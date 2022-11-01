Персидский арсенал: Дешево для России и сердито для Украины

00:15 03.11.2022

Иранские аналоги "Искандеров" дешевле обойдутся, а освободившиеся средства в мирное русло направим



Андрей Захарченко



Американские медиаресурсы всех мастей и калибров продолжают возмущаться тем, что Россия активно использует иранское оружие в зоне проведения специальной военной операции на Украине.



Летом в набат била по поводу иранских беспилотников на вооружении ВС РФ, например, газета The Washington Post (в результате МИД Украины пригрозил Ирану разрывом дипотношений, если тот не прекратит поставки).



Теперь к делу подключился аж целый новостной телеканал CNN.



Со ссылкой на неназванные "компетентные источники информации в западных странах, следящих за программой поставки персидских вооружений" он распространяет сведения, что Иран намерен до конца 2022 года доставить в Россию около 1000 одной тысячи единиц оружия.



Утверждается, что в рамках этой сделки в Россию якобы отправится не только очередная партия беспилотных летательных аппаратов (хотя и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не раз официально заявляли, что о применении иранских дронов российскими войсками им ничего не известно), но и, в частности, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля".



На этом фоне украинские интернет-ресурсы активизировали свою "переможную" риторику. Дескать, "доблестная украинская армия и непробиваемая система ПВО устроила оккупантам такую баню, что у тех свои хваленые суперракеты кончились, и они начали с миру по нитке побираться".



Отдельные ультрапатриотически настроенные околовоенные российские аналитики и экзальтированные общественники с гражданами оседали своего любимого информационного конька: "некогда великую Россию, мол, нынешняя власть до того довела, что она сама себя вооружениями обеспечить даже не может, вынуждена у Востока клянчить, позорище".



А администрация Белого дома просто заявила: США-де признают, что не располагают сведениями о поставках иранских ракет России, но выражают по этому вопросу глубокую и серьезную обеспокоенность.



Попробуем разобраться.



Что касается "сильной озабоченности" Вашингтона получением ВС РФ в свое распоряжение иранских БПЛА и ракет, то тут все яснее ясного.



Известный ближневосточный аналитик Элайджа Магье, утверждая, что Иран расценивает подобные сделки как фактическую реализацию отмены оружейных санкций ООН (отменены осенью 2021 года несмотря на протесты США), позволяющую свободно и легально продавать свои вооружения по всему миру, признает: в условиях многолетних жесточайших технологических санкций военная промышленность Ирана в области разработки и производства дронов, баллистических ракет и ЗРК добилась существенных успехов, выведя персов по этим направлениям в когорту мировых лидеров.



Практика войны в Йемене стала очень наглядной иллюстрацией к этому заявлению. С помощью именно иранского вооружения не раз поражались объекты, якобы "надежно защищенные" американскими системами противоракетной обороны. Да и не иранской ли ракетой был в свое время безнаказанно сбит целый командный пункт ЦРУ вместе с шестью высокопоставленными офицерами американской разведки, включая Майкла Д’Андреа (он же "Аятолла Майк"), курировавшего все спецоперации ЦРУ на Ближнем Востоке, включая программы секретных тюрем и ударов дронов?



Применительно же к Украине надо понимать, что США заинтересованы в максимальном затягивании конфликта. А раз так, то и обещания Пентагона насчет помощи Киеву в выстраивании "глубоко эшелонированной системы ПВО" следует воспринимать серьезно.



"Когда США и их союзники привезут на Украину системы ПВО и расставят их в жизненно важных точках страны, вывести из строя крупнейшие логистические хабы Украины будет намного сложнее, и их поражение наверняка потребует от российской армии значительно больших усилий, чем сегодня - и по части тактики, и по части применения боеприпасов", - отмечает, в частности, военкор Юрий Котенок.



И в этом вопросе, думается, все средства хороши.



- Все понимают, что с момента принятия Западом решения о поставках оружия Киеву началась прокси-война между Россией и НАТО. Об этом ранее прямо или косвенно заявляли и представители Евросоюза, и Украины, - отмечает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.



- Вопрос в том, в каком объеме Москва должна реагировать на активность НАТО в зоне СВО. По законам конфликтологии, если одна сторона эскалирует конфликт, то другая отвечает на него. Соответственно, если НАТО не только не снижает, но и наращивает поставки оружия Киеву, параллельно усиливая санкции в отношении Москвы, то, очевидно, Россия со своей стороны также ответит эскалацией.



С этой точкой зрения трудно не согласится. Когда против России выступает коалиция из более чем полусотни государств, ничего зазорного в том, что мы тоже ищем себе союзников-помощников, нет.



"Удивительное западное лицемерие, - размышляет военкор Александр Коц. - На всех европейских языках нас клянут за использование иранских дронов-камикадзе. Как они посмели перекрасить их в свои цвета, написать на хвосте "Герань-2" и направить на наши американские, французские, немецкие и прочие гаубицы.



Тут еще караул-патриоты подливают масло в огонь. Сами ни на что не способны мол. А я вообще не вижу никаких проблем в использовании зарубежной техники. Иранская - хорошо. Будет китайская - тоже нормально. Северокорейская - да лишь бы была способна решать современные задачи".



А у Ирана как раз существуют ракеты, способные помочь России ускорить достижение поставленных в рамках СВО задач.



Согласно данным открытых источников, Тегеране может поставить нам два типа ракетных комплексов - "Фатех-110" и "Зульфикар".



"Фатех-110" - оперативно-тактический ракетный комплекс на трехосном автомобильном шасси. На кузове машины смонтирована пусковая установка без применения контейнера. ОТРК использует твердотопливные баллистические ракеты, которые оснащены средствами управления и наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. В последних версиях на них также установлены инфракрасные головки самонаведения (ГСН).



"Зульфикар" - улучшенная модификация "Фатех-110" с удлиненным на 1,5 м корпусом, улучшенным твердотопливным двигателем и облегченным корпусом, сделанным с применением углеродного волокна. Пусковая установка размещена на боевой машине с двумя направляющими. Боевая часть ракеты оснащена инфракрасной ГСН, что повысило точность наведения. Она включается на последнем участке полета и повышает точность наведения на цель.



"Фатех-110" по своим характеристикам является более дешевым аналогом российского ОТРК "Искандер". Он уступает последним в дальности и типах применяемых боеприпасов, однако превосходит в дешевизне и массе боевой части. У семейства "Фатех" также есть модификация "Ормуз" с противорадиолокационной ГСН для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС) и зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), что особо актуально в условиях неподавленной украинской ПВО.



Ракеты комплекса "Зульфикар" способны уничтожать цели на дистанции до 700 км. Это дает возможность поражать цели на большом удалении с высокой точностью и разрушительной силой благодаря мощной боевой части.



Люди, непосредственно знакомые с современными способами ведения войны и находящиеся сейчас в гуще СВО, уверены - с точки зрения увеличения оперативных и боевых возможностей иранские ракеты расширят номенклатуру вооружения в дополнение к более дорогим российским "Искандерам". Это также позволит восполнить боезапас российского тактического вооружения и продолжать массированные удары по целям на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, комплексы с системой высокоточного наведения по GPS могут внести весомый вклад в ход военной операции, какой по сути оказали американские "Хаймарсы" ранее. Более дешевые снаряды от РСЗО приносили больше ущерба, чем дорогущие "Искандеры". К тому же, высокая мобильность и маневренность вкупе с обычной колесной базой позволит максимально быстро и эффективно осуществлять удар по заданным координатам и уходить из района пуска, избегая обнаружения.



Так что свои-то ракеты у России не кончаются, систематические "удары возмездия" по энергоструктуре Украины тому подтверждение. Но если существуют способы раздавить врага в его логове с гораздо меньшими затратами и усилиями, то любое здравомыслящее командование просто обязано этим воспользоваться. С учетом масштабов поставок Украине западных вооружений - больше ракет, хороших и разных, особенно таких, что уже неоднократно прорывали американское ПВО. Вообще не надо стесняться закупок со стороны, и плевать на то, что кто-то что-то скажет по этому поводу. В борьбе России за свое выживание все средства хороши, и уж тем более такие, что позволят сэкономленные средства направить в налаживание мирной жизни, а не на производство средств разрушения.