Сергей Глазьев: "Одряхлевший дядя Сэм" допустил ошибку

11:55 03.11.2022

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: "ОДРЯХЛЕВШИЙ ДЯДЯ СЭМ" СОВЕРШИЛ ОШИБКУ

Академик РАН Сергей Глазьев указал на ошибки "одряхлевшего дяди Сэма", пытавшегося взять Россию нахрапом.



Академик РАН Сергей Глазьев в личном телеграм-канале подчекрнул, что международный скандал, сопровождающий попытки политиков западных стран ввести предельные цены на российские газ и нефть, вызывает некоторое удивление поверхностностью:



Во-первых, этими ценами манипулируют западные же спекулянты, которые из нефти давно сделали финансовый инструмент - на реальные поставки нефти приходится крохотная часть всего оборота нефтяных фьючерсов и их производных. Вашингтон не раз доказывал свои возможности добиваться от ведущих западных спекулянтов нужного для него поведения, опуская цены на нефть. В том числе для ухудшения финансового положения СССР после взятия курса на его развал посредством засланных в Политбюро своих агентов влияния, - сказал Сергей Глазьев.



Вполне вероятно, сейчас, вследствие стремительного развития информационных технологий в финансовой сфере, добиваться от спекулянтов нужного поведения стало сложнее. Или же сработала другая причина: финансовый рынок вышел из-под контроля "одряхлевшего дяди Сэма", предположил Сергей Глазьев:



Поэтому предпринята беспрецедентная попытка установить потолок цен на российскую нефть чисто политико-административным способом, пригрозив всем торговцам и финансовым спекулянтам санкциями. Но едва ли удастся это ограничение эффективно администрировать: поставки российской нефти на Восток и Юг никак не ограничиваются, а торговля фьючерсами не поддается реальной проверки на состав лежащей в их обеспечение нефти. Тем более, что решение о введение ограничений по цене на нефть из одной страны является несовместимой с международным и национальным правом дискриминацией.



А что во-вторых? Сергей Глазьев напоминает, что страны-производители сами страдают от колебаний цен на нефть, которые могут опускаться практически до нуля и даже ниже, как этой было в 2020-м году. А значит, логично было бы предложить ввести не потолок цен на нефть, а коридор, предусматривающий также нижнюю величину цены.



Есть еще и в-третьих. "Решение принимается за пределами общепринятых правил конкуренции и международного права, несовместимо с нормами ВТО и подрывает основы существующего мирохозяйственного уклада", - сказал Сергей Глазьев.



Наконец, в-четвертых, на сегодняшний день уже нет твердых валют, в которых можно было бы надолго вводить ценовые ограничения:



Исходя из изложенного, следовало бы подумать о введении новых правил торговли биржевыми товарами в соответствии с принципами формирующегося интегрального мирохозяйственного уклада: прозрачностью, взаимовыгодностью, справедливостью, обоснованностью, законностью.



Примерный перечень правил Сергей Глазьев также прилагает. Мы же цитирует академика РАН:



установление долгосрочных ценовых ориентиров в виде коридоров колебаний цен на биржевые товары вне зависимости от страны происхождения;

подписание международного договора на эту тему заинтересованными странами или принятие решения ШОС и БРИКС, на долю которых приходится основная часть производства и потребления биржевых товаров;

установление цен в расчетной международной валюте, формируеомй на основе корзины мировых валют стран-участниц договора и жгута биржевых товаров, на первых порах, возможно, в золотом эквиваленте;

номинирование обеспечивающих товарный оборот и соблюдение договора бирж, образующих сеть;

создание пула валютных резервов, оперативных запасов биржевых товаров для стабилизации цен путем использования рыночных интервенций на основе автоматически действующего механизма торгово-валютных интервенций .

В завершение Сергей Глазьев подчеркнул, все указанные им тезисы рассматриваются при разработке концепции формирования общего биржевого пространства ЕАЭС.