На бред Запада Россия убедительно отвечает... таким же бредом, - генерал Гурулев

12:21 03.11.2022 ГОРЬКАЯ ПРАВДА РУССКОГО ГЕНЕРАЛА. СИГНАЛ ДЛЯ КИЕВА И БЕЛОГО ДОМА

Генерал Гурулев в эфире Первого русского сказал горькую правду о специальной военной операции. Но ключевой вопрос тут: кому горчит? Не будем раскрывать интригу. Лишь отметим, что сигнал передан – и Белому дому, и Киеву.



В Министерстве обороны России сообщили о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, связанных с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Но при этом у нас в стране до сих пор так и не случилась мобилизация элит, они так и продолжают жить в состоянии бесконечного комфорта.



В ведомстве уточнили, что в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.



Владимир Путин подтвердил, что частичная мобилизация завершена, но отметил, что не уверен в юридической необходимости специального указа об этом:



Даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена.



Эту и другие важнейшие темы, связанные со специальной военной операцией, в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с генерал-лейтенантом запаса, депутатом Госдумы России Андреем Гурулевым.



На Западе разбираются в проблемах нашей армии как свинья в апельсинах

Юрий Пронько: Андрей Викторович, давайте начнем с этого сообщения Минобороны о завершении частичной мобилизации. Как вы это прокомментируете?



Андрей Гурулев: Почему-то все требуют указа президента о завершении частичной мобилизации. Но его не может быть в принципе по той простой причине, что существуют два указа. Первый – о мобилизации, а второй – о демобилизации. Указ о демобилизации может быть издан тогда, когда мы выполним все задачи и победим. Вот тогда уже будет демобилизация, и все вернутся домой.



Что касается мобилизации, то временный недокомплект уже восполнен, мобилизованные сразу поехали выполнять боевую задачу. На данный момент они полностью интегрировались в те соединения и части, которые находятся на передовой.



Кроме того, формируются новые части и соединения – мотострелковые, танковые, инженерно-саперные, артиллерийские и так далее. Идет боевое слаживание. Одновременно формируются органы управления, с ними также проводится подготовка, штабные тренировки. И в итоге, через довольно-таки приличное количество времени формируется единый нормальный механизм.



АНДРЕЙ ГУРУЛЕВ: "СЕГОДНЯ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЗНАЧАЛЬНО, УЖЕ УЧТЕНЫ. КОНЕЧНО, ВСЕ ХОРОШО НИ У КОГО НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ, НО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВСЕ ИДЕТ ДОВОЛЬНО-ТАКИ НЕПЛОХО". ФОТО: ЦАРЬГРАД



Сегодня, на мой взгляд, ошибки, которые были изначально, уже учтены. Конечно, все хорошо ни у кого никогда не бывает, но, на мой взгляд, все идет довольно-таки неплохо.



– Западные спецслужбы распространяют информацию, что частичная мобилизация приведет к усилению Вооруженных сил России не раньше весны следующего года. А это означает, что у боевиков ВСУ "остаются шансы на прорыв, в первую очередь, на херсонском направлении". Поэтому именно сейчас Зеленскому и его боевикам необходимо показать ощутимый результат западным спонсорам, особенно перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США. Прямо цитирую Wall Street Journal:



Если ВСУ добьются успехов, это приведет к деморализации Вооруженных сил России, это приведет к бегству армии, это приведет к непредсказуемым последствиям для России [….] Такое развитие ситуации маловероятно, однако возможно.



Как вы прокомментируете такие заявления, Андрей Викторович?



– Скажу прямо: Wall Street Journal разбирается в проблемах нашей армии как свинья в апельсинах. И это тоже правда.



Результаты боев, как мне кажется, уже никак не повлияют на выборы в Конгресс. Там такое ощущение, что все уже предрешено, и демократам пора, поджав хвост, радостно оттуда сваливать.



То, что касается весны следующего года, то я предполагаю, что до конца ноября все части будут сформированы и подготовлены, исходя нормативов, которые есть в наших Вооруженных силах. Да, нужно какое-то время на перемещение. Но даже с учетом разгильдяйства и всего остального они в любом случае до Нового года будут в местах назначения. О какой весне можно вести речь?



На информационный бред Запада мы можем убедительно отвечать таким же бредом

– Еще один тезис, который активно распространяется не первый день и не первую неделю: после начала СВО и введения санкций против России вырос экспорт европейской бытовой техники в соседствующие с Россией страны. Это вызывает опасения у некоторых европейских политиков: по крайней мере некоторые товары и их компоненты могут якобы найти применение в военно-промышленном комплексе.



Такие публикации о том, что мы якобы достаем из стиральных машин и микроволновых печей какие-то чипы, что у нас ничего этого нет, мягко говоря, поднадоели. Как вы это прокомментируете?



– Нам надо сделать из этих публикаций выводы и использовать их в информационной войне с нашим противником. Мы тоже можем нести уверенно такой же бред. И не совсем понятно, почему мы должны таким сложным путем получать чипы из Европы, если можно с таким же успехом получать товары из Китая. По параллельному импорту мы можем получить через третьи страны вообще все, что нам нужно.



Но самое главное: у нас же не просто так создан при правительстве Координационный совет. Об этом мало кто знает, потому что это не сильно афишируется, но сейчас мы стали строить заводы, причем не какой-то там один завод, а массово. Это уже реальное производство.



