Массовый мор рыбы в Капшагае

00:01 03.11.2022

Массовый мор рыбы произошел на Капшагае (ВИДЕО)



В Сети появилось видео массовой гибели малька на водохранилище Капшагай в Алматинской области, передает Экспресс К.



В публикации в Instagram-аккаунте konaevkz указывается, что кадры были сняты 2 ноября 2022 года около 13:40.



"В районе Лев-горы - массовая гибель малька. Мертвую рыбу гонит ветром со стороны железнодорожного моста к Лев-горе. Возможно, кто-то слил химию в акваторию. Возможно, бассейны спускают", - предполагает автор поста.



В сообщении призывают выяснить причину мора и принять меры.







Между тем специалисты инспекции Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК выехали на водоем для выяснения обстоятельств. Кроме того, согласно инструкции, оповещены все заинтересованные государственные органы и организации.



В прокуратуре рассказали, что по факту гибели рыбы на Капшагае создана комиссия.



По данным надзорного органа, 1 ноября в этом месте проводилось зарыбление водоема и было выпущено 30 тысяч мальков.