Молдавия: цена "евросчастья", - Валерий Мацевич

15:05 03.11.2022 Власти ведут страну в НАТО и ЕС, а народ по пути нищает до крайности

Валерий Мацевич

03.11.2022

Молдавия: цена "евросчастья"

Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз поблагодарила "братскую" Румынию за помощь. Теперь – в снабжении граждан мазутом и дровами. В Молдавии, действительно, с дровами дела плохи. Со всем остальным – тоже неважно, но скоро зима, и людям нужно тепло. В Кишиневе это, наконец, похоже, осознали.



Во время рабочего визита в Бухарест Санду обсудила с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, в частности, сотрудничество в области энергетики в условиях кризиса, который переживает Молдавия. Ранее Санду, выступая перед парламентом Румынии, заявила, что ее страна рискует остаться без газа и электричества этой зимой из-за серьезного энергетического кризиса. По ее словам, Газпром вдвое сократил объем подачи газа, а поставки электричества из Приднестровья и с Украины вовсе были прекращены. Но Санду промолчала о том, что у Молдавии перед Газпромом накоплен, так сказать, исторический долг в сумме более 7,5 млрд долл. Не было сказано и о том, что поставки снижены, в том числе из-за действий Киева, а Кишинев регулярно "забывает" платить за поставки энергоносителей.



Российский газ она хотела бы получать бесплатно, как и Европа, тем не менее во всех молдавских бедах обвиняет Россию, что вполне соответствует букве и духу той же европейской политики. Президент также отметила, что Молдавия "продолжит идти европейским путем, независимо от обстоятельств, и готова заплатить цену свободы".



"Стало бы драмой для нас, для Румынии и всего региона, – сказала она, – если бы Республика Молдова свернула с пути к демократии, к большой европейской семье". Европа, конечно, ждет не дождется, когда в ее ряды вольется еще и Молдавия, самая бедная страна континента. Брюсселю, очевидно, новых нахлебников не хватает. При этом, по данным Национального банка страны, во втором квартале 2022 г. объем денежных переводов из России увеличился почти в четыре раза по сравнению с первыми тремя месяцами этого года, достигнув 107,2 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. рост составляет примерно в два раза. НБМ не дает объяснения этому явлению, в том числе как оно связано с событиями на Украине.



В целом во втором квартале текущего года объем денежных переводов из-за рубежа составил 482,30 млн долл., причем переводы из 27 стран ЕС уменьшились и по сравнению со вторым кварталом 2021 г. составили 46,1%. Переводы из стран СНГ выросли в 2,0 раза по сравнению со вторым кварталом 2021 г., вернув долю в 22,8%. Наиболее значительное снижение было из Израиля - на 13%, Италии - на 16% и Великобритании – почти на 37%. В то же время 75% доходов семьи идет на "коммуналку", но это, как неоднократно повторяла Майя Санду, "цена свободы". От кого или от чего? Читается между строк: от "авторитарной" России, естественно. По мнению Санду, энергетическая уязвимость Республики Молдавия используется как "повод для политического шантажа и вмешательства в демократию, внутреннюю и внешнюю политику страны".



Напомним, уже несколько месяцев в Молдавии проходят многотысячные акции протеста. Люди недовольны социальной политикой и тем, что руководство страны отказывается под невнятными предлогами просить Россию о доступной цене на энергоресурсы. Вместо этого Кишинев под диктовку западных хозяев, возвел русофобию в ранг государственной политики, что осуждает большинство молдаван. Санду назвала митингующих провокаторами, за которыми стоит "воровская группировка, объединившееся в Молдавии с пророссийскими партиями и готова поджечь страну". Она уверяет, что коррупционеры побратались друг с другом и цинично эксплуатируют бедственное положение и недовольство людей, пытаясь создать хаос и свернуть Молдавию с европейского пути.



Именно на этом пути инфляция в стране за год достигла 34,29% ("рекорд" с 1999 г.) и продолжает расти. Газ за этот же период подорожал на 362%, отопление – на 92%, электроэнергия – на 59,8%. Такие тарифы доступны к оплате не более 1% населения.



В результате около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. А властям, как с гуся вода. В противостоянии с народом они рассчитывают на поддержку Запада и заявляют устами своего лидера (то есть лидерши): "Весь мир должен знать, что Молдавия выбирает свободу и продолжение европейского пути…".



