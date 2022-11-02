Выборы в Бразилии. Расчистят ли левые "авгиевы конюшни" капитала? - Сергей Кожемякин

15:35 03.11.2022 Выборы в Бразилии. Расчистят ли левые "авгиевы конюшни" капитала?



Потеря живой связи с народными массами смертельно опасна для левых сил и может обесценить прежние успехи. Это показывает опыт Перу, об этом обязано помнить и новое руководство Бразилии.



Долгожданная победа



Выборы в Бразилии, второй тур которых прошел 30 октября, стали борьбой не на жизнь, а на смерть. Доведя страну до глубокого кризиса, президент Жаир Болсонару всеми силами цеплялся за власть. Чтобы сократить разрыв с кандидатом левых сил Луисом Инасиу Лулой да Силвой, он прибег к самому бессовестному популизму. Напомним, что за пару месяцев до первого тура власти увеличили пособия для малоимущих на 200 реалов (2600 руб.). Для этого они приостановили мораторий на повышение социальных расходов. Введенный в 2016 году при правом президенте Мишеле Темере, он был поддержан Болсонару и без изменений сохранялся все время его полномочий.



И вот, бросив беднякам подачку, президент провозгласил перед вторым туром, что "дополнительные расходы сохранятся навсегда". Это был заведомый обман, поскольку сам же Болсонару неоднократно заявлял, что после переизбрания снизит корпоративные налоги и избавится от остатков госсобственности. На торги планировалось выставить предприятия топливно-энергетического комплекса, национальную почтовую службу и т.д., что значительно сократило бы доходы бюджета.



Отправившись в северо-восточные штаты, являющиеся оплотом левых сил, Болсонару пообещал полное обнуление кредитов. Посул столь же невыполнимый, сколь и циничный, поскольку именно неолиберальный курс вынуждает людей влезать в долги. Их объем, включая неоплаченные счета по коммунальным услугам и банковские кредиты, достиг фантастической цифры - 1 трлн реалов (13 трлн руб.).



Одновременно Болсонару стремился сохранить позиции среди традиционных групп поддержки, известных как альянс "говядины, библии и пуль". Именно мощнейшее лобби агробизнеса, протестантских церквей и оружейных компаний обеспечило его избрание в 2018 году и высокий результат 2 октября. После первого тура президент издал указ об упразднении региональных комитетов национального фонда индейцев - правительственного органа, в задачи которого входит защита коренного населения и его соцобеспечение. Документ дополнил законопроекты, прозванные "пакетом смерти". Они направлены на легализацию добычи полезных ископаемых в индейских резервациях и ликвидацию барьеров для вырубки лесов. Этого требуют латифундисты и горнодобывающие корпорации. В угоду оружейному лобби Болсонару обещал облегчить оборот "огнестрела", а верующих заманивал ужесточением законов об абортах.



Фоном для этих действий стала безудержная ложь. Да Силву обличали в намерении закрыть церкви, легализовать наркотики и даже в… сговоре с сатаной. К отвратительной кампании присоединилась "первая леди" Мишель Болсонару. Выступая на митингах, она называла политика "раковой опухолью Бразилии", а всех левых - "царством тьмы", добавляя, что задача здоровых сил - "рассеять эту тьму над страной".



Однако удержать власть это не помогло. Лула да Силва победил с результатом 51 процент. Для Бразилии и всей Латинской Америки это, безусловно, положительное событие. Достаточно сказать, что да Силва планирует отменить мораторий на повышение соцрасходов, прекратить приватизацию, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, добиться самообеспечения топливом и продовольствием.



Но на пути к реальному социальному прогрессу левым придется преодолеть немало трудностей. За последние годы Бразилия пережила масштабный регресс. Дело не только в росте бедности, который можно обратить вспять с помощью государственных программ развития. Грозной тенденцией стала деиндустриализация, в результате чего доля промышленности в ВВП снизилась с 15 до 10 процентов. По размеру экономики Бразилия откатилась с шестого на двенадцатое место в мире, 90 процентов ВВП достиг совокупный внешний долг.



