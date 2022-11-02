Разгром либералов неизбежен: Трамп будет строить многополярный мир с Путиным и Ко, - Эмиль Боев

08:52 03.11.2022 Владимир Путин и Дональд Трамп. Иллюстрация: news.myseldon.com

6 января 2021 года при штурме здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа чернокожим полицейским была застрелена ветеран американских ВВС Эшли Бэббит - белая, 35 лет. Полицейский застрелил ее в упор, в горло. Сегодня ее имя начинает все чаще всплывать в американских массмедиа, причем ее вспоминают именно как активистку движения Qanon.



Движение QAnon весьма заметно в американских соцсетях и даже признано в США "потенциальной внутренней террористической угрозой" аж с 2018 года. QAnon - это весьма активное и многочисленное в США сообщество граждан, верящих в то, что экс-президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей. В эту схему якобы вовлечены поклоняющиеся Сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости. В числе предводителей педофилов и сатанистов Америки они видят Джо Байдена и Камалу Харрис. Причиной же свержения Трампа активисты QAnon называют "решение Трампа о проведении чисток с тысячными (!) посадками педофилов и сатанистов из числа именитых демократов в США". Эти самые чистки Трамп, по их мнению, собирается провести во время операции "Буря", сразу после своего избрания на второй срок.



В некоторых постах пользователи соцсетей уже говорят о том, что Эшли олицетворяет собой все "здоровые силы Америки", о том, что она - "истинный, настоящий и бескомпромиссный патриот". Говорят о том, что она достойна памятника в Вашингтоне.



Любая, даже самая фантастическая на первый взгляд, конспирологическая теория базируется на реальных событиях и реальных фактах. Камала Харрис, например, действительно была замешана в педофильском скандале с католическими священниками, а про принятие Байденом душа вместе с маленькой дочерью его же дочь рассказала в своем дневнике… А чего стоит РЕАЛЬНАЯ история с арестом и убийством в одиночной камере в нью-йоркской тюрьме в ожидании суда по обвинению в секс-торговле 66-летнего миллиардера Джеффри Эпштейна, жертвами которого стали десятки несовершеннолетних девушек! Известный знакомствами с политиками из высшего звена Демократической партии США, вплоть до семейства Клинтонов и Барака Обамы и британскими королевскими особами, финансист организовал целую сеть по совращению малолетних на своем острове на Карибах.



Но мы возьмем чуть шире: мы предлагаем поближе, подробнее ознакомиться с либеральной идеологией - основой идеологической платформы Демократической партии США.



Итак, если отойти в сторону от рекламно-витринных толкований либерализма как "свободы индивидуума в мировоззрении, экономике, образе мыслей и жизни", то на свет начинает проявляться жуткий лик вседозволенности, животных инстинктов и отказа от человеческой морали. Древние римляне изрядно почитали богиню Либеру и супруга ее бога Либера - они даже устраивали в их честь веселые и совершенно отвязные праздники - либералии. На этих праздниках людям было позволительно абсолютно все: веселиться, напиваться до абсолютно безумного состояния и совокупляться - со всеми, без разбору и запретов. Либералии продолжались несколько дней, затем люди возвращались к своему человеческому облику и повседневной жизни с человеческой моралью и по человеческим законам. Но возвращались не все: некоторые так и продолжали "либералить", то есть пить, веселиться и предаваться половым извращениям. Поскольку и в древнем обществе существовал довольно строгий уклад на время работы и время веселья, то эти поклонники Либеры и Либера (либералы) вынуждены были скрывать свои пристрастия и предавались своим утехам тайно, без широкой огласки: они прекрасно понимали, что нарушают общественные устои и могут быть наказаны.



Ты уже обратил внимание, дорогой читатель, что либерализм и вакханалии имели место быть у древних римлян и греков - в Европе. У древних евреев таких разнузданных праздников не было, их Бог существует и поныне - и он гораздо более строг в части человеческих пороков и степени их наказания. Запомним: либерализм в своем истинном значении абсолютно неприемлем для верующего еврея, для ортодоксального - тем более.



Проходили века человеческой истории, общество развивалось. И остальное человечество тоже обрело своего Бога - оно разделилось на христиан, мусульман, даосистов, индуистов - ну и так далее. Все классические религии предписывают людям довольно строгие правила человеческого общежития, в том числе и в половой сфере - в интересах продолжения рода человеческого. Весь тот свод правил - религия - был примерно одинаков у всех больших человеческих сообществ, он формировал основу морали и позволял человеческому сообществу развиваться и размножаться на планете Земля наиболее целесообразным и продуктивным способом.



