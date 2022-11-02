В Узбекистане открылась международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest

15:25 03.11.2022

В столице Узбекистана открылась III международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest. Она проходит с 2 по 4 ноября в комплексе "УЗЭКСПОМАРКАЗ".



