Америка слабеет? Мускулы атрофировались, - Politico

00:04 03.11.2022

В Вашингтоне признают, что в возможном конфликте с Россией и Китаем они проиграют

Владимир Малышев

02.11.2022

Америка слабеет?

Дипломатия США, некогда доминировавшая в мире, сегодня явно проигрывает. В этом признается европейское издание американской газеты Politico в статье под заголовком "Разочарование и бессилие": в борьбе за мировое влияние дипломатия - самая большая слабость Америки".



"Когда-то считалось само собой разумеющимся, что американское посольство в данной стране, в большинстве стран, было самым большим посольством, самым заметным посольством, самым влиятельным посольством", - заявил изданию Эрик Рубин, президент американской дипломатической службы Союза дипломатов и бывший посол США в Болгарии. - Сейчас во многих частях мира это не так. В большей части развивающегося мира это - Китай".



За последнее десятилетие Китай увеличил свои расходы на дипломатию и даже превзошел США по количеству дипломатических должностей в мире. Судя по всему, количество китайских дипломатов увеличилось, и они гораздо лучше подготовлены и более настойчивы, чем их предшественники, в том числе в таких многосторонних организациях, как Организация Объединенных Наций. Тем временем расходы США на дипломатию практически не изменились, как и размер дипломатической службы США, в то время как финансирование, безопасность и другие факторы ограничили дипломатическое присутствие Америки за рубежом.



Три года назад Вашингтон был поражен, узнав, что Китай создал бОльшую сеть дипломатических учреждений, чем Соединенные Штаты, возглавив этот международный рейтинг. "С 276 постами по всему миру Китай впервые превзошел сеть Соединенных Штатов на три поста", - сообщает Институт Лоуи, аналитический центр в Австралии. Помогло, в частности, то, что Китай успешно подтолкнул правительства таких стран, как Панама, к отказу от Тайваня в пользу Пекина.



Высокопоставленный китайский чиновник недавно заявил, что в стране сейчас более 280 дипломатических представительств, в то время как последние статистические данные Госдепартамента говорят, что у США их 275.



Причем китайские дипломаты уделяют большое внимание двум регионам, о которых в политике США часто забывают, - Африке и Латинской Америке, выделяя им значительные ресурсы. Даже на "заднем дворе" США, в Латинской Америке, Китай уже хозяйничает вовсю.



Франсиско Сантос Кальдерон, бывший посол Колумбии в Соединенных Штатах отметил, что Китай в настоящее время является главным торговым партнером для ряда стран Латинской Америки. "Нет никаких реальных доказательств того, что США проводят политику в отношении Латинской Америки", - сказал он. "Есть заявления, есть коммюнике, но политика? Ее нет".



Politico пытается объяснить это тем, что Америка слишком долго позволяла своим дипломатическим мускулам атрофироваться, все больше полагаясь на свою военную мощь в качестве рычага воздействия. За последние 10 лет ежегодное финансирование США Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных с ними функций практически не изменилось и составляет около 55 миллиардов долларов. (Сюда не входит чрезвычайное финансирование, частично вызванное пандемией и войной на Украине, но оно включает в себя ныне упраздненную категорию бюджета под названием "Операции на случай непредвиденных обстоятельств за границей".) В отличие от этого бюджет национальной обороны США, который колебался в районе 650 миллиардов долларов пять лет назад, может приблизиться к 850 миллиардам долларов в следующем году.



Politico обращает также внимание на лучшую профессиональную подготовку дипломатов Китая. "Китайские дипломаты, - пишет издание, - похоже, проводят больше времени в стране, а в некоторых случаях получают больше подготовки, чем их американские коллеги". Обычный срок службы дипломатов КНР длится четыре года, по сравнению с тремя годами для американских дипломатов. Высокопоставленные китайские дипломаты иногда остаются дольше четырех лет. Многие высокопоставленные китайские дипломаты учились в университетах США или отдают своих детей в такие школы.



У китайских дипломатов есть еще одно преимущество перед американскими коллегами: им не нужно так сильно беспокоиться о своей безопасности.



Статус Америки как доминирующей мировой державы означает, что у американских дипломатов часто есть "мишени на спине", указывает Politico, фактически признавая, что во многих странах американцев так ненавидят, что служить дипломатами за границей им становится просто опасно.



"В результате правила безопасности, - отмечает издание, -затрудняют их передвижение по стране или даже открытие дипломатических объектов, а посольства США иногда представляют собой укрепленные зоны вдали от столичных центров. Китайские посланники обычно имеют больше свободы передвижения".