Почитатели же Либера и Либеры (либералы) никуда не делись, они продолжали существовать внутри человеческого сообщества, только прятаться они стали еще более тщательно, ибо с возникновением христианства их способ празднования стал называться "сатанизм" и причислялся к тяжелейшим, смертным грехам. Их прямым покровителем и хозяином становился антипод Бога и враг рода человеческого - Сатана. Понимаешь, дорогой читатель, в средние века люди действительно, реально разделились - на приверженцев Бога и последователей Тьмы. Последователей Тьмы было гораздо меньше, они были ярыми человеконенавистниками (граф Дракула и т. д.) и они ПРЯТАЛИСЬ - их было ничтожное меньшинство. И главное - они были разобщены между собой, у них не было коммуникационных связей, не было информационной платформы, на которой они могли бы рассказывать о себе, о своих "ценностях". Ну реально: мощнейший информационный источник "всего цивилизованного мира" того времени - церковь - либералам не принадлежала и их воззрения подавляла наижесточайшим образом - на костре. На базарных площадях и в появившихся уже тогда "информационных листках" заявить о себе либералы тоже не могли - их туда не пускали. Так и сидели либералы (извращенцы) разобщенно у себя в замках и писали свои книжки про маркиза де Сада в гордом одиночестве.



Первыми использовать либерализм как оружие массового поражения догадались англосаксы. Ко второй половине 17-го века континентальная Европа составляла серьезную конкуренцию островитянам, а французы так и вообще все чаще стали вспоминать страшную для Англии Столетнюю войну, французы вели дело к канонизации Жанны д’Арк. Англосаксы через своего философа Джона Локка запустили ряд постулатов о приоритете свобод индивидуума перед интересами государства. Он же, Джон Локк, первым обосновал и идею демократической революции.



Так и свершилось страшное: англосаксы предоставили либеральным идеям аудиторию, они дали глашатаям либерализма информационные каналы.



Либеральные идеи попали туда, куда и целились, - во Францию, там их подхватили Монтескье и Вольтер. Конечно, эти французы изящно замаскировали античеловеческую сущность сатанинского учения под популярный лозунг Laissez faire, laissez passer (в переводе на русский - "Не мешайте действовать"), выражающий идею невмешательства государства в экономику и идеологию общества. Этот лозунг и стал одним из основных принципов "классического" либерализма. Именно Вольтер предложил не упоминать больше про Либеру и Либера, а понятие "либерализм" вести от латинского liberalis - "свободный", "подобающий свободному человеку". Так рождалась империя лжи "всего цивилизованного мира".



Чуть меньше чем через сто лет либеральные идеи во Франции закономерно привели к первой революции. Пять лет кровавой вакханалии уменьшили население Франции примерно на 3 миллиона человек и подарили миру новые слова: террор, диктатура, гильотина, демократия… Эти же пять лет устранили опасного конкурента англосаксов и привели к власти Наполеона, который затеял разрушительную войну по всей Европе и не только. Именно эти Наполеоновские войны в Европе и России дали возможность Англии относительно спокойно заниматься своими колониями за океанами. Именно в 19-м веке англосаксы практически завершили строительство своей огромной колониальной империи.



Чаще всего проводниками либеральных идей в экономике становились представители еврейского ростовщического и банкирского капитала. Именно через крупнейшего еврейского банкира Ротшильда англосаксы вели дела с воюющей с ней Францией, да и всей Европой в том числе. С помощью контрабанды Ротшильдам удалось переправить золото англосаксов армии Веллингтона, что и гарантировало победу при Ватерлоо - Натан Ротшильд стал первым банкиром континента, а 29 сентября 1822 года Ротшильды стали баронами.



Недовольство политикой экономического либерализма и успехами еврейского капитала стало одним из источников антисемитизма у коренного европейского населения в новом времени. Получается, что антисемитизм в условного европейского Гитлера опосредованно вложили англосаксы!



Проанализировав разрушительный успех либеральной экспансии в Европе, англосаксы двинули либералов на Россию. Финансировали и стратегически направляли экспансию Ротшильды, их личностный конфликт с русским царем Николаем II был общеизвестен. Либеральная интервенция, направленная в Россию, дала и вовсе ошеломительные результаты: узаконенная Джоном Локком демократическая революция в феврале уничтожила Российскую империю, а либеральные свободы "революционного народа" разрушительнейшим образом подействовали на общественную мораль и нравственность населения. Россию захлестнула Гражданская война, которая принесла десятки (!) миллионов смертей. Люди убивали друг друга легко и без оглядки - они были свободны от религиозных и иных запретов, личные свободы они ставили превыше всего. И только диктатура недоучившегося семинариста Сталина положила конец кровавой вакханалии революционного либерализма в России. Сталин еще раз продемонстрировал ахиллесову пяту либеральной идеи: либерализм не распространяется в здоровом обществе с традиционными религиозными устоями (христианскими, мусульманскими, иудаистскими и т. д. - не важно) и с контролируемыми информационными потоками. Физические же носители либеральной бациллы (либералы) легко купируются в Беломорстрое или на приисках Магадана.



