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Хлебный голод. На Западе стремительно растут цены на основной продукт питания, - А.Соколов
00:24 04.11.2022

Андрей Соколов
03.11.2022
Хлебный голод
Как сообщает крупнейшая газета США New York Times, в некоторых западных странах повышение цен на хлебопродукты достигло 77%. По данным Evrostat, в Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Словакии цены на хлеб выросли на 30%, в Венгрии – на 77%. А в США рост цен на хлеб составил 15%.

По мнению New York Times, это свидетельствует об ускорении инфляции. Цены на основные продукты питания в ЕС выросли почти на 16%, а в Великобритании более, чем на 14% . Однако больше всего беспокойства, отмечает газета, вызывает стремительный рост дороговизны самого основного продукта питания – хлеба, цены на который никогда прежде не росли так быстро – за последние 12 месяцев они увеличились, в среднем, почти на 19%. В Германии, богатейшей стране Евросоюза, стоимость хлеба за последние 12 месяцев выросла на 18%. А общая инфляция в этой крупнейшей экономике Европы достигла в сентябре 10,9%. Показательный пример – пекарня Fine Bagels в Берлине, например, недавно подняла цены на традиционные бублики в американском стиле, стоимость которых не менялась много лет.

Хлебопекарни закрываются

В Нидерландах с конца лета из-за дороговизны электроэнергии было закрыто множество хлебопекарен. В Бельгии пекарни поднимают цены, но каждая десятая тоже была вынуждена закрыться, и до конца года ожидается еще больше локаутов. В Литве традиционная пекарня Velzelio Duona в этом году была вынуждена поднять цены на 33%, чтобы покрыть возросшие расходы на муку, подсолнечное масло и сахар. В Греции торговые сети ограничили продажу муки, а также некоторых других основных продуктов питания. Хотя цены резко выросли, покупательский ажиотаж вокруг ключевых товаров не спадает, и прежде всего это касается муки.

Как пишет сербская газета "Политика", официально цена буханки хлеба в Хорватии уже достигла 15 кун, то есть около двух евро. Мука в этой стране тоже подорожала. В Австрии хлеб и вообще все хлебобулочные изделия подорожали на 20%. Как и в других странах, причина не только в стоимости муки, но и в цене электроэнергии. В Швеции килограмм хлеба сейчас стоит 2,2 евро. Стоимость продуктов питания в этой стране выросла примерно на 30%. В Италии, которая является крупным импортером муки для местных кулинарных традиций, стоимость хлеба превысила шесть евро за килограмм, а в Милане она уже достигла восьми евро. А всего шесть месяцев назад килограмм хлеба в этом городе стоил 4,25 евро.

Крупные европейские супермаркеты, продающие большое количество хлеба, пытались удерживать цены на искусственно низком уровне, чтобы привлечь покупателей, но резко подорожание муки и других ингредиентов вынудил и их поднять цены.

"Впервые за многие годы мы наблюдаем такой рост цен на основные продукты питания", – отмечает президент Fedima, европейской федерации поставщиков пекарен Джоан Сандерс, – Это вызывает беспокойство, потому что инфляция никуда не денется, и снизить цены будет сложно".
Как заявил владелец одного из мукомольных заводов в Центральной Франции Жюльен Буржуа, цена муки для производства хлебобулочных изделий уже выросла более чем на 30%. По его словам, за тот же период счета за электроэнергию, необходимую для работы мельницы, увеличились в три раза. Даже цена на бумагу, из которой делают мешки для муки, взлетела до небес – и все это постоянно увеличивает стоимость каждой буханки хлеба. В результате во Франции традиционные багеты, которые являются гордостью французской национальной кухни, стоят уже на 8% дороже, чем год назад. "Мы помним, что революция началась из-за цен на хлеб", – заметил Буржуа.

Дело не в Украине

Стремительный рост цен на хлеб и другие продукты питания западные СМИ, политики и эксперты пытаются сейчас приписать последствиям "войны на Украине". Мол, из-за блокировки украинских портов экспорт украинской пшеницы прекратился, что и привело к росту цен на муку, а в результате – и на хлеб.

Однако это объяснение не выдерживает никакой критики. Во-первых, уже давно достигнуто соглашение, согласно которому украинское зерно из страны благополучно вывозят. А во-вторых, поставки этого зерна составляют незначительный процент мирового производства пшеницы. Еще в июне президент России Владимир Путин заявил, что проблема роста цен на зерно никак не связана с поставками с Украины.

"В мире в год, – сказал Путин, – производится примерно 800 млн т зерна. Украина готова экспортировать 20 млн т – это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что эти 20 млн т украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем".

О том, что дело тут вовсе не в Украине, писала японская газета Wedge Infinity. По экспорту пшеницы Россия в течение всех последних лет занимает первое место в мире с 37,27 млн тонн (и прогнозы на урожай в ней в этом году благоприятные), а Украина, часто подаваемая как "европейская житница", занимает лишь пятое место с 18,06 млн тонн (данные ФАО за 2020 год). То есть по объемам экспорта Россия в два раза превосходит Украину, и в этом году поставит на мировой рынок рекордное количество зерна, отметило издание.

В продовольственном кризисе виноват сам Запад

Однако острая проблема нехватки продовольствия в мире действительно существует, но она никак не связана с событиями на Украине. Так вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization) Маурицио Мартина в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что, по данным организации, еще до начала нынешнего кризиса "число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 г.".

Западные страны обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, однако он начался не в этом году, а усугубили его как раз введенные Западом санкции, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как он отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, продовольственный кризис "начался несколько лет назад по нескольким причинам, включая коронавирусную инфекцию, а также просчеты западных стран. Они были слишком озабочены, направляя продовольственные цепи в свою сторону", – сказал Лавров, указывая, что антироссийские санкции стали основной причиной усугубления кризиса, которые разрушили мировые цепочки поставок продовольствия.

В настоящее время США и их союзники пока не предложили реальных способов решения проблемы с нехваткой продовольствия, но продолжают обострять конфликт, предоставляя Украине все больше нового вооружения и снаряжения, что только увеличивает риск глобальной продовольственной безопасности.

Источник - Столетие
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