучи уверенными в скорой победе и конце войны. Для этого у них было все: оружие, боеприпасы, умение воевать, абсолютная, доказанная на практике уверенность в своих силах. К середине 1917 года Турция, Германия и их союзники фактически потерпели поражение. Скоординированный удар стран Антанты должен был поставить точку в Великой войне. Но наши "союзники" на самом деле ставили перед собой в этой войне сразу две цели – сокрушение не только Германии, но и – неофициально – "союзной" России, обильно проливавшей за них свою кровь. Причем последняя должна была пасть первой. И было только одно средство добиться этого – революция.



Что с того?

Без царя, с уничтоженной Временным правительством дисциплиной победоносная русская армия превратилась в скопище опасных, но уже не для врага, вооруженных людей. Боевое братство рухнуло. Соскучившиеся по далекому дому солдаты стали поднимать руку на офицеров. В этих условиях бывшая русская армия потеряла боеспособность и лишилась всех своих обильно политых кровью завоеваний – и турецких Трабзона и Эрзурума, и бывших до войны русскими Сарыкамыша, Карса и Батума. А потом и Баку. Трагическая судьба ожидала также Черноморский флот. Некоторые русские офицеры, правда, остались в регионе, чтобы помочь армянам и грузинам создать свои вооруженные силы и защититься от турецкой угрозы. Местным христианам для самозащиты были переданы большие запасы оружия. Но это нисколько не отменяло основного итога последней русско-турецкой войны: из-за организованной "союзниками" "на паях" с немцами революции Россия ее проиграла. После того как в очередной раз победила Турцию. Очень горько осознавать это. Такого в нашей истории не должно быть более никогда и нигде. Все надо доводить до конца. Источник - tsargrad.tv

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