Как же исправить сложившую неблагоприятную для США ситуацию? Госдепартамент, не теряя надежд на реванш, собирается это сделать путем создания т.н. Китайского дома - межведомственных команд, которые будут поддерживать американский бизнес за рубежом. Они появились еще до Байдена, но его помощники также рассматривают их как важные механизмы. Более активные Соединенные Штаты могут предложить больше другим странам и увести их от того, что "может быть хищническим влиянием Китая", утверждают официальные лица США.



Хотя сегодня Соединенные Штаты – уже не тот доминирующий игрок, которым были после окончания холодной войны, они, тем не менее, остаются стержневой державой мира, считает бывший госсекретарь США Уильям Бернс.



Каждый год США, напоминает он, тратят на оборону больше, чем следующие семь стран по величине военного бюджета вместе взятые.



У них больше союзников и потенциальных партнеров, чем у любой другой дружественной или недружественной державы. Экономика, несмотря на риск перегрева и вопиющее неравенство в обществе, остается крупнейшей, самой инновационной в мире, способной лучше других адаптироваться к происходящим переменам.



Энергетика, которая когда-то была ахиллесовой пятой, теперь дает Соединенным Штатам существенные преимущества. Новые технологии открыли для добычи огромные месторождения природного газа; прогресс в области чистой и возобновляемой энергии ускоряется. Сегодня задача в том, чтобы использовать эти преимущества и во время оставшегося исторического окна, когда США все еще будут иметь превосходство над другими странами, обновить мировой порядок в соответствии с новыми реалиями. В свою очередь, это потребует восстановления утраченного искусства дипломатии, делает вывод Бернс.



Однако в Пекине смотрят на такие потуги Вашингтона скептически. В июне китайская газета Global Times, рупор официального Пекина, процитировала мнение аналитиков о том, что, если Соединенные Штаты "попытаются заставить [другие] страны выбрать чью-либо сторону, они обречены на то, чтобы "врезаться в стену", поскольку страны сыты по горло попытками США политизировать экономические вопросы и разжечь идеологическую конфронтацию".



К тому же растущая слабость США, которые неумолимо утрачивают роль мирового гегемона на международной арене, сейчас проявляется не только на дипломатическом фронте, и не только Китаю. Об этом с тревогой пишет авторитетное американское издание Foreign Affairs в статье под заголовком "Может ли Америка победить в новой мировой войне". США, считает издание, угрожает конфликт с Китаем и Россией одновременно, который, как оно считает, Вашингтон проиграет.



Автор статьи констатирует, что обстановка в мире в 2022 году обострилась: Россия начала военную операцию на Украине, Китай провел масштабные учения рядом с Тайванем после визита на остров американских чиновников. При этом в Вашингтоне признают сближение Москвы и Пекина.



В таких условиях, как говорится в статье, существует риск втягивания США в продолжительный вооруженный конфликт с Россией и Китаем одновременно - из-за Украины и Тайваня. Но военное планирование Пентагона не позволит воевать на два фронта: значительная часть американской военной техники стареет, запасы оружия сокращаются из-за помощи Украине. При таком сценарии, если Вашингтон не начнет модернизацию армии, Америка проиграет возможную войну в Европе и на Тихом океане, с унынием отмечает автор статьи в Foreign Affairs.



Как написала газета Independent, по поручению Конгресса США группа экспертов в области национальной безопасности во главе с бывшим помощником министра обороны Эриком Эдельманом и бывшим начальником штаба ВСМ США Гэри Рафхедом, проведя исследование, отметила: "Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших капитальных активов в своем следующем конфликте. США, возможно, придется приложить массу усилий для того, чтобы победить - или проиграть - в войне против Китая или России. В частности, США рискуют потерпеть поражение в том случае, если их вооруженным силам придется сражаться на двух или более фронтах одновременно. Американское военное превосходство уже не гарантировано, а последствия для американских интересов и американской безопасности серьезные".



Того неоспоримого превосходства, которое было у США в конце холодной войны, больше нет - к такому выводу пришла комиссия экспертов, проведя беседы с ключевыми чиновниками оборонного ведомства и проанализировав секретные документы.



Вашингтон сталкивается с серьезными вызовами для своих интересов в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. А еще, добавим, нынешний конфликт на Украине, на разжигание которого США безудержно тратят сейчас свои военные ресурсы, еще более их ослабляют.