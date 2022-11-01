 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Массовый мор рыбы в Капшагае
00:01 03.11.2022

Массовый мор рыбы произошел на Капшагае (ВИДЕО)

В Сети появилось видео массовой гибели малька на водохранилище Капшагай в Алматинской области, передает Экспресс К.

В публикации в Instagram-аккаунте konaevkz указывается, что кадры были сняты 2 ноября 2022 года около 13:40.

"В районе Лев-горы - массовая гибель малька. Мертвую рыбу гонит ветром со стороны железнодорожного моста к Лев-горе. Возможно, кто-то слил химию в акваторию. Возможно, бассейны спускают", - предполагает автор поста.

В сообщении призывают выяснить причину мора и принять меры.



Между тем специалисты инспекции Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК выехали на водоем для выяснения обстоятельств. Кроме того, согласно инструкции, оповещены все заинтересованные государственные органы и организации.

В прокуратуре рассказали, что по факту гибели рыбы на Капшагае создана комиссия.

По данным надзорного органа, 1 ноября в этом месте проводилось зарыбление водоема и было выпущено 30 тысяч мальков.

Источник - Экспресс-К
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