Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного

21:09 03.11.2022

Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ



3 ноября 2022, Алексей Дегтярев

Аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) взломан хакером под псевдонимом Джокер.



На аватаре Залужного после взлома появился президент России Владимир Путин верхом на медведе, а на последней загруженной картинке запечатлен "Джокер" – боец в форме в лесу, с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics из последнего фильма, передает телеканал "Звезда".



Ранее переехавший в ДНР с Украины хакер Джокер заявил о взломе американской программы управления украинскими войсками DELTA. Также взломщик утверждал, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.