"Цивилизованном" миру глубоко наплевать на микроскопическую Молдавию, которую в лучшем случае путают с Румынией, ее в США, например, знают как Трансильванию, где живет страшный граф Дракула (Голливуд постарался). Наплевать ему и на тот факт, что каждый десятый взрослый молдаванин не может себе позволить купить продукты, а более 11% детей плохо питаются и столько же процентов населения (11%) находятся за чертой крайней бедности. Этому "миру" нужна молдавская территория, желательно, безлюдная. Закономерно, что ключевой задачей прозападного руководства Молдовы является осуществление коренного разворота республики на Запад и полного разрыва отношений как с Россией, так и с другими постсоветскими государствами, которые не разделяют западные взгляды на мироустройство. Для осуществления этой задачи необходимо проделать огромную работу, поскольку даже спустя 30 с лишним лет после распада СССР интеграционные связи между бывшими союзными республиками разрушены не до конца. Поэтому в актуальной повестке молдавской власти сегодня оказался вопрос о выходе Республики Молдова из Содружества независимых государств (СНГ).



В Молдавии мало кто сомневается в том, что Санду, управляемая западными кураторами через иностранных советников и представителей западного дипломатического корпуса в Кишиневе, просто не может позволить себе такой шаг даже при наличии желания. Экс-служащая Всемирного банка, сделавшая политическую карьеру при поддержке многочисленных НПО, финансируемых Джорджем Соросом, гражданка Румынии Санду настойчиво ведет Молдову к отказу от нейтрального статуса, закрепленного в Конституции страны. Собственно, этот статус и так не соблюдается - через Молдову не прекращается транзит самых различных грузов, направляемых из Румынии на Украину. Это, в первую очередь, дизельное топливо для ВСУ и другие ГСМ, а также всевозможные грузы для украинских военных. На сегодняшний день пока не зафиксированы случаи поставок оружия на Украину через территорию Молдовы, но уже в ближайшем будущем, если понадобится, нынешняя власть республики готова пойти и на это.



Действия властей Молдовы все яснее указывают на то, что эта страна уже не дрейфует, а полным ходом движется в западном направлении, дистанцируясь от Содружества независимых государств. По информации молдавских СМИ, в администрации президента готовится процесс по выходу Молдовы из СНГ в 2023 – 2024 гг.



В случае выхода Молдовы из СНГ большинство молдавских гастарбайтеров, работающих в России, будут вынуждены вернуться домой. Заявления о выходе из СНГ – это, прежде всего, демонстративный недружественный жест прозападного молдавского руководства в отношении России. Сегодня экономические расчеты и политический прагматизм открыто приносятся молдавскими властями в жертву идеологически мотивированным решениям, навязанным коллективным Западом. Такую политику избрали и власти Украины, чем довели свою страну до нищеты, разрухи и долговой кабалы перед Западом, а в конечном итоге – до превращения территории страны в театр военных действий.



Но украинские уроки не пошли Молдавии впрок. США и ЕС решили и ее накачать оружием, называя это военной помощью. По словам американского посла Кента Логсдона в Кишиневе, "США, ЕС и другие партнеры – мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно, – сказал американец. Дескать, Вашингтон на протяжении многих лет "поддерживал Молдавию в военной сфере, предоставляя оборудование и помощь военных инструкторов". ЕС, в свою очередь, одобрил финансовую помощь Кишиневу в размере около 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. А кредиты на импортное оружие придется-таки возвращать. С процентами… В общем, есть все признаки того, что Молдавия идет к своему евросчастью тем же порочным путем, которым долгие годы идут Грузия, Украина, могут пойти некоторые другие страны постсоветского пространства, демонстрирующие намерения тоже двинуться в сторону "цивилизованного мира". Грузия, напомним, в нищете, Украина – в разрухе, об "успехах" Молдавии уже сказано. Тем не менее Кишинев, явно следуя украинскому примеру, вознамерился было, по признанию Санду, объявить мобилизацию. Что реально означало фактически открытие "второго фронта" против России – в Приднестровье, которое давно мечтает вернуть Кишинев. Возникала также большая вероятность прямого участия в этой провокации Румынии – члена НАТО.



Однако сейчас у Санду другие проблемы: зреет свой "майдан", и фактическое объявление войны русским станет для нее самоубийством. Тема мобилизации была потихоньку спущена на тормозах, но с повестки внутренней политики не снята. Майя Санду, заметим, недавно общалась с главой альянса, после чего сделала недвусмысленное заявление о том, что она не видит возможности для мирного решения приднестровского конфликта.



