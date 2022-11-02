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|Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение по Кемпир-Абаду
16:51 03.11.2022
3 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище
Состоялся официальный визит министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.
Жээнбек Кулубаев и Владимир Норов провели переговоры и обсудили ключевые вопросы развития кыргызско-узбекских отношений, перспективы их дальнейшего расширения и углубления в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.
"По многим из них пришли к взаимному пониманию, достигли договоренностей с учетом интересов обеих сторон. По некоторым вопросам наметили дальнейшие пути решения. Большое внимание уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. Министры договорились активизировать проработку содержательной части визита с упором на продвижение торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
По итогам переговоров стороны подписали несколько документов:
договор между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы;
соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища;
соглашение между Службой водных ресурсов КР и Министерством водного хозяйства РУз о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам;
меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и Агентством "Узархив";
соглашение о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД Кыргызстана и Международным институтом Центральной Азии;
программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 годы;
совместное заявление министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана.
Владимира Норова принял также президент Кыргызстана Садыр Жапаров.