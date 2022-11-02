Узбекистан отказался возобновлять обслуживание российских карт "Мир"

12:07 03.11.2022

В Центральном банке Узбекистана сообщили, что местные коммерческие кредитные организации не готовы к возобновлению обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Как заявил председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов, банки видят сохраняющиеся "большие риски".



"Пока речь о возобновлении не стоит", - сказал Нурмуратов в кулуарах II Международного экономического форума в Самарканде.



Общереспубликанский процессинговый центр Uzcard приостановил прием карт "Мир" в конце сентября, в том числе кобейджинговых за границей. Причины приостановки были названы техническими.



Марта Петрова