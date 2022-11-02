|В Узбекистане открылась международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest
15:25 03.11.2022
В столице Узбекистана открылась III международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest. Она проходит с 2 по 4 ноября в комплексе "УЗЭКСПОМАРКАЗ".
Выставка-ярмарка стала частью XI Национальной информационно-библиотечной недели INFOLIB - 2022, проходящей с 31 октября по 4 ноября в Национальной библиотеке Узбекистана и во всех информационно-библиотечных центрах страны.
В программе недели - презентации новых произведений и творческие встречи с современными писателями и поэтами, включая зарубежных, семинары, мастер-классы и тренинги при участии специалистов издательско-полиграфической и информационно-библиотечной сферы, книжные акции и конкурсы.
По словам директора Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Асаджона Ходжаева, в книжном форуме участвуют более 100 местных издательств и полиграфических компаний.
"Также здесь мы видим представителей 47 ведущих компаний, издательств и ассоциаций из девяти стран, таких как Армения, Беларусь, Великобритания, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Турция, и, в общей сложности, 97 иностранных специалистов, которые являются ответственными сотрудниками министерств", - сообщил Ходжаев на церемонии открытия выставки.
Среди спикеров мероприятия были, в частности, заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор библиотечно-издательского агентства Турции Али Одабаши, директор Национальной государственной книжной палаты Казахстана Адиль Койтанов.
По информации "Российской газеты", в рамках выставки-ярмарки Сергей Степашин вручит Асаджону Ходжаеву 1 600 книг классиков русской и зарубежной литературы для русскоязычных школ Узбекистана. Свою продукцию представят "Альпина нон-фикшн", издательская группа "Эксмо-АСТ", "Пешком в историю", "Росмен", "Интеллект-центр" и другие. Все книги, представленные на российском стенде, после выставки останутся в Ташкенте: их передадут посольству РФ и учреждениям культуры и образования Узбекистана.
Вход на мероприятия информационно-библиотечной недели, включая Tashkent Book Fest, свободный.