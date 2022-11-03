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Третья мировая война – это опять про нас, - Елена Пустовойтова
15:06 03.11.2022

Процесс превращения Украины в анти-Россию только Бандерой не объяснить
Елена Пустовойтова
03.11.2022
Третья мировая война – это опять про нас
Американским холуем Киев стал не вдруг. Вспомним историю: стремление США урвать кусок России восходит еще к 1918 году, когда Вудро Вильсон направил более 7 000 солдат в Сибирь для борьбы с большевистской революцией. Деятельность американского экспедиционного корпуса, который оставался в стране в течение 18 месяцев, давно исчезла из учебников истории в США, но мы-то помним. Не удалось тогда, сорвалось при Иосифе Сталине – почему же не попробовать сейчас?

Есть немало свидетельств тому, что западные элиты не только считают, что Россия должна быть разделена на более мелкие географические единицы, но и что российский народ должен быть счастлив такому исходу. С чего бы? Да с того только, что после Второй мировой и у нас в стране появились те, "кто искренне верят, что простые россияне хотели бы видеть свою страну расколотой на небольшие государства, которые остаются открытыми для ненасытной эксплуатации западными нефтяными гигантами, горнодобывающими корпорациями и, конечно же, Пентагоном", – пишет американский Information Clearing House.

"Учитывая размеры и разнообразие (России), децентрализованная политическая система и экономика свободного рынка, скорее всего, позволили бы раскрыть творческий потенциал российского народа и огромные природные ресурсы России. Слабо конфедерированной России, состоящей из Европейской России, Сибирской Республики и Дальневосточной Республики, также было бы легче развивать более тесные экономические отношения со своими соседями. Каждое из объединенных правообладателей сможет задействовать свой местный творческий потенциал, веками сдерживаемый тяжелой бюрократической рукой Москвы. В свою очередь, децентрализованная Россия была бы менее восприимчива к имперской мобилизации". Это – Збигнев Бжезинский, "Геостратегия для Евразии", Foreign Affairs, 1997 год.

Но "крестовый поход" начался еще раньше: вице-президент при Джордже Буше-младшем, Дик Чейни мечтал о распаде не только Советского Союза, но и самой России (см. карту), "чтобы она никогда больше не могла представлять угрозу для остального мира. ...Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году... Однако до тех пор, пока империя Москвы не будет свергнута, регион – и мир – не будут в безопасности". Это из его статьи "Деколонизировать Россию" в The Atlantic.

"Деколонизировать" Украину им уже удалось. Сделать Россию беззубой, зависимой нацией, которая не могла бы защитить свои собственные интересы, границы или суверенитет – нет.

Для этого требуется разъединить народ, лишить его единого видения будущего страны. Конфедеративная Россия, раздробленная на множество более мелких частей, позволила бы США сохранить свою доминирующую роль в регионе без угрозы противостояния вмешательству. Ведь "для Америки главным геополитическим призом является Евразия... И глобальное превосходство Америки напрямую зависит от того, как долго и насколько эффективно будет поддерживаться ее превосходство на евразийском континенте" (Все тот же Бжезинский, "Великая шахматная доска – американское превосходство и его геостратегические императивы", стр. 30.)

Украина на этой доске стала пешкой. Это тем более удобно Вашингтону, который на наших глазах колонизирует самый процветающий и густонаселенный регион мира – Евразию.

Россия, по мнению Бжезинского, должна быть уничтожена как единое государство, а ее огромные ресурсы должны быть переданы в пользование глобальным транснациональным корпорациям, которые будут использовать их для цементирования диктатуры США, перенаправляя с востока на запад.

В этом смысл жизни "по правилам", с которыми Москва должна смириться, став газовой и горнодобывающей платформой Америки.

Это три десятка лет назад подобный расклад событий вызвал бы удивление у просвещенной общественности и обвинения в конспирологии. Но вот вам недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности США с докладом Конгресса, озаглавленным "Возобновление конкуренции великих держав: последствия для обороны – вопросы для Конгресса" подтверждают, готовность США сокрушить любое возникающее противодействие на пути их экспансии в Центральную Азию: "Цель США по предотвращению появления региональных гегемонов в Евразии это политический выбор, отражающий два суждения: (1) что, учитывая количество людей, ресурсов и экономической активности в Евразии, региональный гегемон в Евразии будет представлять собой концентрацию власти, достаточно большой, чтобы быть способной угрожать жизненно важным интересам США; и (2) что Евразия не является надежно саморегулирующейся с точки зрения предотвращения появления региональных гегемонов, а это означает, что нельзя рассчитывать на то, что страны Евразии смогут предотвратить появление региональных гегемонов своими собственными действиями, и им может понадобиться помощь от одной или нескольких стран за пределами Евразии. чтобы иметь возможность делать это надежно".

А теперь попробуйте найти различия нового целеполагания официальной внешней политики США от хорошо известной доктрины Вулфовица, осуществление которой оставило кровавую рану в Ираке: "Наша первая цель – предотвратить повторное появление нового соперника, будь то на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще, который представляет угрозу такого же порядка, какую ранее представлял Советский Союз. Это доминирующее соображение, лежащее в основе новой стратегии региональной обороны, и требует, чтобы мы стремились не допустить доминирования какой-либо враждебной державы в регионе, ресурсов которого под консолидированным контролем было бы достаточно для создания глобальной мощи".

Можно удивляться цинизму американских политиков, лишающих не только страну, но и целый Евразийский континент возможности жить по собственным законам. Но именно потому, что со всей очевидностью "время удивляться" прошло, а пришла пора действовать, Вашингтон и становится крайне опасен для мира, а не только для России.

США чтобы отстоять свое право доминировать в Центральной Азии, будут рассматривать любого конкурента в регионе как угрозу своей национальной безопасности. Россия и Китай тому пример. И чтобы добиться своей цели, американцы готовы пожертвовать многим, не только жизнями миллионов украинцев, проливающих кровь за то, чтобы числиться в "главных американских холуях". Слепые муравьи в политике США, они не хотят смотреть чуть вперед, где уже ясно маячит знак гибели украинской государственности, этой разменной монеты в Третьей мировой войне, которую с 1991 года Запад ведет против России.

Конечная цель США состоит в том, чтобы не допустить появления в Европе и Евразии каких-либо альтернатив евроатлантической интеграции. Вот почему уничтожение России является одной из их стратегических целей, и, как говорит профессор Нью-Йоркского университета, один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, сумевший предсказать глобальный финансовый кризис 2007 года, Нуриэль Рубини, "новая мировая война практически идет полным ходом, конечно, на Украине и в киберпространстве".

Соперничество между Москвой и Вашингтоном закончится только после Третьей мировой. Только после того, как одна из противоборствующих сторон будет подчинена, возникнет новый мир. Будет ли он подчинен диктатуре США или действительно станет многополярным, сейчас решается на Украине.

Не ошибусь, если скажу, что сегодня нам украинских "братьев" уже не надо. Не стану приводить многочисленные примеры преступлений, что творят украинцы в зоне СВО, скажу только, что немецким фашистам до украинских нацистов очень далеко. Поэтому надо всегда помнить, как легко украинцы стали слепым орудием в планах Вашингтона подчинить Евразию, контролировать огромные запасы нефти и газа в России, окружить Китай военными базами и установить американское господство в эпицентре самого процветающего рынка этого столетия.

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667477160


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