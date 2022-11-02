 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.11.2022
00:27  Иран вынудил саудовцев перейти на военное положение, - И.Субботин
00:25  Китайский карман для Пакистана не бездонный, - Вл.Скосырев
00:15  Персидский арсенал: Дешево для России и сердито для Украины
00:11  США стравливают на войну Саудитов и Иран, - "Взгляд"
00:04  Америка слабеет? Мускулы атрофировались, - Politico
00:03  На грани ядерной зимы: что толкает людей к самоуничтожению, - Платон Беседин
00:01  Массовый мор рыбы в Капшагае

Среда, 02.11.2022
20:51  "Золотое кольцо" для мусульман: в РФ хотят запустить новый турпроект
20:43  Токаев подписал закон об амнистии всех участников январских событий. Из соображений гуманизма
19:32  РосВласти запутались в подштаниках олигархов
19:14  Уволенный из министров за бардак и безобразия Цой возглавил медсанчасть Казпрезидента
18:56  Русско-турецкая война. Последняя? (уроки истории), - Сергей Латышев
18:29  Донбасский дневник. Как я побывал на войне (документальный фильм 2022)
18:17  Катар угрожает оставить Европу без газа, - Ольга Самофалова
18:14  Новые горизонты ШОС, - Вл.Чушкин
18:12  The Hill: решение Сунака обрекает промышленность Британии на катастрофу
18:06  Три наперстка с зерном. Почему Россия регулярно рада обманываться гарантиям шулеров, - Роман Рейнекин
17:59  Эрдоган спас "зерновую сделку". Путин верит "гарантиям" Зеленского?..., - М.Ростовский
17:54  "Мутняк" продолжается. Россия опять участвует в "зерновой сделке"
15:28  Российские ученые нашли "бактерию радости"
15:26  Краткая история узбекского национального движения, - Хуснут Мухсумадьен
12:04  Науку Казахстана возглавил молодой и блатной айтишник Ахмед-Заки
11:58  Нетаньяху возвращается? На выборах в Израиле, похоже, побеждает "про-российская" улица
10:15  Заполненные хранилища не избавят Европу от затяжного газового кризиса, - Миса Хама
09:45  Капитализм как аномалия и патология, - Филип Пилкингтон
08:45  Эксклюзивные драгоценности К.Сатыбалды (племяш Елбасы) на миллионы долларов вернули в Казахстан
08:42  Как на Казахстан повлияет миграция россиян, - "Э-К"
08:32  В банках Киргизии заблокировали счета "Радио Свобода"
08:01  Афганистан сократил экспорт хлопка - нет спроса
07:42  Выезд русских поможет исчезновению Латвии. Города пустеют, - Никита Демьянов
07:39  Встреча с историком Дмитрием Верхотуровым. Конец казахского голодомора. Контуры Нового мира (анонс)
07:36  Главное преступление европейской цивилизации. К чему привел культ прогресса, - Андрей Фурсов
07:33  Ташкент знакомый и незнакомый, - Гульмира Илеуова
00:26  Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
00:20  Как Россия ответит на диверсии Англии? Трасс спалилась с айфоном, - "Взгляд"
00:16  Талибы создали "женский ОМОН"
00:14  Конкордат под пристальным марксистским взглядом Пекина, - Милена Фаустова
00:10  Иран хочет решать проблемы Закавказья без участия внешних сил, - Ю.Росс
00:06  Шахматист и депутат РосГосДумы Анатолий Карпов получил страшные травмы. Праздновал День Казахстана
Вторник, 01.11.2022
20:56  КазВыборы... Без сюрпризов, - Юрий Булуктаев
20:48  Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия Москвы в зерновой сделке
20:43  Конкурс "Мисс Казахстан" - убогое зрелище?
20:18  Болтавшийся 4 месяца безработным фигурант множества скандалов Тимур Султангазиев трудоустроен 1-м замом КазМинздрава
20:12  Бейбут Атамкулов поедет послом Казахстана в Узбекистан
19:21  Сотрудникам TikTok из России предложили переехать в Казахстан и Киргизию
17:26  Кыргызстан назовет одну из горных вершин в честь основателя ОАЭ шейха Заида
15:56  Узбекистан завершил реконструкцию международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа
15:55  Заминусовали: почему посреди кризиса цены на газ стали отрицательными
15:53  Удары по энергетике Украины вышли на новый уровень - фейковые блэкауты сменятся реальными
15:51  В Бишкеке задержали казахстанских активистов. ГКНБ Кыргызстана опровергает
15:48  "Третья мировая уже фактически началась", - Нуриэль Рубини
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран вынудил саудовцев перейти на военное положение, - И.Субботин
00:27 03.11.2022

02.11.2022

От Тегерана ждут неминуемого удара по Аравийскому полуострову
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Иранские вооружения по разнообразию превосходят арсенал, которым располагают саудовцы.
Фокус внимания администрации президента США частично смещается с Украины на Ближний Восток. Саудовская Аравия предупредила союзника, что Иран в ближайшее время готов нанести удар по целям на ее территории. Несмотря на то что два региональных соперника с прошлого года провели серию переговорных раундов о нормализации официальных отношений, непрекращающиеся протестные шествия у себя дома заставили Тегеран пересмотреть дипломатические подходы: на Эр-Рияд открыто была возложена ответственность за разжигание антиправительственных выступлений.

Факт, что администрацию президента США Джозефа Байдена "беспокоит картина угроз" со стороны Ирана, признал на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он проинформировал, что американская сторона находится "в постоянном контакте по военным, дипломатическим, разведывательным каналам" с Саудовской Аравией и готова без колебаний выступить в защиту интересов как США, так и регионального партнера в случае необходимости. Впрочем, находящимся в аравийской монархии американским гражданам не были разосланы уведомления с советом покинуть страну, как это часто бывает в форс-мажорных ситуациях.

Высказывания Прайса были одним из первых официальных заявлений "под запись" после того, как газета Wall Street Journal накануне со ссылкой на анонимные источники в Эр-Рияде и Вашингтоне сообщила, что саудовская сторона поделилась со своим союзником разведданными, которые дают возможность говорить о неминуемой угрозе иранского нападения на инфраструктуру королевства. Инсайдеры западных изданий некоторое время спустя внесли уточнение, что трансграничная атака может быть совершена в ближайшие дни. По-видимому, в США восприняли угрозу всерьез: развернутые на Ближнем Востоке американские силы приведены в состояние повышенной боевой готовности, отметила Wall Street Journal.

Резкое обострение отношений между двумя соперниками произошло в 2015 году, когда аравийская коалиция по руководством Саудовской Аравии начала военную операцию в соседнем Йемене против повстанцев-хуситов, позиционирующих себя как часть "оси сопротивления", возглавляемой Ираном. Противоречия значительно углубила состоявшаяся в Саудовской Аравии в январе 2016 года казнь шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. На фоне снижающегося интереса США к региону Эр-Рияд предпринимал попытки восстановить контакты. Начиная с 2021 года государствам удалось провести серию встреч, посвященных перспективам "оттепели". Однако в этом году аравийская монархия пошла на громкую массовую казнь, жертвами которой стали шииты. Сейчас каналы связи, по которым велись переговоры о восстановлении отношений, вероятно, окончательно оборваны.

Под горячую руку Саудовская Аравия, однако, попала и потому, что ответственность за продолжающиеся с сентября массовые протесты у себя дома Тегеран попытался спроецировать на целую группу иностранных государств. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) отметился серией высказываний с критикой внешней политики королевства. По версии КСИР, на вину саудовцев в разжигании антиправительственных выступлений указывает аравийское финансирование лондонского спутникового телеканала Iran International – информационного флагмана иранской оппозиции.

Однако заявления иранского официоза продемонстрировали отсутствие координации в государственной политике на саудовском направлении. Если командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами инкриминировал королевству буквально все, что происходило в последние недели, вплоть до массовой стрельбы в мавзолее в Ширазе, совершенной членом "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), то офис рахбара показал готовность искать баланс. Так, советник по международным делам верховного лидера Али Акбар Велаяти заявлял: "Мы соседи Саудовской Аравии и должны сосуществовать. Необходимо возобновить работу посольств двух стран, чтобы решать наши проблемы более эффективным способом".

Прогноз, согласно которому Исламская Республика может попытаться сместить акценты в повестке, нанеся удар по Саудовской Аравии, западные исследовательские центры давали еще в начале октября – через две недели после того, как иранцы вышли на массовые акции протеста против гибели девушки курдского происхождения Махсы Амини. Тем не менее в качестве одного из наиболее вероятных сценариев эксперты называли опосредованные нападения на инфраструктуру королевства с территории Йемена – по типу тех, которые потрясли нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в сентябре 2019 года. Тогда комбинированная серия атак хуситов с применением дронов и ракет заставила Эр-Рияд временно сократить добычу.

Все формальные предпосылки для такой крупной трансграничной акции есть: 2 октября хуситы объявили о прекращении перемирия в Йемене, действовавшего почти полгода. А после того как 5 октября члены ОПЕК+ приняли решение снизить квоты на добычу нефти вопреки попыткам администрации Байдена договориться с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Сальманом, американская законодательная власть дала понять, что не готова поддерживать идею о необходимости сохранения высокого уровня оборонных и военно-технических контактов с ближневосточным союзником в условиях, когда тот идет наперекор просьбам Вашингтона и тем более, как полагают конгрессмены, подыгрывает российским экспортерам.

"Саудовская Аравия плохо подготовлена к прямой военной конфронтации с Ираном в формате "один на один", – пояснил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Как показали события последнего десятилетия, вооруженные силы королевства испытывали серьезные проблемы даже в конфликте с хуситами. Причем саудовские средства ПВО и ПРО не могли надежно прикрыть стратегически важные объекты от имеющихся у хуситов ракет и беспилотников, количество и модельный ряд которых весьма ограничены по сравнению с имеющимся у Ирана".

Впрочем, собеседник "НГ" указывает на тот факт, что, несмотря на некоторое охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, их все равно связывают очень тесные отношения, в том числе в военной и военно-технической сферах. "Так, по последним оценкам, на базах в Саудовской Аравии остается более 3 тыс. американских военных, – заметил Лямин. – Также там работают многочисленные военные инструкторы из США, технические специалисты и т.д. Так что Эр-Рияд в случае каких-либо серьезных угроз явно продолжит рассчитывать на поддержку Вашингтона".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667424420


Новости Казахстана
- Вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность рассмотрены в Правительстве РК
- Качественное образование от детского сада до университета: новую Концепцию развития утвердило Правительство РК
- Комплексный план развития Улытауской области до 2026 года одобрен в Правительстве РК
- Инфляция в Республике Казахстан
- Алихан Смаилов призвал страны ШОС объединить усилия по обеспечению продовольственной безопасности и развитию транспортных коридоров
- "Не думаю, что власть "глушит" сеть" – президент Интернет-ассоциации
- Меры по расширению кредитования экономики рассмотрены в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Встреча Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан Е.К Жамаубаева с Вице-президентом компании "Nuctech Company Limited" Ван Юньган
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  