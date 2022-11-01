"Золотое кольцо" для мусульман: в РФ хотят запустить новый турпроект

20:51 02.11.2022

Туристический маршрут по всей России "Изге сукмак" планируют составить для посещения памятных мест последователей ислама



ДУШАНБЕ, 2 ноя – Sputnik. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов предложил создать специальный проект "Изге сукмак" ("Священная тропа").



По его словам, эту программу можно посвятить посещению памятных мест последователей ислама в РФ.



Об этом Крганов сказал РИА Новости по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.



Он напомнил, что у многих конфессий России реализуются туристические проекты, напрямую связанные с религией.



"У православных, например, это Золотое кольцо с посещением церквей, монастырей Суздаля, Владимира и других городов. ДСМР предложил создание мусульманского туристического проекта "Изге сукмак" ("Священная тропа") именно для того, чтобы наши единоверцы знали, чтили и посещали памятные для них места по всей стране", - сказал глава ДСМР.



Муфтий добавил, что зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал инициативу создания "Священной тропы".



По мнению религиозного деятеля, внутренний туризм в последние годы набирает стремительные обороты.



"Мы стали обращать внимание к собственной истории, памятникам культуры. Много исторических мест для мусульман в Чувашии, Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Пензенской и других областях. Вот их надо посещать, а не только по Европе и миру ездить", - сказал Крганов.



Председатель ДСМР добавил, что проект специального мусульманского туризма нацелен на развитие отрасли со странами СНГ.