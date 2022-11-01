Токаев подписал закон об амнистии всех участников январских событий. Из соображений гуманизма

20:43 02.11.2022

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "Об амнистии", передает Экспресс К со ссылкой на Акорду.



Отмечается, что текст закона "Об амнистии" публикуется в печати.



Указывается, что об амнистии говорилось в Послании Президента от 1 сентября 2022 года.



"Я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий. Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения", - заявлял тогда ТОКАЕВ.