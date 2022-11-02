Не жужжать! В Казахстане для полетов дронов введут новые требования

20:28 03.11.2022

Предусматривается введение двух категорий для полетов БПЛА: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников.



В Комитете гражданской авиации сообщили, что в последнее время использование беспилотников стало популярным, как в сфере любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и профессионального мониторинга или доставки различных товаров. Количество пользователей дронов растет, в связи с этим возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов, передает Экспресс К со ссылкой на сайт МИИР РК.



Постановка на учет, первоначальная подготовка пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами городов, поселков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана,



- отметили в ведомстве.



По информации комитета гражданской авиации, в настоящее время на учете находится 301 беспилотный летательный аппарат. В период 2021-2022 гг. выдано 223 сертификата внешних пилотов БПЛА, 34 разрешения на выполнение авиационных работ, а также 20 разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами.



Отмечается, что в 2022 году планируется принятие поправок в законодательство об использовании воздушного пространства Казахстана, которые предусматривают новые требования для полетов БПЛА. В частности, будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников.