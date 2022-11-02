Самоварное золотишко. Драгоценности в Казахстане продаются без подтвержденных проб

20:23 03.11.2022

Ювелирные магазины продают украшения без клейма Казахстана, проба которых в стране не подтверждена.



Комитет технического регулирования и метрологии провел свыше тысячи проверок ювелирных магазинов. Из них было выявлено 865 нарушений, передает Экспресс К со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.



Выдано 122 предписания, вынесено 155 постановлений по делу об административном правонарушении. Сумма административных штрафов составила 140,6 млн тенге, что на 77 % больше, чем за весь 2021 год,



- сообщили в комитете.



По их информации, были проверены 70 субъектов аккредитации, из них выявлено нарушений у 39 субъектов. За допущенные нарушения на 6 месяцев приостановлено действие четырех аттестатов аккредитации у нескольких лабораторий и органов по сертификации. На них также наложены штрафы на 2,4 млн тенге. Отмечается, что часть из них воспользовалась правом и оспаривает данные решения в суде.



Департаментами также был проведен профилактический контроль без посещения в отношении 570 субъектов реализации ювелирных изделий. Из них в 458 случаях выявлены нарушения, что составляет 80%.



То есть данные реализаторы не прошли опробование, анализ и клеймение, и продавали ювелирные изделия без клейма Казахстана, проба которых в Казахстане не подтверждена,



- отметили в ведомстве.



В комитете добавили, что работа по осуществлению госконтроля проводится на постоянной основе, с приоритетом на обеспечение безопасности обращаемой на рынке продукции. В том числе в рамках борьбы с серыми сертификатами, для уменьшения "серого" импорта.