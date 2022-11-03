Мировой спрос на золото бьет рекорды. А Банк России продолжает играть в поддавки, - В.Катасонов

00:08 04.11.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 03.11.2022 |



Только что Всемирный совет по золоту (ВСЗ) опубликовал оценочные данные по мировому рынку золота в третьем квартале 2022 года. Эксперты ВСЗ признают, что не ожидали такого роста спроса на драгоценный металл в июле-сентябре. В третьем квартале спрос был на 28% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1.181 тонну. Спрос по итогам трех кварталов года выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. И, как отмечают авторы доклада, он вернулся к тому уровню, который был до "пандемии" ("пандемия" и спровоцированные ею карантины привели к заметному снижению спроса в 2020-21 гг.).



Эксперты отметили, что рост спроса происходил на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике. Следует сказать, что такое ухудшение и спровоцировало рост спроса на драгоценный металл как надежное убежище во время кризисов.



Потребление ювелирных изделий достигло в третьем квартале 523 тонн, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос с начала года составил 1454 тонны, что примерно на 2% выше показателя прошлого года. Основной вклад в рост спроса на золото для ювелирных изделий внесла Индия. На втором месте по абсолютному приросту спроса на ювелирное золото оказался Китай. Тут свою роль сыграли такие факторы, как снижение цен на большинство акций китайских эмитентов, некоторое обесценение юаня и постепенное снятие ограничений, связанных с "пандемией".



А вот инвестиционный спрос (приобретение физическими и юридическими лицами золотых слитков и золотых монет, а также паев в специальных инвестиционных фондах ETF) в третьем квартале был на 47% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил лишь 124 тонны, что отражает слабые настроения среди некоторых сегментов инвесторов. Рост инвестиций в слитки и монеты на 36% (до 351 т) оказался недостаточным, чтобы компенсировать 227 т оттока из ETF – специальных биржевых фондов, клиентские вклады в которые индексируются с учетом изменения цены на золото. Удивительного в этом ничего нет, так как цены на мировом рынке золота не показывали никакой положительной динамики, заработать на подорожании драгоценного металла было сложно. Большую часть клиентов ETF следует отнести скорее к спекулянтам, чем к инвесторам. Как отмечается в докладе, цена на золото должна была бы в этом году вырасти по сравнению с прошлым. Ведь на фоне общего значительного роста спроса на драгоценный металл его предложение почти не увеличивалось. По данным ВСЗ, в третьем квартале этого года составило 1215 тонн, что лишь на 1% выше показателя третьего квартала прошлого года.



Росту цены на золото препятствовала политика ФРС США, которая выражалась в резком неоднократном повышении ключевой ставки. Такое повышение привело к повышению доходности всех финансовых инструментов на рынке США, но в первую очередь облигаций американского казначейства. Как отмечается в докладе, цена на золото на Лондонском рынке упала на 8% в течение третьего квартала, "снижение было в значительной степени ответом на укрепление доллара США, поскольку ФРС повысила процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией". Впрочем, по сравнению с третьим кварталом прошлого года цена была ниже лишь на 3%. Т.е. несмотря на то, что Федрезерв вставляет золоту палки в колеса, оно все равно в скрытой форме демонстрирует стремление к ценовому росту.



Еще один сегмент рынка – потребление золота в технических целях. Здесь было зафиксировано снижение спроса на 8% в годовом исчислении. Оно отразило падение потребительского спроса на электронику из-за глобального экономического спада.



Наконец, мы переходим к такому сегменту рынка золота, ради которого я и начал весь разговор. Речь идет о центральных банках и других официальных учреждениях. В этом сегменте произошел самый резкий взлет спроса на драгоценный металл. Глобальные чистые покупки (т. е. покупки за вычетом продаж) центральных банков выросли почти до 400 т (точно – 399,27 т) в третьем квартале. Для сравнения: в третьем квартале прошлого года чистые покупки золота в мире составили 90,57 т. Во втором квартале нынешнего года чистые покупки составили 186,03 т. Третий квартал нынешнего года по показателю чистых покупок оказался самым рекордным с 2000 года. Рекорд последних лет был зафиксирован в третьем квартале 2018 года – 241 т. Т.е. чистые покупки ЦБ в истекшем квартале превысили рекордное значение третьего квартала 2018 года в 1,66 раза.



