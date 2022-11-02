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Как в Америке изготовляются квазиновостиКак в Америке изготовляются квазиновости
15:32 03.11.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ

Журналистика розовой слизи

Недавно с помощью Axios была выявлена группа СМИ, работавшая в ключевых штатах Америки, которые постоянно колеблются в своем выборе между демократами и республиканцами. Это Аризона, Колорадо, Мичиган, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Висконсин. А "группой СМИ" оказалась довольно обширная сеть, состоящая по меньшей мере из 51 новостного сайта (Milwaukee Metro Times, Mecklenburg Herald, Tri-City Record и другие).

Сайты работали по единому шаблону, выдавая сводный контент местных новостей, короткие обзоры местных спортивных команд и достопримечательностей вперемешку с сильно искаженными политическими новостями. Новости были направлены на поддержку промежуточных кандидатов от демократической партии, а также содержали нападки на их оппонентов-республиканцев. Заголовки сайтов указывали на их причастность к организации American Independent, базирующейся в Вашингтоне. Ну а она, в свою очередь, финансируется из American Bridge; это своего рода демократический суперкомпьютер, занятый исследованием слабых мест у республиканцев.

The American Independent был запущен сборщиком средств для демократической партии Дэвидом Броком. При этом многие подобные сайты часто "не соблюдают несколько основных журналистских стандартов", пишет NewsGuard, которая оценивает достоверность новостных изданий. После публикации этих результатов Meta*, например, была вынуждена удалить ряд объявлений в запрещенных в России социальных сетях Facebook* и Instagram*.

Общая картина такова, что квазиновостные сайты растут как грибы и используются как способ изменить результат предвыборных политических дебатов. Сайты позиционируют себя как местные новости, действительно пишут о неких местных достопримечательностях, но в основном они полны "правдивых историй", которые укрепляют позицию демократических кандидатов на предстоящих 8 ноября промежуточных выборах и подрывают позицию республиканцев. Есть у сайтов и печатные версии, 3,2 миллиона которых ежемесячно рассылаются по почте избранным домохозяйствам.

Везде и всюду картина одна: через поддельные сайты идет волна голой пропаганды. Многие истории на этих сайтах генерируются роботами и наполняются выдуманными цитатами – тенденция, известная как "журналистика розовой слизи" (название заимствовано из характеристики пастообразного мясного субпродукта, добавляемого в говяжий фарш, который потом продают в супермаркетах ничего не подозревающим американцам).

Исследование этих сайтов, проведенное исследователем Columbia Journalism Review Прияньяной Бенгани, показало, что демократические сайты "местных новостей" затмевают своих республиканских коллег. Количество пропагандистских ресурсов ошеломляет: было найдено 1100 сайтов в сетях, которыми управляют по меньшей мере пять различных юридических лиц в каждом штате, и все они через запутанную сеть компаний с ограниченной ответственностью прослеживаются до общего хозяина – бизнесмена Брайана Тимпона.

Потребитель информации не хочет "розовой слизи". Он желает знать, что получает информацию, а не пастообразную массу с запахом настоящего продукта, когда читает/смотрит статьи, передачи и репортажи. Основная цель производителей розовой слизи – зарабатывать деньги, публикуя в том числе ложные сведения, замаскированные под новости. Эти СМИ притворяются "местными изданиями" потому, что люди верят: свои, местные медиа, знакомые с жизнью в городе, штате, расскажут им больше, чем средства информации, работающие в других местах. И разочарование в "своих" происходит гораздо более болезненно и разрушительно, нежели разочарование в "чужих".

Технологию производства "розовой слизи" практикуют как демократы, так и республиканцы. И демократы уже впадают в панику. На ресурсе, где собираются все опросы общественного мнения в США, посредством простого сравнения графиков вырисовывается отчетливая картина того, как неуклонно повышается рейтинг республиканской партии: поверху каждого графика красная горизонтальная полоса (показывает уровень популярности республиканцев) в октябре оказывается длиннее синей полосы (популярность демократов). Положение дел ближе к выборам лишь усугубляется.



Проигрывающие выборы еще до выборов демократы не брезгуют использовать и теневые деньги, и псевдожурналистику, выдавая свои "мыльные пузыри" за освещение событий в стране. Попытка манипулировать читателями в конце концов приведет к тому, что доверие населения будет подорвано окончательно. Машина, генерирующая подобие местных новостей, ту самую "розовую слизь", уничтожит остатки былого доверия.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667478720


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