Собственно, о том, что коллективный Запад настойчиво прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на постсоветском пространстве, президент Владимир Путин сказал на встрече руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.



Наши оппоненты готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать "цветную революцию" и развязать кровавую бойню, отметил он.



В НАТО не с бухты-барахты заговорили о "румынской Молдавии". На фоне событий на Украине стратегический центр Европы переместится на восток, Румыния призвана стать крайне важным во многих сферах государством. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он также сказал, что "румынская Молдавия" должна стать охраняемым с военной точки зрения регионом. И альянс открыто перебрасывает дополнительные силы в Румынию. Министерство обороны Румынии сообщило, что вслед за 101-й воздушно-десантной дивизией армии США, т.н. Кричащими орлами, в республику прибыли два конвоя французской легкой и тяжелой бронетехники. Кстати, есть высокая вероятность того, что причиной размещения американских десантников в Румынии может быть не столько защита НАТО и дальнейшее продвижение на Украину, сколько "забота" о ситуации в Молдавии и соседнем Приднестровье. Дело в том, что у Молдавии нет армии в привычном понимании. Зато у Румынии она есть и, по европейским меркам, достаточно сильная. При поддержке американцев румыны могут "заявиться" в Молдавию, чтобы атаковать ПМР с западного направления, а с восточного им помогут ВСУ, нанеся удар из Украины.



В то же время, несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Об этом заявил вице-премьер и одновременно глава МИД республики Нику Попеску, выступая в Кишиневе на совместном брифинге с британским министром по делам Европы Лео Дохерти. Как сообщает ТАСС, среди основных партнеров по части укрепления армии Попеску назвал США, Британию, Евросоюз, а также НАТО. Напомним, что с Североатлантическим альянсом Кишинев сотрудничает в рамках плана индивидуального партнерства, одобренного еще в 2006 г. Военные эксперты, со своей стороны, допускают, что Запад может вложиться в перевооружение, то есть практически в создание молдавской армии.



США и НАТО внимательно следят за развитием событий в регионе, в связи с чем, могут констатировать: со стороны России военной угрозы для Молдавии сейчас нет. Об этом на Pro TV заявил американский посол в Кишиневе Кент Д. Логсдон. На вопрос, смогут ли западные партнеры в случае чего помочь, дипломат уклончиво ответил, что они и так содействуют укреплению молдавской армии, предоставляя необходимое снаряжение. По словам Логсдона, американские власти и союзники еще в январе предоставляли информацию о том, что Россия может начать военные действия на Украине. Поэтому их оценка ситуации объективна и соответствует реальному положению дел.



Политика Запада, как обычно, двуручная. Молдавия уже получила приглашение принять участие в саммите глав министерств иностранных дел стран НАТО, который пройдет 29-30 ноября в Бухаресте.



Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Нику Попеску на недавних консультациях с главой офиса НАТО в Кишиневе Кристиной Балейшите подчеркнул, что у его страны и альянса "общие вызовы безопасности" и власти рассчитывают на еще большее сближение в этом направлении. В свою очередь, депутаты правящей в РМ президентской партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании Парламентской ассамблеи депутатов стран НАТО в Хельсинки попросили помочь Кишиневу повысить обороноспособность страны, включив ее в свою "оборонную архитектуру".



Вместе с тем опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения республики против вступления в НАТО. Однако прозападные власти Молдавии готовят общественное мнение к отказу от нейтрального статуса, отмечая, что больше не могут на него полагаться как на один из инструментов внешней политики в сфере безопасности. А у нас стала расхожей фраза о том, что, мол, народ (в любой стране) не виноват, во всех его бедах виноваты власти. Справедливо ли это утверждение? Не народ ли и выбирает себе такую власть, от которой сам и страдает? Видимо, давно надо говорить и об ответственности народа за свой выбор. В данном историческом контексте – молдавского. Каждый – кузнец своего счастья. Что молдаване "выковали" – то и получили. Как и другие народы постсоветского пространства. Кстати, из полумиллиона русских, проживавших в Молдавии до обретения ею "суверенности", осталось несколько десятков тысяч. В большинстве своем уехали русские подальше от молдавского "евросчастья".



Специально для "Столетия" Источник - Столетие

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