Проблема формирования информационной среды, доступной для массового распространения либеральных идей, стояла перед англосаксами в полный рост: разрушительную для любого человеческого общества идеологию либеров было очень сложно распространять, она так и крутилась в узком кругу "своих" - ее распространению эффективно противостояли общественная мораль, религиозные структуры и цензура в подавляющем большинстве средств массовой информации.



В 1969 году англосаксы создали прототип интернета, а в 1992 году в интернете появилась первая порнофотография - с этого момента можно считать, что либеральная идеология получила свое собственное и контролируемое только ею глобальное средство массовой информации. В 1994 году появился сериал "Друзья" - там впервые общедоступно и сочувственно публике демонстрировали гомосексуалиста и его "общечеловеческие ценности". В 2001 году Нидерланды легализовали однополые браки, а первый однополый брак был зарегистрирован в США, в 2004 году. Оголтелая пропаганда гей-ценностей и ЛГБТ-исключительности захлестнула весь мир. Последователи культа Либеры и Либера, уже не скрываясь, смело выступали с демонстрацией своих ценностей и отрицанием ценностей общемировых, человеческих. Сатанинские обряды стали совершаться демонстративно, а разрушение духовных институтов в Западной Европе сопровождалось захватом власти представителями оголтелых либералов. Сатанинская Европа катилась к неизбежному столкновению с православной, мусульманской, иудаистской, буддистской Россией.



Местом локального (пока еще) столкновения любезно согласилась стать Украина.



И вот тут русская армия преподнесла сюрприз: она не стала форсировать события и даже, наоборот, стала затягивать время и давать возможность верховным либералам, исповедующим глобалистские идеи управления миром, убедиться в тщетности и невозможности захвата мира посредством либеральной идеи. Традиционные ценности, традиционные религии удалось заменить на либерализм исключительно и только в "цивилизованном мире" - а это около 750 миллионов человек. Остальной, более чем 7-миллиардный мир, грубо говоря, внутренне ощетинился от даров либерального образа жизни. Православная Россия, даосистский Китай, индуистская Индия, огромная мусульманская часть нашего мира, буддисты - все стали объединяться для защиты от оружия массового поражения, созданного англосаксами - от либерализма.



Ведущие представители мирового финансового капитала тоже поняли: потенциал последователей либерализма исчерпан и ограничен Западной Европой, Северной Америкой и Австралией с Новой Зеландией. На Ближний Восток, в Индию, Китай, Пакистан и Юго-Восточную Азию идеи гомосексуализма и однополых браков пропихнуть не удастся, а производственная база и сырьевые ресурсы, сосредоточенные в этих странах, делают невозможным их завоевание только с помощью долларовой экспансии. Особенно при активном сопротивлении всех перечисленных стран и при выверенной стратегии России.



Эти размышления, понимание того, что либеральное оружие исчерпало свою разрушительную мощь, заставило англосаксов остановить свою экспансию на весь мир: они создали AUKUS и стали договариваться о разделе сфер влияния. Пока негласно, в общих чертах, но переговоры прошли. И в общем и целом, по наиважнейшим ключевым моментам, договорились. Достигнутые договоренности позволили нашему президенту произнести самую яркую и оптимистичную речь о будущем устройстве многополярного мира. Послушайте его выступление на "Валдае" еще раз - вы согласитесь со мной однозначно.



Конечно, Владимир Путин говорил о стратегии, о философии даже будущего мироустройства - но вначале всегда бывает Слово. Бреттон-Вудскую валютную систему мы откорректируем чуть позже - на длительных совместных переговорах между англосаксами и странами ШОС. Никто революций устраивать не собирается - мы призываем всех "жить дружно", учитывая интересы всего многополярного мира. И интересы англосаксов в том числе!



Украину, однако, денацифицировать и демилитаризировать придется - в интересах "всего многополярного мира". И памятник Эшли Бэббит в Соединенных Штатах все же поставят - к этому все и идет: победа партии "Ликуд" во главе с Нетаньяху на выборах в Израиле, на которую так рассчитывал венгр Орбан, состоялась. И Трамп идет к победе в США неумолимо, как гигантский айсберг. Еврейское лобби в США педофилию и игры с разнообразием полов не приемлет напрочь! Из любых идеологических заманух англосаксов евреи всегда брали только то, что было нужно им: свободу продвижения своих капиталов. Ибо старейшая в мире действующая идеология принадлежит именно евреям - это иудаизм, и он с либерализмом несовместим абсолютно.



Эмиль Боев



2.11.22 Источник - eadaily.com

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