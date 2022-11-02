В Ташкенте выставкой чествуют память "Шараф Рашидов: политик и дипломат"

00:44 04.11.2022

78 мгновений жизни политика и дипломата Шарафа Рашидова



Выставка "Шараф Рашидов: политик и дипломат", посвященная 105-летию государственного деятеля, открылась в Ташкентском доме фотографии. Архивные снимки рассказывают о его внешнеполитической деятельности с 1950 по 1983 годы, которая разворачивалась в сторону стран Азии, Африки и Латинской Америки.



К 105-летию выдающегося государственного деятеля Шарафа Рашидова в Ташкентском доме фотографии открылась выставка "Шараф Рашидов: политик и дипломат". Ее организаторы - ННО "Международный общественный фонд имени Шарафа Рашидова" и Академия художеств Узбекистана - включили в экспозицию 78 архивных снимков, которые отражают внешнеполитическую деятельность Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР в период с 1950 по 1983 годы. В фокусе - официальные визиты в страны Азии, Африки и Латинской Америки, встречи с первыми лицами в аэропортах, рабочих кабинетах и простыми людьми на улицах городов.