Расчистить "авгиевы конюшни" будет непросто. В новом парламенте у левых нет большинства. Крупнейшими фракциями в обеих палатах будет обладать Либеральная партия, в которой состоит Болсонару. Среди новых депутатов - семь бывших членов его правительства, включая ответственного за провалы борьбы с пандемией экс-министра здравоохранения Эдуардо Пазуэлло, находящегося под следствием за многочисленные разрешения на вырубку лесов экс-министра окружающей среды Рикардо Саллеса и т.д.



В целом правые будут контролировать свыше трети мест - намного больше, чем левые. У альянса "Бразилия надежды", объединяющего Партию трудящихся, Компартию Бразилии (КПБ) и Зеленую партию, только 79 (из 513) мандатов в нижней и 9 (из 81) в верхней палатах парламента. Остальные места занял "центр" - пестрый конгломерат организаций с размытой идеологией, примыкающих к сильнейшему. Это связано с особенностями политической системы, где господствуют прячущиеся за ширмой партий местные группы влияния.



Новому правительству придется искать поддержку у этих сил, что проявилось в ходе предвыборной кампании. Кандидатом в вице-президенты от оппозиции стал Жералдо Алкмин. Бывший губернатор провинции Сан-Паулу и главный соперник да Силвы на выборах 2006 года, он был включен в команду левого политика для привлечения голосов центристского и правого электоратов. Шаг рискованный, учитывая послужной список Алкмина. На посту губернатора он "прославился" сокращением зарплат и непопулярной реформой общественного транспорта, а в 2016 году поддержал отстранение от должности Дилмы Руссефф и неолиберальные реформы. И теперь на встречах с землевладельцами Алкмин обещал защищать их интересы и публично осудил Движение безземельных крестьян, выступающее за аграрную реформу. Право на частную собственность, пояснил политик, закреплено Конституцией. Между тем источники прочат Алкмина как в вице-президенты, так и в министры финансов, ответственного за выработку экономического курса.



Серьезная ответственность в связи с этим ложится на КПБ. Численность депутатов-коммунистов в новом парламенте сократилась с 10 до 6. Как заявила глава партии Лучиана Сантос, выборы "были тяжелыми из-за жестоких нападок на демократию и права народа", однако они позволили избрать сплоченную команду коммунистов. Она будет защищать интересы трудящихся и, помогая новому правительству в восстановлении страны, продолжит траекторию 100-летней борьбы партии.



Буржуазный саботаж



Опасность уступок буржуазии показывает пример Перу. В прошлом году там победил кандидат марксистской партии "Свободное Перу" Педро Кастильо. Это стало следствием глубокого кризиса, отразившего пороки сложившейся модели. Ее основу составляют полтора десятка олигархических семей, корни могущества которых восходят к колониальной эпохе.



Левое правительство приняло серию прогрессивных мер. Открыты тысячи бесплатных столовых, выросло число получателей субсидий на электроэнергию. Государство вернулось в сферу добычи нефти. Однако слома неолиберальной системы не произошло. Страна не увидела аграрной реформы, повышения налогов для корпораций и, наконец, обещанной Кастильо новой Конституции.



Неудачи связаны с саботажем крупной буржуазии, сохранившей господство над СМИ, судебной системой и парламентом. В последнем у сторонников власти всего 42 места из 132. Это привело к атакам на правительство и президента. За год с небольшим в стране сменилось четыре премьера и более семидесяти министров. Дважды в парламенте инициировалась процедура импичмента, и каждый раз правым не хватало нескольких мандатов, чтобы набрать необходимые две трети голосов. Но это не остановило оппозицию. Против Кастильо расследуется шесть уголовных дел, якобы связанных с нарушениями при присвоении воинских званий, плагиатом при написании магистерской диссертации, препятствованием правосудию и т.д. Вставляя палки в колеса правительству, правые фракции не брезгуют ничем. Например, они запретили президенту присутствовать на инаугурации Густаво Петро, избранного главой Колумбии.



