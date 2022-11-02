Замгенпрокурора - военным прокурором Узбекистана назначен Ботир Кудратходжаев

09:09 03.11.2022

Шухрат Узаков был освобожден от должности заместителя генерального прокурора - военного прокурора Узбекистана. На этот пост назначен Ботир Кудратходжаев, ранее работавший прокурором Хорезмской области.



Заместителем генерального прокурора - военным прокурором Узбекистана назначен Ботир Бахромович Кудратходжаев, сообщило УзА.



Ботир Кудратходжаев с 2014 по 2016 годы был и. о. прокурора, затем - прокурором Сурхандарьинской области. В 2016-2017 годах работал прокурором Ташкента. С 2017 года занимал должность директора Бюро принудительного исполнения.



С 2020 года до последнего назначения работал прокурором Хорезмской области.



Шухрат Шарапович Узаков, ранее занимавший должность замгенпрокурора - военного прокурора, освобожден от должности в связи с переходом на новую работу.