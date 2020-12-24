 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.11.2022
20:23  Самоварное золотишко. Драгоценности в Казахстане продаются без подтвержденных проб
20:08  Ашхабад сближается с Москвой. Визитом старого Аркадага, - В.Панфилова
17:53  Глава Комитета торговли Казахстана Казанбаев будет уволен за бардак с ценами
17:25  Экс-премьер и лидер пакистанской оппозиции Имран Хан ранен в ногу. Стрелявший задержан
16:51  Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение по Кемпир-Абаду
15:35  Выборы в Бразилии. Расчистят ли левые "авгиевы конюшни" капитала? - Сергей Кожемякин
15:32  Как в Америке изготовляются квазиновости, - А.Кренгель

15:25  В Узбекистане открылась международная книжная выставка-ярмарка Tashkent Book Fest
15:21  Кто кого... Репортаж с Николаев-Херсонского участка фронта, - А.Коц
15:06  Третья мировая война – это опять про нас, - Елена Пустовойтова
15:05  Молдавия: цена "евросчастья", - Валерий Мацевич
15:04  Фактор Шотландии в схватке Британии и Евросоюза, - Артем Игнатьев
12:21  На бред Запада Россия убедительно отвечает... таким же бредом, - генерал Гурулев
12:10  Приостановлено вещание популярного российского информагентства ИА REGNUM
12:07  Узбекистан отказался возобновлять обслуживание российских карт "Мир"
11:55  Сергей Глазьев: "Одряхлевший дядя Сэм" допустил ошибку
11:47  Религия справедливости, - Александр Проханов
11:09  Нам нужен суверенный язык, - Александр Дугин
10:26  Очередная авария на арселоровских шахтах Караганды - 5 рабочих в минус
10:15  Европа спасла американскую экономику и теперь за это расплачивается, - Хуаньцю шибао
09:09  Замгенпрокурора - военным прокурором Узбекистана назначен Ботир Кудратходжаев
09:01  Данияр Ашимбаев: "Токаев олицетворяет и власть, и альтернативу власти"
08:58  Грета Тунберг призвала к "свержению всей капиталистической системы"
08:52  Разгром либералов неизбежен: Трамп будет строить многополярный мир с Путиным и Ко, - Эмиль Боев
08:48  Роман "1984" Джорджа Оруэлла как пособие для властей Кыргызстана, - Д.Подольская
00:27  Иран вынудил саудовцев перейти на военное положение, - И.Субботин
00:25  Китайский карман для Пакистана не бездонный, - Вл.Скосырев
00:15  Персидский арсенал: Дешево для России и сердито для Украины
00:11  США стравливают на войну Саудитов и Иран, - "Взгляд"
00:04  Америка слабеет? Мускулы атрофировались, - Politico
00:03  На грани ядерной зимы: что толкает людей к самоуничтожению, - Платон Беседин
00:01  Массовый мор рыбы в Капшагае
Среда, 02.11.2022
20:51  "Золотое кольцо" для мусульман: в РФ хотят запустить новый турпроект
20:43  Токаев подписал закон об амнистии всех участников январских событий. Из соображений гуманизма
19:32  РосВласти запутались в подштаниках олигархов
19:14  Уволенный из министров за бардак и безобразия Цой возглавил медсанчасть Казпрезидента
18:56  Русско-турецкая война. Последняя? (уроки истории), - Сергей Латышев
18:29  Донбасский дневник. Как я побывал на войне (документальный фильм 2022)
18:17  Катар угрожает оставить Европу без газа, - Ольга Самофалова
18:14  Новые горизонты ШОС, - Вл.Чушкин
18:12  The Hill: решение Сунака обрекает промышленность Британии на катастрофу
18:06  Три наперстка с зерном. Почему Россия регулярно рада обманываться гарантиям шулеров, - Роман Рейнекин
17:59  Эрдоган спас "зерновую сделку". Путин верит "гарантиям" Зеленского?..., - М.Ростовский
17:54  "Мутняк" продолжается. Россия опять участвует в "зерновой сделке"
15:28  Российские ученые нашли "бактерию радости"
15:26  Краткая история узбекского национального движения, - Хуснут Мухсумадьен
12:04  Науку Казахстана возглавил молодой и блатной айтишник Ахмед-Заки
11:58  Нетаньяху возвращается? На выборах в Израиле, похоже, побеждает "про-российская" улица
10:15  Заполненные хранилища не избавят Европу от затяжного газового кризиса, - Миса Хама
09:45  Капитализм как аномалия и патология, - Филип Пилкингтон
08:45  Эксклюзивные драгоценности К.Сатыбалды (племяш Елбасы) на миллионы долларов вернули в Казахстан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Глава Комитета торговли Казахстана Казанбаев будет уволен за бардак с ценами
17:53 03.11.2022

Смаилов поручил освободить от должности главу комитета торговли
3 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары, на котором поручил наказать ряд чиновников, а также уволить председателя комитета торговли, сообщает Zakon.kz.
Продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5%, сообщила пресс-служба премьера РК.

По итогам прошедшего месяца рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,8%. В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука на 3,9%, рис на 3%, молоко на 2,2%. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8%), картофеля (0,6%), сахара и капусты (0,1%).

Для стабилизации цен на ряд продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла. При этом по отдельным позициям – яйцо, растительное масло, рис – выявлено недобросовестное поведение субъектов рынка.

Буквально накануне в ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге. В этой связи необходимо принять срочные меры антимонопольного реагирования. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом, - сказал первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил об итогах анализа причин роста стоимости помидоров, огурцов и яиц, а также о возможных мерах по стабилизации цен на них. Он отметил, что некоторые товаропроизводители просят нарастить объемы государственного субсидирования.

la-kartina.ru
РЕКЛАМА

Картина маслом 'Скрудж переходит на рубли' от 28 900 ₽.
Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим 20-процентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даем субсидии, то они должны брать встречные обязательства. Система субсидирования должна четко работать, - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр отметил, что есть серьезные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.

По его словам, до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.

Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащие исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов, - отметил Алихан Смаилов.
Кроме того, премьер-министр поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя комитета торговли.

Анастасия Стативкина

------------------------------

КАЗАНБАЕВ Ержан Калдыбаевич
/ /
[..1983 - ..]
родился в 1983 году в г. Алма-Ата. Казах

В 2006 году окончил Алматинский Технологический университет, в 2008 г. - Абердинский университет (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах. В 2010-2012 гг. - и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
В 2012-2013 гг. - начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.
В 2013 году - руководитель управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования.
В 2013-2016 гг. - заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, г. Астана
В 2016-2019 гг. - директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
С июля 2019 г. - дек. 2020 - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.
с 24.12.2020 - вице-министр торговли и интеграции РК
В ? - 11.2022 - Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667487180


Новости Казахстана
- Президент Токаев подписал закон об амнистии участникам январских событий
- Создание условий для развития бизнеса в Казахстане обсудили Алихан Смаилов и глава НПП "Атамекен"
- Сторонники Токаева обсудили социальные приоритеты программы кандидата с жителями Алматинской области
- Вопросы прохождения отопительного сезона обсудили в Правительстве РК
- В Генпрокуратуре состоялось очередное заседание Комиссии по возврату активов
- Данияр Ашимбаев: "Токаев олицетворяет и власть, и альтернативу власти"
- Глава МИД Казахстана совершил первый в истории двусторонних взаимоотношений визит в Северную Македонию
- Казахмыс выделит 35 миллиардов тенге на развитие области Ұлытау
- В акимате предостерегают алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК
- Об изъятии крупной партии наркотиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  