В октябре буржуазия перешла в наступление. Генпрокурор Патрисия Бенавидес направила в парламент конституционную жалобу. Кастильо обвиняется в создании "преступной организации, цель которой - управление процессами заключения контрактов для получения незаконной прибыли". Юридические лазейки позволяют теперь отстранить президента простым большинством голосов депутатов. На окружение Кастильо обрушились репрессии. Арестованы три его советника и несколько экс-министров, заключены под стражу племянники и сестра жены президента. Почти все - без предъявления обвинений. В доме родителей Кастильо и в его собственной резиденции проведены обыски.



Достойно обороняться президент мог единственным способом - опереться на те самые народные массы, что обеспечили его победу. Но Кастильо выбрал другой путь. В июне он объявил о выходе из "Свободного Перу", объяснив это "ответственностью как президента 33 миллионов перуанцев". После многочисленных перетасовок из правительства удалены почти все члены партии, а также коалиции "Вместе за Перу", включающей коммунистов. Их место заняли представители истеблишмента вроде министра экономики и финансов Курта Бурнео, являвшегося членом кабмина при президентах Алехандро Толедо и Ольянте Умале. Из-за этого нередки конфликты. Так, глава МИД Родригес Маккей заявил о разрыве дипотношений с Западной Сахарой, восстановленных в прошлом году. После этого президент снял его с должности.



Столкнувшись с попыткой переворота, Кастильо не обратился к трудящимся, а призвал вмешаться Организацию американских государств (ОАГ). Та ограничилась призывом к политическим силам уважать верховенство закона и обещанием направить миссию для анализа ситуации. Учитывая, что ОАГ давно стала инструментом вмешательства США, результаты "проверки" могут быть роковыми для Кастильо.



Впрочем, все зависит от сговорчивости Лимы. Чтобы "прощупать" лояльность властей Перу, а также новых руководителей Колумбии и Чили, госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял региональное турне. На встрече с Кастильо он обязался помочь с удобрениями и дал ряд других обещаний. Кроме того, Блинкен поучаствовал в прошедшей в Лиме генеральной ассамблее ОАГ. Его главной задачей являлось принятие резолюции в поддержку Киева, и он этого добился. Одобренный 24 странами документ призывает Россию отвести войска за пределы "международно признанных границ Украины" и осуждает "мошеннические референдумы". Не стали подписывать декларацию представители Аргентины, Мексики, Боливии и ряд других делегаций, зато посещенные Блинкеном страны оказались податливее.



Непоследовательная политика привела к падению популярности правительства и неудачным результатам местных выборов. Кандидаты "Свободного Перу" не избраны губернаторами ни одного из 25 регионов и лидировали только в трех из 196 провинций. Чуть лучше - победа в четырех провинциях - результат "Вместе за Перу". Впрочем, серьезное поражение понесли и ведущие буржуазные партии, например "Народная сила" Кейко Фухимори. Относительно успешно выступили правоцентристы из "Альянса за прогресс" и "Мы - Перу", но настоящими триумфаторами стали независимые кандидаты и местные движения. Они победили в двух третях регионов и провинций. Это отражает массовое разочарование в традиционных элитах, что подтверждается падением уровня доверия к парламенту до 13 процентов.



Перед Перу вырисовываются два пути. Один из них символизирует избрание мэром столицы ультраправого политика Лопеса Алиаги. Бизнесмен, сколотивший состояние на приватизации 1990-х годов, он изображает из себя ревностного католика и утверждает, что почти сорок лет занимается самобичеванием. В его риторике соединяются обещания превратить Перу в мировую державу и бешеный антикоммунизм. Алиага не стесняется призывать к "смерти коммунизма и смерти Кастильо", добавляя, что отставка президента будет его задачей на посту мэра.



С другой стороны, нарастают протесты под левыми лозунгами. Их участники блокируют месторождения, требуя от корпораций выделять средства на развитие и прекратить загрязнение природы. На 9-10 ноября крестьянские и рабочие объединения назначили общенациональную акцию протеста. "Элиты погрузили Перу в голод и нищету, продали страну иностранным монополиям и хотят снова паразитировать на народе", - говорится в их заявлении. Инициаторы выступают за принятие новой Конституции и создание "великого фронта демократии" против реванша правых сил. Какая из тенденций победит, зависит от готовности трудящихся бороться за свои права.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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