Роман "1984" Джорджа Оруэлла как пособие для властей Кыргызстана, - Д.Подольская

08:48 03.11.2022

3 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Роман Джорджа Оруэлла "1984" продолжает бить рекорды популярности. В июне антиутопию перевели на кыргызский язык.



"1984" - роман о том, как репрессивная машина тоталитарного государства может уничтожить любую личность. Джордж Оруэлл стал автором знаменитой формулы "дважды два равно пять", которая описывала принцип лживости пропаганды, а также образа большого брата.



После жесткого наступления на свободу слова, массовых арестов активистов и политиков в обществе заговорили о том, что власти пытаются перенять "передовой опыт Океании". Так ли это на самом деле, попробуем разобраться на конкретных примерах, сопоставляя цитаты из книги и реальные события.



Черное - это белое

Самая известная цитата из романа - это триада, демонстрирующая перевернутую логику члена партии "Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила".



В воскресенье, 23 октября, когда по всему Бишкеку сотрудники милиции задерживали членов комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов написал в Instagram комментарий.



"Ладно, если бы им просто не нравилось, они все переворачивают, распространяют неправильную информацию. Они привыкли к такой демократии, хотят переворота, говорят, что завтра захватят власть. Это не демократия, а охлократия. Это не соответствует понятию "республика". Такое происходит в банановых республиках, там, где постоянно совершаются перевороты", - сказал он.



Демократия есть, государство сильное, порядок будет установлен, спокойствие народа будет обеспечено.



В стране, где людей водворяют в камеры, вменяя им тяжкие уголовные статьи только за то, что они не согласны с властями по тому или иному вопросу, нарушается один из основных демократических принципов - свобода на выражение мнения. Однако чиновник убеждает население, что политические репрессии - признак демократии.



Мыслепреступление

Аресты 26 человек указали на еще одно сходство с романом "1984".



Все заключенные под стражу проходят фигурантами уголовного дела по статье Уголовного кодекса КР "Покушение на организацию массовых беспорядков". Между тем во фрагментах обнародованного следствием разговора со встречи активистов и политиков, произошедшей накануне задержания, речь идет лишь о митингах против передачи Кемпир-Абада Узбекистану.



Призывов захватить власть или вооружить участников акций протеста, чтобы они напали на сотрудников милиции, не звучало даже в контексте.



Однако в МВД рассуждения о том, чтобы провести мирные собрания по всей стране, расценили как намерение устроить переворот. О том, что досужая беседа в кофейне подтверждает факт покушения, заявил все тот же официальный представитель власти Эдиль Байсалов.



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"Здесь бывший председатель ГКНБ Дуйшебаев (Кенешбек Дуйшебаев, он тоже водворен в Бишкекский СИЗО-1. - Прим. 24.kg) ясно говорит, что цель - переворот. А Асанов (бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов также водворен в СИЗО-1. - Прим. 24.kg) отвечает: "Либо мы посадим, либо нас". Это заговор против демократии. Покушение на Конституцию и народ", - заявил замглавы кабмина.



В романе Оруэлла есть такое понятие, как мыслепреступление (в переводе с английского "преступмысль" - thoughtcrime. - Прим. 24.kg) - самое тяжкое из возможных преступлений в Океании, каралось смертью.



Под него попадает любая неосторожная мысль члена общества, любой неосторожный жест или слово. Неправильное, с точки зрения идеологии правящей партии, выражение лица также является разновидностью мыслепреступления - лицепреступлением.



Борьбой с мыслепреступниками в Океании занималась полиция мыслей, допросы обвиняемых проходили в министерстве любви.



Для обнаружения подозреваемых использовалась слежка, которую вели за гражданами агенты полиции мыслей и добровольцы (в том числе - ближайшие родственники мыслепреступников), а также телекраны.



В случае с Кыргызстаном под "министерством любви" можно рассматривать два ведомства - ГКНБ и МВД.



