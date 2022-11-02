Как русские и половцы едва не остановили монголо-татар. 800-летию битвы на Калке

00:06 04.11.2022

Великое сражение

к 800-летию битвы на Калке

Олег Кассин



Через год исполняется 800 лет битве на реке Калке. В существующей на протяжении последних 150 лет либеральной исторической версии, доминирующей, к сожалению, и в советский период времени, и сейчас, эти события изложены как грандиозное поражение объединенного русско-половецкого войска. Трагедия 100-тысячной русской армии, наголову разбитой 20-тысячным корпусом лихих монголов, а затем в ходе бегства почти полностью истребленной ими, многие годы преподносилась как черная, позорная страница нашей военной истории и острой занозой сидела в душе каждого русского патриота.



События на реке Калке обычно описываются исторической литературой как пример неслаженности и неорганизованности руководивших войсками русских князей.



Однако проведенные специалистами Императорского Русского исторического общества дополнительные исследования этого вопроса дают совершенно иную картину произошедшего, позволяющую по-новому взглянуть на события восьмивековой давности.



Анализ арабских, армянских, западноевропейских и монгольских источников позволяет более достоверно реконструировать события тех давних времен, показав картину произошедшего в совершенно ином свете. Именно она наиболее полно соответствует сведениям известного русского историка XVIII века Василия Татищева, который в своих трудах опирался на древние рукописи, многие из которых не сохранились после нашествия Наполеона и сожжения Москвы.



Результаты проведенных исследований позволяют разоблачить древние фальсификации вокруг данного вопроса и сделать однозначный вывод: Сражение на реке Калке – это выдающийся подвиг наших предков.



Именно об этом шел разговор на состоявшемся 25 октября в Московском доме национальностей круглом столе "Битва на Калке: исторические уроки и современное значение. К 800-летию отражения Русским миром глобальной внешней агрессии". В его работе приняли участие руководители более 50 различных общественных организаций: исторических, культурно-просветительских, реконструкторских, ветеранских, военно-патриотических и др., а также представители российских СМИ.



Мероприятие было организовано "Землячеством Донбасcовцев" в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных его 25-летию. Содействие в организации круглого стола оказали Императорское Русское историческое общество, Общественный координационный совет по содействию денацификации Украины, Союз маркшейдеров России и движение "Народный Собор".



При проведении мероприятия было учтено мнение исторической общественности, отраженное в решении прошедшей ранее научно-практической конференции "800 лет битвы на Калке". В ее итоговых материалах была отмечена необходимость чествования подвига наших предков, отразивших грандиозное нашествие на Восточную Европу войск Чингисхана во главе с его старшим сыном Джучи.



В ходе круглого стола прозвучали вопросы о том, что же нам праздновать – поражение русских войск? И причем тут отражение глобальной внешней агрессии?



Однако выступавшие докладчики дали на это четкие, аргументированные ответы. Воссозданная картина сражения показывает, что в реальности против стотысячной русской армии, усиленной союзниками половцами, сражалась более чем вдвое превосходящая их по численности монгольская армия.



Масштаб битвы на Калке сопоставим со сражением под Бородино. По итогам Бородинской битвы 1812 года мы тоже не одержали победы над армией Наполеона и отошли, оставив Москву. Но битва при Бородино является одним из главных сражений в русской истории, знаковым событием войны с французской многосоттысячной армией, вторгшейся в нашу страну.



Да, в битве на Калке русские войска не одержали победы над монгольской армией, но в ходе многодневных сражений бились доблестно и нанесли противнику колоссальный урон. Так, по данным Василия Татищева, мы потеряли в этом сражении 70 тысяч человек, тогда как армия противника – более 100 тысяч. И при этом был убит предводитель монгольской армии - старший сын Чингисхана. Это все равно, как если бы под Бородино был убит Наполеон.



О мощи армии монголов на Калке говорит тот факт, что непосредственно перед сражением полчища Чингисхана сокрушили одно из самых могущественных государств того времени – Хорезмскую империю. После многие города Средней Азии на долгие годы обезлюдели. При этом силы Хорезмской империи превышали 400 тысяч воинов.



По уточненным данным, вторгшаяся в Восточную Европу армия монголов насчитывала несколько сот тысяч воинов, включая представителей покоренных ею народов. Оценившие силу противника половцы, первыми столкнувшиеся с захватчиками, запросили помощи у русских князей.



Это было именно глобальное нашествие. По уточненным данным, оно началось в конце 1223 года, а его кульминацией явилось сражение на реке Калке в июне 1224 года.



При этом следует учитывать, что образ битвы на Калке включает в себя реалии крупного и длительного противостояния на больших просторах. Это не только территория Донбасса, но и Таганрог, и территория от Днепропетровска до Запорожья, и далее до Херсона.



