Иран вынудил саудовцев перейти на военное положение, - И.Субботин

00:27 03.11.2022

02.11.2022



От Тегерана ждут неминуемого удара по Аравийскому полуострову

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Иранские вооружения по разнообразию превосходят арсенал, которым располагают саудовцы.

Фокус внимания администрации президента США частично смещается с Украины на Ближний Восток. Саудовская Аравия предупредила союзника, что Иран в ближайшее время готов нанести удар по целям на ее территории. Несмотря на то что два региональных соперника с прошлого года провели серию переговорных раундов о нормализации официальных отношений, непрекращающиеся протестные шествия у себя дома заставили Тегеран пересмотреть дипломатические подходы: на Эр-Рияд открыто была возложена ответственность за разжигание антиправительственных выступлений.



Факт, что администрацию президента США Джозефа Байдена "беспокоит картина угроз" со стороны Ирана, признал на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он проинформировал, что американская сторона находится "в постоянном контакте по военным, дипломатическим, разведывательным каналам" с Саудовской Аравией и готова без колебаний выступить в защиту интересов как США, так и регионального партнера в случае необходимости. Впрочем, находящимся в аравийской монархии американским гражданам не были разосланы уведомления с советом покинуть страну, как это часто бывает в форс-мажорных ситуациях.



Высказывания Прайса были одним из первых официальных заявлений "под запись" после того, как газета Wall Street Journal накануне со ссылкой на анонимные источники в Эр-Рияде и Вашингтоне сообщила, что саудовская сторона поделилась со своим союзником разведданными, которые дают возможность говорить о неминуемой угрозе иранского нападения на инфраструктуру королевства. Инсайдеры западных изданий некоторое время спустя внесли уточнение, что трансграничная атака может быть совершена в ближайшие дни. По-видимому, в США восприняли угрозу всерьез: развернутые на Ближнем Востоке американские силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, отметила Wall Street Journal.



Резкое обострение отношений между двумя соперниками произошло в 2015 году, когда аравийская коалиция по руководством Саудовской Аравии начала военную операцию в соседнем Йемене против повстанцев-хуситов, позиционирующих себя как часть "оси сопротивления", возглавляемой Ираном. Противоречия значительно углубила состоявшаяся в Саудовской Аравии в январе 2016 года казнь шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. На фоне снижающегося интереса США к региону Эр-Рияд предпринимал попытки восстановить контакты. Начиная с 2021 года государствам удалось провести серию встреч, посвященных перспективам "оттепели". Однако в этом году аравийская монархия пошла на громкую массовую казнь, жертвами которой стали шииты. Сейчас каналы связи, по которым велись переговоры о восстановлении отношений, вероятно, окончательно оборваны.



Под горячую руку Саудовская Аравия, однако, попала и потому, что ответственность за продолжающиеся с сентября массовые протесты у себя дома Тегеран попытался спроецировать на целую группу иностранных государств. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) отметился серией высказываний с критикой внешней политики королевства. По версии КСИР, на вину саудовцев в разжигании антиправительственных выступлений указывает аравийское финансирование лондонского спутникового телеканала Iran International – информационного флагмана иранской оппозиции.



Однако заявления иранского официоза продемонстрировали отсутствие координации в государственной политике на саудовском направлении. Если командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами инкриминировал королевству буквально все, что происходило в последние недели, вплоть до массовой стрельбы в мавзолее в Ширазе, совершенной членом "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), то офис рахбара показал готовность искать баланс. Так, советник по международным делам верховного лидера Али Акбар Велаяти заявлял: "Мы соседи Саудовской Аравии и должны сосуществовать. Необходимо возобновить работу посольств двух стран, чтобы решать наши проблемы более эффективным способом".



Прогноз, согласно которому Исламская Республика может попытаться сместить акценты в повестке, нанеся удар по Саудовской Аравии, западные исследовательские центры давали еще в начале октября – через две недели после того, как иранцы вышли на массовые акции протеста против гибели девушки курдского происхождения Махсы Амини. Тем не менее в качестве одного из наиболее вероятных сценариев эксперты называли опосредованные нападения на инфраструктуру королевства с территории Йемена – по типу тех, которые потрясли нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в сентябре 2019 года. Тогда комбинированная серия атак хуситов с применением дронов и ракет заставила Эр-Рияд временно сократить добычу.



Все формальные предпосылки для такой крупной трансграничной акции есть: 2 октября хуситы объявили о прекращении перемирия в Йемене, действовавшего почти полгода. А после того как 5 октября члены ОПЕК+ приняли решение снизить квоты на добычу нефти вопреки попыткам администрации Байдена договориться с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Сальманом, американская законодательная власть дала понять, что не готова поддерживать идею о необходимости сохранения высокого уровня оборонных и военно-технических контактов с ближневосточным союзником в условиях, когда тот идет наперекор просьбам Вашингтона и тем более, как полагают конгрессмены, подыгрывает российским экспортерам.



"Саудовская Аравия плохо подготовлена к прямой военной конфронтации с Ираном в формате "один на один", – пояснил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Как показали события последнего десятилетия, вооруженные силы королевства испытывали серьезные проблемы даже в конфликте с хуситами. Причем саудовские средства ПВО и ПРО не могли надежно прикрыть стратегически важные объекты от имеющихся у хуситов ракет и беспилотников, количество и модельный ряд которых весьма ограничены по сравнению с имеющимся у Ирана".



Впрочем, собеседник "НГ" указывает на тот факт, что, несмотря на некоторое охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, их все равно связывают очень тесные отношения, в том числе в военной и военно-технической сферах. "Так, по последним оценкам, на базах в Саудовской Аравии остается более 3 тыс. американских военных, – заметил Лямин. – Также там работают многочисленные военные инструкторы из США, технические специалисты и т.д. Так что Эр-Рияд в случае каких-либо серьезных угроз явно продолжит рассчитывать на поддержку Вашингтона".