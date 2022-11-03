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Фактор Шотландии в схватке Британии и Евросоюза, - Артем Игнатьев
15:04 03.11.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 03.11.2022 |

В придачу к энергетическому кризису Британия получает активизацию сепаратистов

В октябре стало известно, с какой целью Шотландия планирует провести 19 октября 2023 года референдум о независимости: это дистанцирование от "экономического хаоса", нарастающего в Великобритании. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что поддержка обретения шотландцами полного суверенитета от англичан существенно выросла и продолжает расти благодаря в том числе крайне неудачному опыту пребывания на посту премьер-министра Лиз Трасс.

По словам Н. Стерджен, в настоящее время независимость Шотландии поддерживают более 52% ее жителей, а среди молодых людей этот процент еще выше. Также первый министр Шотландии заявила, что нынешняя экономическая политика Великобритании – это "катастрофа", поэтому Шотландия создаст собственную валюту и свой центральный банк.

Пока же первый министр постоянно подчеркивает, что Шотландия "не повернется спиной" к Великобритании, когда станет независимой, а будет стремиться построить "отношения на равных". Основания подобного политеса следует искать, по всей видимости, в том, что текущая стратегия обретения Шотландией независимости пока заключается в том, чтобы оставаться в рамках денежно-кредитной политики Великобритании и удерживать в обороте фунт по крайней мере в течение нескольких лет.

Глава Шотландии огласила и новые причины для независимости от Великобритании – сразу же после отставки Лиз Трасс. Заодно назвав саму отставку еще одним аргументом в пользу независимости. "Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания… – цитирует первого министра Шотландии издание The Courier, – ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться со взлетом и политической кончиной Трасс… Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров".

Уход с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, отношения которой с властями Шотландии называли "открыто враждебными", дал сторонникам независимости и другие веские козыри. Прежде всего в том, что касается нейтрализации наполеоновских планов отставленного правительства Британии относительно разведки и эксплуатации запасов нефти и газа на территориях Шотландии. Сторонники независимости считают, что шотландцы и сами могут прекрасно справиться с получением масштабных прибылей от них, без англичан.

Помимо внутренних причин, подталкивающих Шотландию к отделению, фактор ее сепаратизации от Англии приобретает все большую роль в схватке Британии и Евросоюза, развернувшейся после Брекзита и начала так называемой ковид-пандемии. К концу 2020 года стало очевидно, что крупные ТНК больше не намерены оставаться в Лондоне. Тамошний Сити стремительно, одну за другой терял крупные штаб-квартиры транснациональных компаний, свыше сотни которых переехали из Лондона в один только Амстердам. Помимо прочих, тогда в Голландию перевели свои штаб-квартиры такие всемирно известные гиганты как Sony, Panasonic, Discovery, Mitsubishi, Hitachi, Canon и др.

Синхронно с этим в континентальную Европу устремились из лондонского Сити и банки, массово выбиравшие Париж и Франкфурт вместо столицы Туманного Альбиона. Даже само европейское банковское агентство – банковский регулятор Европейского союза – занялось переездом из Лондона в Париж. О переезде в Париж тогда же объявили многие крупнейшие и влиятельнейшие банки планеты вроде JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, HSBC. Немецкий Франкфурт-на-Майне также был в фаворе, его выбрали Goldman Sachs, Citygroup, Barclays…

Тогда же, в разгар "пандемии" в Европе, все громче заговорили и о развале самой постбрекзитной Великобритании. Канал Евроньюс все чаще стал показывать новости о желании Северной Ирландии соединиться с Ирландией, а Шотландии и Уэльса – уйти от англичан и присоединиться к ЕС. Все чаще стали мелькать в европейских медиа и названия любых, даже на первый взгляд фриковых, но выступающих за сепаратизацию от англичан структур, вроде Партии независимости Севера.

Однако запуск проекта Глобальная Британия и особенно развязанная англосаксами война в центре Европы (на Украине) резко все изменили. И даже развернули некоторые процессы в обратном направлении. Превращение миллионов украинцев в пушечное мясо славянской междоусобицы – ради подрыва энергетической и прочей безопасности континентальной Европы – стало ключевым средством для достижения целей архитекторов постбрекзитной Британии. Главная из этих целей – уничтожение экономики и промышленности нынешнего лидера объединенной Европы Германии, чтобы потом "пересобрать" ЕС под англосаксов.

Первые плоды этого уже налицо. Только пожинают их пока в основном не островные, а заокеанские англосаксы. По данным The Wall Street Journal на сентябрь сего года, европейские компании все чаще переносят заводы в США. В Европе после начала СВО они сталкиваются с резкими колебаниями цен на газ и проблемами с цепочками поставок. США предлагают им более стабильные цены на энергию и значительную государственную поддержку. В первую очередь это привлекает производителей стали, химикатов и других энергоемких товаров. О расширении своей деятельности в США уже объявили, например, датская ювелирная компания Pandora и даже немецкий Volkswagen, а Tesla приостановила планы по производству аккумуляторных батарей в Германии, рассматривая возможность получения американских налоговых льгот...

Примечательно, что, когда американцы начали считать в сентябре барыши от бегущих к ним европейцев, хитроумные британцы, сами рассчитывавшие на это, получили вместо прибылей экономический и энергетический кризис. А теперь в придачу к нему Британия получает и активизацию сепаратистов, действия которых хорошо ложатся в рамки проекта регионализации – дробления/обрезки "слишком больших" территориально стран Европы. И проект независимости Шотландии в данном ряду далеко не единственный.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667477040


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