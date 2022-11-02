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|Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного
21:09 03.11.2022
Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ
3 ноября 2022, Алексей Дегтярев
Аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России) взломан хакером под псевдонимом Джокер.
На аватаре Залужного после взлома появился президент России Владимир Путин верхом на медведе, а на последней загруженной картинке запечатлен "Джокер" – боец в форме в лесу, с гримом, характерным для этого персонажа DC Comics из последнего фильма, передает телеканал "Звезда".
Ранее переехавший в ДНР с Украины хакер Джокер заявил о взломе американской программы управления украинскими войсками DELTA. Также взломщик утверждал, что у него есть шпионы в офисе президента Украины.