Всего за три квартала текущего года чистые закупки золота центробанками составили 673,01 т. Это превышает величину чистых закупок центробанков за любой целый год в XXI столетии. Если масштабы чистых закупок в четвертом квартале сохранятся на уровне третьего, то годовой объем чистых закупок может превысить 1000 тонн. Такого не было на протяжении последнего пятидесятилетия. Известно, что рекордный объем чистых закупок золота центробанками был зафиксирован в 1967 году – 1404 тонны.



Возглавляет список стран с наибольшими чистыми закупками золота центробанками Турция. ЦБ Турции добавил 31 т в третьем квартале, увеличив свои золотые запасы до 489 т. С начала года золотой запас Турции увеличился на 95 тонн.



Вторым в списке числится Узбекистан. Его Центральный банк продолжил наращивание своих золотых резервов, купив еще 26 тонн в третьем квартале. Он был постоянным покупателем золота в течение последних двух кварталов, а чистые покупки с начала года сейчас составляют 28 тонн.



Центральный банк Катара также был крупным покупателем в третьем квартале. В июле банк купил 15 тонн золота, что, по-видимому, стало его крупнейшим ежемесячным приобретением за всю историю наблюдений с 1967 года. Вслед за этим он, по-видимому, прибавил еще и в августе, и в сентябре, но Всемирный совет по золоту точными сведениями не располагает. ВСЗ также сообщил, что общие запасы ЦБ Катара составляли 72 тонны в конце июля, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.



Четвертым в списке числится Индия. Резервный банк Индии продолжил свою давнюю стратегию покупки золота в третьем квартале. Он купил 13 тонн в июле и 4 тонны в сентябре, увеличив свой золотой запас до 785 тонн.



Далее следует большое число стран, центробанки которых сделали чистые закупки в размере 2 тонны и менее – Мозамбик, Филиппины, Монголия и др.



Единственным достаточно крупным продавцом золота в третьем квартале оказался Центробанк Казахстана. Его чистые продажи составили 2 тонны. На конец третьего квартала золотые резервы ЦБ Казахстана равнялись 381 т. Это, между прочим, в стоимостном выражении составляет 63% всех золотовалютных резервов Казахстана. До этого он был достаточно крупным чистым покупателем.



Всемирный совет по золоту делает традиционную оговорку, что сведения по покупке и продаже золота центральными банками и другими официальными учреждениями могут быть неполными, что в дальнейшем цифры могут уточняться. Кроме того, ВСЗ отмечает, что центробанки могут совершать незарегистрированные сделки, которые не попадают в отчетность и, соответственно, не могут находить отражения в статистике ВСЗ.



При всех этих оговорках, как представляется, статистика ВСЗ совершенно точно отражает ярко выраженную тенденцию к росту спроса на золото со стороны центробанков. Тенденция эта обусловлена все более очевидными признаками растущей неустойчивости валютной системы, построенной на долларе и других резервных валютах. Печатные станки ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии с конца 2000-х годов (в разгар мирового финансового кризиса) были включены на полную мощность. Крах этих резервных валют неизбежен в среднесрочной перспективе. К этому добавился фактор падающего доверия к тем валютам, которые мы сегодня называем "токсичными" (после заморозки валютных резервов Банка России на сумму 300 млрд долл.). Единственным убежищем может стать золото. И центробанки его накапливают. Причем некоторые, как можно понять по намекам из доклада ВСЗ, тайно (совершая незарегистрированные сделки и т. п.).



На этом мировом фоне более чем странно выглядит Банк России, который с 1 апреля 2020 года прекратил закупки золота в резервы. Этот золотой мораторий продолжался до начала марта текущего года, когда у Банка России заблокировали половину золотовалютных резервов и он прекратил все операции с валютой. Примечательно, что Банку России не надо закупать золото на мировом рынке за валюту. Россия является золотодобывающей страной, занимая в мировом рейтинге 2-3-е места по объемам добычи драгоценного металла. В результате "золотого моратория" Банка России в 2020-2021 гг. российские золотодобытчики вынуждены были отправить за границу 630 тонн драгоценного металла (без малого 90 процентов его добычи). Почти 90% экспортных поставок были в Англию. Не исключено, что на Лондонском рынке российское золото покупали центробанки других стран. В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной СВО и санкционной войной коллективного Запада, Банк России возобновил закупки отечественного золота, но они длились недолго и производились в небольших объемах, и уже к маю они были полностью прекращены. Итак, валюту Банк России покупать перестал, а золото в резервы покупать не желает.



С учетом складывающейся на мировом рынке золота тенденции подобное поведение Банка России можно назвать игрой в поддавки. Это самое мягкое выражение, которое характеризует поведение Банка России в сфере золота, продолжающееся уже два с половиной года.