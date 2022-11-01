РосВласти запутались в подштаниках олигархов

19:32 02.11.2022

ЮРИЙ ПРОНЬКО



ПРОНЬКО – ЧИНОВНИКАМ: ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ БУНТА В РОССИИ. ПОРА ЧТО-ТО РЕШАТЬ



На мой взгляд, в России сложилась недопустимая и крайне опасная ситуация, когда мизерная доля толстосумов контролирует крупнейшие активы страны, а абсолютное большинство граждан живет в бедности и нищете.



Я не фаталист, но ситуация беспрецедентно серьезная. Так, по данным аналитиков Credit Suisse, 1% граждан России контролирует почти 60% национального богатства страны. Это самый высокий подобный показатель в мире – как среди развитых государств, так и среди тех, кого раньше было принято именовать развивающимися.



Между тем каждый второй гражданин России (47%) не имеет вообще никаких накоплений. Это показал опрос Superjob. У 15%, если бы они полностью лишились дохода, то сбережений меньше чем на месяц. У 18% "заначка" израсходовалась бы за один – два месяца. Только 9% семей в России имеют накопления, которых хватит на полгода, у 6% – до года. И только 5% соотечественников смогли бы прожить без доходов больше года.



И ситуация усугубляется. Отрицать стагнацию в экономике, бедность населения, сверхдоходы узкой группы дельцов по меньшей мере некорректно. Да, русофобские санкции не смогли "разорвать в клочья" экономику России. Однако, и это уже очевидный факт, который признают и в правительстве, и в ЦБ, замедление экономической активности происходит. Резко вниз пошли инвестиции, что серьезным образом настораживает. Ведь открылась уникальная возможность после ухода иностранных компаний, освободились целые ниши, но импортозамещение скорее фейк, чем реальность.



Доходы и заработные платы населения в России находятся на крайне низком, недопустимом уровне. На этом фоне наш крупный бизнес десятилетиями получал сверхприбыли, которые выплачивались узкому кругу через дивиденды и выводились из страны. Эти деньги не вкладывались в так называемый "человеческий капитал", потому что на собственных сотрудниках российский бизнес обычно предпочитал экономить.



Я убежден, что если в стране не изменится подход к оплате труда, то мы так и будем продолжать доказывать на практике позорный тезис, однажды высказанный на уровне чиновников, о том, что Россия – уникальная страна, где работающий человек может быть бедным. Я бы, разумеется, не гордился этой уникальностью, а постарался исправить ситуацию.



Здесь у государства ключевая роль, потому что у него есть, по сути, только две функции: карательная и фискальная. Так примените налоговые фискальные стимулы и создайте такие условия для работодателей, чтобы им было выгодно платить высокие зарплаты и отражать их не в серых схемах, а в белых. И еще. Что мешает государству просто списать долги всем, кто сегодня рискует своей жизнью, выполняя свой долг в рамках специальной военной операции? Одно дело, когда люди со стороны наблюдали за спецоперацией, как это и было до объявления частичной мобилизации, и совсем другое, когда они же, соблюдая закон и не убегая из страны, выполняют свой долг перед Родиной. У государства достаточно ресурсов и инструментария, чтобы закрыть тему долгов семей мобилизованных, не ущемляя в правах тех, кто открывает банковские депозиты.



Надо сделать, чтобы люди призванные, возвращаясь домой живыми, не оказывались в ситуации, когда им надо платить по банковским кредитам, в том числе по процентам, которые накапали за период боевых действий. Кто-то может сказать, что это популизм. Нет, это уважительное отношение к собственным гражданам со стороны "государственной машины". Это ювелирная работа, которую необходимо провести. А у нас сейчас получается, что если ты погиб, то тогда тебе все прощается. А если человек выполнил свой долг, но не был убит – это что же, проклятие?



Но это же оксюморон! Человек выжил, принес своей стране Победу и стал крайним – это нормально? Нет. Бунт бессмысленный и беспощадный никому не нужен, если вы связываете свою судьбу, судьбу своих детей с Россией. Однако те, кто принимает решения, кто контролирует экономику и финансовые потоки, должны четко осознавать, что в России сложилась опасная социальная ситуация, из которой есть достойный выход – рост доходов и благосостояния наших семей. Для этого деньги в России имеются.



