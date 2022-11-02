 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский карман для Пакистана не бездонный, - Вл.Скосырев
00:25 03.11.2022

02.11.2022

Исламабад хочет получить новые займы у Пекина
Владимир Скосырев

В Пекине Шахбаза Шарифа приветствовали премьер-министр Ли Кэцян и почетный караул.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и главой правительства Ли Кэцяном. Главная задача гостя – добиться помощи в прокладке экономического коридора, соединяющего Китай с Аравийским морем, а также в преодолении последствий наводнения. КНР называет Пакистан всепогодным другом. Но в Пекине требуют гарантий безопасности для своего персонала на совместных проектах и не уверены в том, насколько политически прочен партнер.
Как передало агентство Reuters, Си сказал Шарифу, что Китай будет продолжать содействовать Пакистану в стабилизации его финансов. Одновременно было объявлено еще об одном благодеянии: Пакистану предоставят ноу-хау для сборки скоростных поездов. Первая партия вагонов уже погружена для отправки морем из КНР в Пакистан. Предполагается, что в дальнейшем эта страна будет самостоятельно производить китайские поезда.

Как утверждает Эндрю Смолл, американский эксперт по Азии, "китайскому правительству нравятся Шахбаз Шариф и несколько других фигур в его правительстве. Оно хотело бы делать ему подарки, но в Китае не уверены в том, кто в недалекой перспективе будет вершить делами в Исламабаде".

Откуда такие настроения? По сообщению South China Morning Post, в Пекине "один глаз будет устремлен" на марш протеста на Исламабад, который организует Имран Хан, свергнутый предшественник Шарифа. Он требует проведения досрочных выборов; многие опасаются, как бы не возобновились стычки на улицах ряда городов.

Как поясняет Смолл, в Пакистане политическая турбулентность наблюдалась с 2017 года. И это порождало в Пекине сомнения в том, все ли инвестиции окупятся. Ведь, по некоторым оценкам, прокладка экономического коридора на основе китайской инициативы "Пояс и путь" обойдется в 62 млрд долл.

В то же время создание коридора в последнее время затормозилось. Частично причиной тому – нападения террористов на китайских граждан, прежде всего на работников совместных проектов в Пакистане. С июля прошлого года боевики "Талибана" (запрещен в РФ) и сепаратисты в провинции Белуджистан убили 13 китайцев. Поэтому ситуация в сфере безопасности займет главное место в повестке переговоров двух сторон.

Как видно из выступления министра планирования Пакистана Ахсана Икбала, Исламабад рассчитывает на щедрые капиталовложения Китая в изношенную железнодорожную сеть страны и строительство метро в городе Карачи. Однако это будет зависеть от того, согласится ли Пекин отсрочить выплаты по займам, взятым у китайских государственных и коммерческих банков.

В беседе с "НГ" Глеб Макаревич, младший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Шариф уже поблагодарил на страницах пекинской газеты Китай за помощь в преодолении последствий наводнения. Предоставит ли китайское руководство новые кредиты, сказать сложно. Ведь в последние годы Китай стал более осторожен в плане выдачи кредитов и помощи. С другой стороны, нынешняя правящая коалиция в Пакистане имеет хорошие отношения с Пекином. Ведь ключевой проект китайско-пакистанских отношений – "Экономический коридор" – был запущен в 2013 году правительством Наваза Шарифа, старшего брата нынешнего премьера. Возможно, Шахбазу Шарифу удастся ускорить выполнение этого проекта. Это ему необходимо в преддверии выборов, которые должны состояться в следующем году, и на фоне политической нестабильности в стране. Весной, когда произошла смена правительства, многие специалисты опасались, что новая власть свернет прокитайские инициативы и будет ориентироваться на улучшение отношений с Западом. Тем не менее китайское направление остается императивом, что подтверждает визит премьера".

Это, впрочем, не означает, что Исламабад не стремится уладить обострившиеся ранее отношения с США. По словам Макаревича, Пакистан рассчитывал на поддержку США в Международном валютном фонде (МВФ), и он этого добился. Пакистан получит помощь МВФ. "Также Исламабад и Вашингтон продолжают сотрудничество в обслуживании военной техники. Американцы подтвердили, что будут поставлять запчасти для истребителей F-16. То есть Исламабад и Вашингтон находят общий язык", – заключил эксперт.

Источник - НГ
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