В то же время представители оппозиции регулярно сообщают о слежке и прослушке. Недавно адвокат тоже арестованного блогера Атая Бейшенбека Канат Хасанов заявил, что нашел прослушивающее устройство в диване в одной из столичных кофеен, завсегдатаем которой является.



Министерство правды

В произведении Оруэлла министерство правды ("миниправ"), где работает главный герой романа, занимается непрерывной фальсификацией различной исторической информации (статистических данных, исторических фактов) на всех уровнях информирования населения: СМИ, книгах, образовании, искусстве, спорте.



В Кыргызстане под это определение подходит Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики. Без решения суда по доносу какого-нибудь недовольного гражданина ведомство может заблокировать информационный ресурс. Точнее, направить распоряжение в Министерство цифрового развития о приостановке работы СМИ.



Такие полномочия Минкультуры приобрело благодаря драконовскому закону экс-депутата Гульшат Асылбаевой "О защите от недостоверной (ложной) информации".



Основное, что предусматривает закон Гульшат Асылбаевой, - установление жесткой цензуры. Цензура является главной темой романа "1984".



Представители медиасообщества и эксперты неоднократно заявляли, что документ направлен против независимых СМИ. Ранее осуществленные блокировка сайта газеты Respublica и частичная блокировка 24.kg в августе - тому подтверждение.



В конце октября решили закрыть рот журналистам радио "Азаттык". 27 октября пришло сообщение, что его работа приостановлена на два месяца.



Поводом послужил видеоматериал проекта "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа") под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана".



Чиновники считают, что в нем "применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области".



Однако никакой экспертизы, доказывающей, что в сюжете использовались указанные маркеры, не было. Президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай заявил, что, изучив содержание материала, ни он, ни кто-либо из топ-менеджмента не обнаружили никакого нарушения международных стандартов журналистики.



Угрозы в адрес журналистов и попытки заставить замолчать независимые СМИ - это авторитарная тактика, которая только подрывает демократию в Кыргызстане.



Джейми Флай

Между тем блокировку "Азаттыка" журналисты государственного телеканала преподнесли как шаги властей по защите национальных интересов.



Если проведем аналогию с романом Оруэлла, то найдем там красочное описание способов и приемов, которые используют пропагандисты. В Кыргызстане роль рупора власти, как известно, исполняет НТРК.



Активизировались и провластные паблики. В Telegram-каналах появились посты, что "Азаттык" финансируется из-за рубежа и его владельцы не уважают законы республики, нарочно дискредитируют своими материалами КР в глазах мирового сообщества.



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Прошлись авторы этих заметок и по заключенным под стражу активистам и политикам из-за их позиции по Кемпир-Абаду, назвав последних "грантоедами". Но прежде - о том, что митинги в защиту Кемпир-Абада проплачены, а выступающие против его передачи - охотники за должностями, в своих интервью заявил сам президент.



Таким образом, власти и пропагандисты формируют из свободных СМИ и оппозиции "врагов государства", подводя к тому, что блокировка медиа, массовые аресты - это меры необходимые, чтобы сохранить стабильность и предотвратить "цветную революцию".



Все вышесказанное вполне относится и к спору в конце романа "1984":



"- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?



- Четыре.



- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?"...



Антиутопию "1984" часто называют справочником для живущих в трудные времена. Заставляет содрогнуться узнаваемость того, что описывает Джордж Оруэлл.



Двойные стандарты, полиция мыслей; министерство правды, причиняющее боль, вгоняющее в отчаяние и уничтожающее инакомыслящих; министерство мира, разжигающее войны; роботы-писатели, производящие порнографическую литературу для отвлечения масс. Когда-то Оруэлл открыл обществу глаза на то, как функционируют тоталитарные режимы. Но сегодня, в XXI веке, когда мы читаем "1984", то пытаемся понять, как далеко наше государство и мир в целом продвинулись по пути к построению этого уничтожающего свободу режима.