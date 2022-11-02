Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение по Кемпир-Абаду

16:51 03.11.2022

3 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище



Состоялся официальный визит министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.



Жээнбек Кулубаев и Владимир Норов провели переговоры и обсудили ключевые вопросы развития кыргызско-узбекских отношений, перспективы их дальнейшего расширения и углубления в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.



"По многим из них пришли к взаимному пониманию, достигли договоренностей с учетом интересов обеих сторон. По некоторым вопросам наметили дальнейшие пути решения. Большое внимание уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. Министры договорились активизировать проработку содержательной части визита с упором на продвижение торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.



По итогам переговоров стороны подписали несколько документов:



договор между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы;

соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища;

соглашение между Службой водных ресурсов КР и Министерством водного хозяйства РУз о сотрудничестве по водохозяйственным вопросам;

меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и Агентством "Узархив";

соглашение о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД Кыргызстана и Международным институтом Центральной Азии;

программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 годы;

совместное заявление министров иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана.

Владимира Норова принял также президент Кыргызстана Садыр Жапаров.