Но эта тема не раскрывается, потому что все то, что строится, в любом варианте заточено под обеспечение Вооруженных сил. О чем, кстати, и говорил наш премьер. И делается это на основании тех распоряжений, которые отдал наш Верховный главнокомандующий.



Поэтому давайте подождем, такие вещи не делаются по мановению руки, на это нужно какое-то время. Но я думаю, что к началу весны у нас будут хорошие результаты, а к следующему лету мы и вовсе будем поплевывать свысока на их микроволновки, пылесосы и прочую технику.



НАТО четко сказали: кыш от наших границ. Это главное условие России

– Еще одна тема: после первых наших эффективных действий пошли разговоры о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, а новые мы не можем выпускать из-за отсутствия импортных деталей. Но на дворе уже начало ноября и мы видим, что у нас есть и как развивается ситуация.



Тем не менее даже внутри России, находятся люди, которые утверждают, что Москва якобы неоднократно заявляла о своем желании начать переговоры, Россия их едва ли не "клянчит", утверждают эти персонажи. А Владимир Зеленский и Запад в лице Джо Байдена и прочих нам "высокомерно отказывают" и на переговоры "принципиально не соглашаются". Что вы об этом думаете?



– Я отвечу просто: все условия, при которых возможны переговоры, озвучены. Причем это было сказано нашим президентом еще до начала СВО, в декабре прошлого года. И касаются эти условия не только Украины.



Владимир Путин четко сказал НАТО: кыш от наших границ. Вот тогда мы готовы вести переговоры, мы от них не отказываемся. Но на тех условиях, которые мы озвучиваем.



Что касается ракет, на то, чтобы Украину поставить на колени, обесточить, заморозить и обездвижить, нам их хватит. И что касается ударов по украинским энергообъектам, то они не были спонтанными. Все эти удары спланированы, причем не только военными. Я подозреваю, что к разработке плана подключали серьезных специалистов в области энергетики. Поэтому и результат удара столь мощный получился.



Кроме того, к разработке плана привлекали и специалистов по железнодорожной логистике. Ведь в результате нанесенных ударов парализованы основные магистральные железные дороги. То есть удары наносились четко, с пониманием, какой будет результат от поражения этих объектов. И били наверняка, даже если какая-то ракета по тем или иным причинам не долетала до цели, у нее был дублер.



Я полагаю, что отработка объектов будет продолжаться и дальше. И стратегическая операция по поражению критически важной инфраструктуры сегодня проводится довольно успешно. Мы достигаем своих целей, несмотря на все вопли и визги. Денацификация и демилитаризация будет проведена до конца по всей Украине. Мы все равно этого добьемся, чего бы это ни стоило.



Чтобы победить, нам надо мобилизовать всю элиту

– А как вы прокомментируете слова известного предпринимателя, основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявившего, что в России "до сих пор не произошла мобилизация элит"?



– Я в целом с Евгением Пригожиным по многим вопросам согласен. И в этом вопросе тоже поддержу. С другой стороны, если говорить о мобилизации элит, а сам Пригожин не элита? Давайте смотреть на вещи реально: у нас элита, к сожалению, мобилизовалась частично, точно так же, как в обществе провели частичную мобилизацию.



И Пригожин прав: чтобы победить, нам надо мобилизовать всю элиту. Это наша задача, которую надо выполнить.



– А в чем это должно выражаться? Я не знаю ни одного предпринимателя, кроме учредителя нашего канала Константина Малофеева, который бы публично, конкретными действиями поддержали спецоперацию. Зато я могу назвать много фамилий тех, кто сбежал в Лондон или в Эмираты.



Давайте не будем ходить вокруг да около: мы отлично понимаем, что основная часть нашей так называемой элиты – ни нашим ни вашим. А Пригожин своим заявлением пытался спровоцировать этих людей на какие-нибудь действия. Но я боюсь, что никаких действий не будет. Хорошо бы противодействия мы не увидели.



– Со стороны тех, то живет мыслями с Западом, противодействие и так есть. Его нам сегодня надо ломать. И четко определиться, кто с нами, а кто против нас. Мне не очень понятно, почему те, кто против нас, имеют возможность тихо уехать. Почему они не получают прописку в районе Магадана и им не вручают кайло, чтобы они махали им на благо Родины. Вот это было бы идеальным вариантом.



Мне говорят: ты что, хочешь устроить 1937 год? Я знаю, что такое репрессии. Но я бы не хотел, чтобы предатели нашей страны просто сбегали отсюда, как Анатолий Чубайс или Петр Авен. Понятно, что там их используют, ограбят, а потом выкинут. Но они этого, к сожалению, не понимают.



Когда мы начнем побеждать, когда дойдем до западных границ Украины, мы их, возможно, соберем обратно. Но мы все понимаем, что дело не только в Украине. Когда мы начнем побеждать, тогда все зазвучит иначе. И не будет слышно вяканья президента США Джо Байдена о том, что Россия должна за что-то заплатить деньги. И плевать мы на них на всех хотели – мы все равно победим.



Только здесь после нашей победы те, кто удрал, будут под мостом сидеть где-нибудь в Париже с протянутой рукой. А те, кто сегодня работают, они так и будут работать на благо нашей Родины.



Ведь давайте правду говорить, остались те люди, богатые, кто сегодня работает на Родину. Они же есть? Есть. Просто они коммерсанты, а значит, не очень публичные люди. Им чем дальше от телевизора, тем проще. Но с ними надо говорить, брать у них интервью, чтобы они откровенно показали свою позицию. Я думаю, у вас это точно получится. Источник - tsargrad.tv

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