Глава Комитета торговли Казахстана Казанбаев будет уволен за бардак с ценами

17:53 03.11.2022

Смаилов поручил освободить от должности главу комитета торговли

3 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары, на котором поручил наказать ряд чиновников, а также уволить председателя комитета торговли, сообщает Zakon.kz.

Продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5%, сообщила пресс-служба премьера РК.



По итогам прошедшего месяца рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,8%. В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука на 3,9%, рис на 3%, молоко на 2,2%. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8%), картофеля (0,6%), сахара и капусты (0,1%).



Для стабилизации цен на ряд продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла. При этом по отдельным позициям – яйцо, растительное масло, рис – выявлено недобросовестное поведение субъектов рынка.



Буквально накануне в ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге. В этой связи необходимо принять срочные меры антимонопольного реагирования. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом, - сказал первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил об итогах анализа причин роста стоимости помидоров, огурцов и яиц, а также о возможных мерах по стабилизации цен на них. Он отметил, что некоторые товаропроизводители просят нарастить объемы государственного субсидирования.



la-kartina.ru

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Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим 20-процентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даем субсидии, то они должны брать встречные обязательства. Система субсидирования должна четко работать, - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что есть серьезные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.



По его словам, до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.



Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащие исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов, - отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-министр поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя комитета торговли.



Анастасия Стативкина



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КАЗАНБАЕВ Ержан Калдыбаевич

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[..1983 - ..]

родился в 1983 году в г. Алма-Ата. Казах



В 2006 году окончил Алматинский Технологический университет, в 2008 г. - Абердинский университет (Великобритания).



Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах. В 2010-2012 гг. - и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2012-2013 гг. - начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013 году - руководитель управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2013-2016 гг. - заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, г. Астана

В 2016-2019 гг. - директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

С июля 2019 г. - дек. 2020 - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

с 24.12.2020 - вице-министр торговли и интеграции РК

В ? - 11.2022 - Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан