Европа спасла американскую экономику и теперь за это расплачивается, - Хуаньцю шибао

10:15 03.11.2022

Хуаньцю шибао: конфликт на Украине спас американскую экономику от рецессии

Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - ИноСМИ, 1920, 03.11.2022



США удалось остановить рецессию и даже укрепить собственную экономику, пишет "Хуаньцю шибао". Но они сделали это за счет Европы. Вашингтон воспользовался энергетическим кризисом на континенте и нарастил экспорт газа и нефти до небывалых объемов.

Как сообщает Agence France-Presse, 31 октября президент США Джо Байден предупредил о введении налога на "непредвиденную прибыль" для американских нефтяных компаний, если они не направят свою высокую выручку на увеличение добычи топлива и снижение цен. Ряд мировых энергетических гигантов только что опубликовал новые квартальные отчеты о доходах, в которых зафиксирована рекордная прибыль. Компания ExxonMobil заработала 19 миллиардов долларов всего за три месяца, что близко к чистой прибыли Apple в размере 20,7 миллиардов долларов за тот же период. Соединенные Штаты воспользовались украинским кризисом, чтобы заставить европейские страны ввести санкции против Москвы. Но самое главное - они принудили ЕС отказаться от покупки российских нефти и газа, а затем принялись продавать ему собственные энергоресурсы по завышенным ценам. Недавно опубликованные данные о ВВП США за третий квартал показали, что практически исключительно за счет экспорта в этом году стране удалось переломить отрицательный рост, регистрируемый два квартала подряд, и вытащить себя из трясины экономической рецессии. Даже Министерство торговли США признало, что экспорт в третьем квартале в основном зависел от промышленных товаров, таких как нефть. Европа, погрязшая в энергетическом кризисе, стала "жертвой", благодаря которой произошел отскок американского ВВП.



Нефть спасла Америку



Последние данные Министерства торговли США продемонстрировали, что ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6% в годовом исчислении, обратив вспять тенденцию последовательного снижения, наблюдавшуюся в предыдущие два квартала, и вернувшись к положительному росту. Это временно положило конец "технической рецессии" в стране. Однако укрепление экономики было почти полностью обусловлено чистым экспортом.



Данные показали, что в третьем квартале экспорт США возрос на 14,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом он увеличился на 86,3 миллиарда долларов, а импорт снизился на 70,3 миллиарда долларов. Частное потребление, частные инвестиции, государственные расходы и чистый экспорт США составили 1,0%, −1,6%, 0,4% и 2,8% от ВВП соответственно. Министерство торговли подчеркнуло, что среди товаров, поставляемых в третьем квартале, наибольший вклад внесли промышленные товары и материалы, особенно нефтепродукты и другие продукты кратковременного пользования. По сообщению Bloomberg, увеличение экспорта и падение импорта вызвали резкий рост чистого экспорта, который напрямую повлиял на ВВП США и стал важнейшим фактором его повышения в третьем квартале.



"Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты довольно редко полагаются на экспорт для стимулирования роста ВВП", - сказал Хэ Вэйвэнь, старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян Китайского народного университета. Приведенные цифры означают, что 2,6%-ный рост ВВП США в третьем квартале целиком обусловлен экспортом, и если вычесть чистый экспорт, то показатель будет отрицательным. Это свидетельствует о том, что в Америке по-прежнему идет отрицательный рост, а экономика все еще находится в глубокой "технической рецессии".

Хэ Вэйвэнь считает, что экспорт энергоносителей помог ВВП США выйти из неловкого положения и переломить тенденцию к снижению. Германия, "европейский экономический локомотив", напротив, превратилась из страны с традиционным положительным сальдо торгового баланса в государство с дефицитом, возникшим из-за увеличения издержек на импорт энергии.



С одной стороны Атлантического океана радость, с другой – печаль

В то время как США празднуют экономический подъем, страны ЕС погрязли в инфляции. Согласно Евростату, уровень инфляции в 19 странах региона в октябре этого года достиг 10,7%, что является самым высоким показателем с начала регистрации в 1997 году. Немецкая газета Die Zeit сообщила, что цены на энергоносители в Европе выросли на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало наиболее важной причиной усиления инфляции.



На фоне российско-украинского конфликта США нарастили поставки нефти и газа в Европу, поскольку та погрузилась в энергетический кризис. Многие СМИ указывают, что Вашингтон заработал огромные деньги на увеличении экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в еврозону. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), импорт американского природного газа в регион в июне впервые превысил объем поставок из России. Немецкий депутат бундестага Клаус Эрнст заявил, что Соединенные Штаты получают 200 миллионов евро за каждое судно с СПГ, идущее в Европу, в результате чего предприятия в Германии вынуждены бороться с "явно невыгодным конкурентным положением".



По данным поставщика данных финансовых рынков Refinitiv, в первой половине 2022 года США ввезли в Европу 39 миллиардов кубометров СПГ, что составляет 68% от общего объема экспорта страны. Всего за полгода общий объем СПГ, поставленного Америкой, превысил показатель за весь прошлый год. По имеющейся информации, только в сентябре на грузовые суда США было загружено 6,3 миллиона тонн СПГ, почти 70% которых предназначались для Европы.

Согласно данным на сайте Управления энергетической информации США от 1 ноября, с начала текущего года экспорт нефти и природного газа из Америки в европейские страны значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами. В первые семь месяцев 2022 года объем поставок черного золота во Францию ​​превысил 5 миллионов баррелей в месяц, а максимальный показатель за этот период составил около 10 миллионов баррелей в месяц. За аналогичный период прошлого года Штаты экспортировали во Францию ​​лишь 4,7 миллионов ​​баррелей нефти.



По состоянию на начало октября за период украинского конфликта доля европейского импорта газа из России упала с 41% до 7,5%, а импорта топлива из США за этот же период - сильно выросла. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после атаки на газопровод "Северный поток" у ЕС практически не осталось шансов получить дешевый и надежный российский газ, поэтому он вынужден покупать голубое топливо у США втридорога.



Линь Боцян, декан Института исследований энергетической политики Китая Сямэньского университета, сказал, что раньше из-за высоких цен американские энергоресурсы не пользовались особым спросом в Европе. Однако конфликт между Россией и Украиной подарил США замечательную возможность для продвижения своих СПГ и нефти, поэтому теперь Вашингтон превратился в главную заинтересованную сторону кризиса.



"А ты включил отопление?"

"А ты включил отопление?" - теперь этот вопрос часто задают в Германии друзьям при встрече. 1 октября в стране обычно официально начинается отопительный сезон. Но в этом году погода не очень холодная, поэтому немцы могут подождать еще немного. После начала конфликта на Украине Берлин столкнулся с энергетическим кризисом. Немецкие потребители ищут альтернативные способы согреться, например, одеваются, как "луковицы": носят по три слоя одежды одновременно. Продажи теплой одежды и термобелья резко подскочили.



Среди европейцев растет негодование из-за того, что Соединенные Штаты "грабят их во время пожара". 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, обвинив их в том, что, хотя внутренние цены на энергоносители в Америке низкие, Вашингтон продает их Европе по рекордно высоким ценам.



Французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил: "Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы".

Агентство Reuters передало, что, по мнению генерального директора Statoil, газ в еврозоне будет оставаться очень дорогим в течение еще нескольких лет из-за сокращения поставок энергоресурсов из России. По его словам, нехватка природного газа - основная проблема континента, и она будет усугубляться. Если ЕС потребуется еще больше голубого топлива, в ближайшие годы он будет платить за него высокую цену.



Авторы: Ни Хао (倪浩), Цин Му (青木)