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Религия справедливости, - Александр Проханов
11:47 03.11.2022

на Украине мы вступили в жестокий бой с Западом, указывая другим народам путь к освобождению.

Александр Проханов
30 октября 2022

Недавний Валдайский форум был великолепен. Среди подмосковного осеннего леса, темных сосен и золотых берез в чудесном дворце, напоминающем бело-алые дворцы Баженова, собрались мыслители со всех континентов. На этот раз было гораздо меньше политологов и философов из Европы, Америки и Австралии. Англосаксонский мир был потеснен. Сегодня здесь господствовали китайцы, индусы, азиаты, африканцы, латиноамериканцы. Видно, что Россия поворачивается с одного бока на другой, скрипя изношенной мировой кроватью, на которой она покоилась все эти десятилетия.

На подиуме появлялись экономисты, политологи, философы, послы, профессора, генералы. Из. разношерстных суждений, эмоций, интеллектуальных экспромтов вырисовывалась новая картина мира. Мир лишается на глазах гегемона и властителя, мир напоминает не выстриженный под линейку английский парк, но гигантскую великолепную клумбу со множеством цветов, где каждый, самый малый, бутон готов расцвести и украсить собой этот вселенский сад. Все говорили о завершении однополярного англосаксонского мира, чья мечта о вековечном стремлении доминировать выражается метафорой "град на холме".

Из этой американской крепости, помещенной на вершине горы, стражи озирают другие народы и страны, приютившиеся на склонах. И если в этих покоренных народах и странах забрезжит смута и неповиновение, из американских башен их посыпают крылатыми ракетами и усмиряют. Сегодняшний мир - это крах американской мечты.

Манифестальной была речь президента Владимира Путина. Он произносил ее с амвона Русской Мечты- мечты, облеченной в метафору "Храм на холме". Русская Мечта - это стремление к идеальному бытию, к гармонии, к небесному фаворскому свету, к тому идеальному царству, где нет несправедливости, гнета, насилия могущественного над слабым, где побеждена самая жестокая вселенская несправедливость- смерть.

Путин обращался с амвона русского храма ко всему человечеству. Избрал то место, из которого слышится далеко и высоко. Он говорил о Западе, который заковал мир в тысячу видимых и невидимых цепей, заманил в свою ловушку и держит на коротком поводке народы и целые континенты. Владеет экономикой, финансами, рынками сбыта, умами, элитами, запустив свои чуткие щупальца во все сферы народной жизни, лишая народную жизнь самобытности, возможности цвести, обрекая ее на унылое бездуховное прозябание. Путин говорил, что мир рвет эти бесчисленные цепи. Разрыв этих цепей дается миру нелегко, порождает жестокие схватки. Сегодняшний мир есть схватка, где рушится истлевающая идея мирового господства западной цивилизации. Другие великие цивилизации - востока и юга планеты - вырываются из-под западного цивилизационного ига. Эта борьба - жестокая, кромешная. Россия сражается сегодня с западным монстром почти в одиночку, в напряжении всех своих исторических сил и возможностей.

Война на Украине - это бесстрашный вызов, который бросила Россия мировому гегемону. Этот русский удар сдвинул с места тектонические мировые платформы. Мир содрогнулся, заскрипел и пришел в движение.

Угрюмый, задуманный Западом монолит мира раскалывается на множество миров. Россия на Украине ведет войну не с киевским режимом, не с Зеленским, не с полком "Азов"*. Она ведет борьбу с громадной, могучей сатанинской силой, которая возжелала управлять мировым развитием и судьбами покоренных народов. И эта борьба вновь выводит Россию на передовую человеческих мечтаний, человеческих стремлений к свободе, независимости. Россия подает миру пример, как сбрасывать со своих плеч иго Запада, пример того, как справедливость становится главным инструментом мирового развития.

В осколках разбегающегося ветхого мира уже брезжат неясные образы нового, загадочного, еще не сформулированного миропорядка. Россия принимает участие в конструировании нового мира и предлагает этому миру идеологию - идеологию справедливости.

Путин произнес свою речь ярко, взволнованно. Своей четкостью речь напоминала изысканную резьбу на камне, уточненную графику на сверкающем бивне мамонта. Эту речь сегодня осваивают и расшифровывают в закрытых политических клубах, в тайных сообществах, генеральных штабах, центрах мировых разведок. При всей четкости в этой речи много таинственного, что дано угадать людям, владеющим смыслами.

Русская Мечта - это мечта об идеальном бытие, о Царствии Небесном, куда стремится народ на всем протяжении своего тысячелетнего пути. В этом мире Русской Мечты нет войн, насилий, покоренных и убиваемых народов, а царят гармония, симфонизм, царит справедливость не только социальная, но и божественная, устанавливающая гармонию между всем сотворенным миром. В храме божественной справедливости не будет обижен ни один человек, не затоптан ни один цветок, не погаснет ни одна звезда.

Божественная справедливость кроется в недрах всех мировых религий, и сама является надмирной священной религией, храмом, в котором все мировые религии имеют свои алтари. В своем приближении к Русской Мечте, в стремлении к божественной справедливости русским приходится преодолевать невероятные препятствия, выдерживать кровавые сражения, одолевать непроглядные бездны. Нам приходится одерживать победы во вселенских битвах. Русская Победа – это Победа над силами ада, победа божественного небесного света. Вероучение Русской Мечты, религия справедливости, идеология Русской Победы – это и есть сокровенные возвышенные смыслы, именуемые русской идеей.

Справедливость есть кодовое слово, понятное всем народам, всем вероучениям, всем мировым культурам. Исламская революция Ирана - это восстание справедливости. Жестокая борьба палестинцев - это мученичество во имя справедливости. Китайская мечта о великом китайском возрождении, которое веками попиралось иноземцами, - это упование на вековечную справедливость. Африка - это кипяток, в котором бурлит попранная справедливость. Венесуэла, Куба, Никарагуа начертали на своих гербах "справедливость".

Война, которую ведет на Украине Россия - это война за справедливость. Избавление людей Донбасса от избиений - что может быть справедливей? Соединение в единое целое рассеченного, расчлененного народа - что справедливее этого? Восстановление единства российских земель, разрубленных в 1991 году американским топором, - в этом божия справедливость.

Мы сражаемся на Украине с фашизмом – с этим воплощением адской несправедливости. На Украине мы вступили в жестокий бой с Западом, указывая другим народам путь к освобождению, принося великую российскую жертву во имя все той же божественной справедливости.

Источник - Завтра
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