Если же учесть географию участников войны, в которой сражались воины большинства русских княжеств, то она распространится на значительную часть европейской России, Украину и западные области Белоруссии. По сути, это была не какая-то локальная битва, а одна из крупнейших войн древности, совместное отражение Русским миром глобальной внешней агрессии и защита русскими своего суверенитета и своих союзников.



Русские князья, не поверив данным разведки о том, что монгольская армия насчитывает более 200 тысяч человек, недооценили противника и собрали недостаточное для противостояния по численности войско, а часть русских войск не успела прибыть на Калку.



Однако при этом армия великого князя киевского Мстислава Романовича в течение трех дней успешно отражала натиск монгольских войск. Затем, увидав подошедшие из глубины степей ранее скрытые колоссальные военные резервы, которые, как пишет Татищев, "око не могло обозреть", князья приняли решение о планомерном отступлении, которое было успешно осуществлено. Действительно, некоторые отступавшие к Днепру отряды, особенно киевский, понесли большие потери, но большая часть войск, ушедшая на север, отошла благополучно, нанеся при этом в контратаках значительный урон преследователям.



Благодаря героизму русских воинов на Калке новое монгольское нашествие на Русь было отодвинуто почти на полтора десятилетия. Агрессоры, чья армия была значительно обескровлена, оценили потенциал объединенных русских войск и долгое время накапливали силы для следующего нашествия во главе с Батыем.



Примечательно, что основные битвы этой войны происходили в районе современного Мариуполя и у Каменных могил. В боях сложили свои головы двое из трех легендарных русских былинных богатырей - Алеша Попович из Ростовского княжества и Добрыня Златой пояс из Рязанского княжества.



Именно здесь, на землях современного Донбасса, спустя восемь веков Русскому миру, защищая своих соотечественников и союзников, подпавших под власть неонацистской бандеровской хунты, приходится отражать новую глобальную агрессию – уже со стороны коллективного Запада.



Место битвы на Калке, также, как и Бородинское поле, достойно быть занесенным в список полей ратной славы нашего Отечества. Оно и другие места сражений той древней войны, должны быть отмечены памятными сооружениями в виде скульптурных композиций, а также храмов, часовен и поклонных крестов, где необходимо совершение регулярных молебнов по погибшим воинам, проведение крестных ходов и молитвенных стояний.



Об этом и многом другом говорили выступавшие на прошедшем круглом столе его участники.



В ходе выступлений в качестве основных направлений по увековечиванию памяти этого подвига наших предков было предложено создание мемориалов, музеев, художественных галерей, памятников, памятных знаков в местах боевых действий и в центрах сбора русских войск, а также полотен исторической живописи, диорам и панорам, исторических книг и фильмов, электронных информационных ресурсов, обеспечение ими библиотек и культурных центров.



В целях популяризации русской истории и военно-патриотического воспитания молодежи целесообразно создание комплексной системы культурно-массовых мероприятий, включая фестивали, исторические реконструкции, вело- и мотопробеги.



Выступающие отмечали, что, несмотря на происходящие в настоящее время боевые действия в Донбассе, все это необходимо делать уже сейчас. Ведь и во время Великой Отечественной войны снимались патриотические фильмы, создавались музыкальные произведения, восстанавливались на освобожденных территориях объекты памяти и славы, что недавно совершенно правильно было сделано на Саур-Могиле.



Для того, чтобы максимально повысить эффективность предстоящих юбилейных мероприятий, посвященных битве на Калке, было предложено применить комплексный подход в отдании памяти подвигу наших воинов всех времен, уделяя в создаваемых культурно-исторических комплексах место героическим событиям, начиная с древности и до наших дней.



Для создания материальных основ мемориализации памяти было предложено включать в программы восстановления и развития городов Донбасса историко-культурную составляющую. Она должна предусматривать, наряду с гражданским и промышленным строительством, восстановление и развитие культурно-исторического потенциала как в виде строительства объектов культуры, так и их наполнения произведениями искусства, формирование другого культурно-исторического ресурса в отношении всех эпох истории региона.



Все это необходимо для реализации комплексной программы денацификации населения и укрепления народного единства на основе общего культурно-исторического кода. В противном случае, отмечалось на круглом столе, достижения на основе демилитаризации будут эфемерными, силы и жертвы окажутся напрасными.



Наряду с расширением гуманитарных и идеологических задач, создание в Донбассе современного культурно-исторического кластера с использованием самых передовых достижений исторической науки и информационных технологий, с привлечением выдающихся художников и скульпторов, содействовало бы развитию туризма, повысило бы привлекательность Донбасса в качестве крупного курортного и рекреационно-оздоровительного центра, что способствовало бы экономическому развитию региона.



Автор - председатель Общероссийского общественного движения "Народный Собор"