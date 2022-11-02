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В ШОС хотят создать свою систему банковских платежей
00:49 04.11.2022

Без третьих лиц: в ШОС хотят создать свою систему банковских платежей
Что она даст входящим в организацию странам

Оксана Белкина

Премьер-министр России Михаил Мишустин на саммите глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предложил государствам-участникам создать собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей. Зачем нужна такая система, как она может работать и как повлияет на стабильность взаиморасчетов между странами организации, выясняли "Известия".

Своя cистема

Как заявил председатель правительства РФ, общая задача - достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагается создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей.

По словам Мишустина, для проведения платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций. Это позволит создать более предсказуемые, понятные и надежные условия для предпринимателей.

Из-за введенных недружественными странами антироссийских санкций крупные банки РФ, включая системно значимые, были в 2022 году отключены от международной системы банковских переводов SWIFT.

Аналитики подчеркивают: cоздание подобной системы - еще один шаг к отходу от расчетов в долларах и евро. Для России и Китая западные валюты становятся все более токсичными из-за возможностей регуляторов стран-эмитентов не только отслеживать, но и блокировать трансакции.

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- Если некий финансовый инструмент, основанный на поливалютной корзине, заработает хотя бы в горизонте нескольких лет, это даст значительный положительный эффект для нормализации торговли между странами Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас они осложнены санкционным давлением со стороны недружественных стран, - указывает Елена Фролова, коммерческий директор ПГ "Векпром".

Примите сообщение

В России уже есть собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная в 2014-м. Ее создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. Как сообщали в ЦБ, в июне уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к СПФС. Помимо российских в нее входят банки Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Кубы. В настоящее время 20% всех внутренних переводов осуществляются через СПФС.

Как говорил ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин, Россия исходит из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для чего активно развивает Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

На базе СПФС

Аналитики предполагают, что речь может идти о создании многосторонней системы обмена электронной информацией именно на базе российской Системы передачи финансовых сообщений. Работать такая система должна так же, как и SWIFT: банки разных стран будут подтверждать друг другу факт совершения перевода в иностранной валюте.

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- Реализация такого проекта со странами ШОС может стать прекрасной альтернативой SWIFT. Однако, чтобы стать привлекательной альтернативой для стран ШОС, системе по-прежнему необходимо устранить технические ограничения. В частности, банки отмечают дополнительные затраты в связи с повышенными мерами безопасности, а также высокую стоимость сообщения, - отмечает Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.

Еще один вариант: это будет сделано на основе двух систем межбанковского взаимодействия - российской СПФС и китайской CIPS, которые могут взаимно интегрироваться и подключать новых участников внутри ШОС, а может, в отдаленной перспективе и БРИКС, полагает Елена Фролова, коммерческий директор ПГ "Векпром".

Стабильность расчетов

Предлагаемая система в случае успешной имплементации поможет избежать расчетов в валютах недружественных стран и перевести торговлю на национальные валюты стран-участников. Это укладывается и в рамки взятого российской экономикой курса на дедолларизацию и максимальный отказ от евро. Таким образом, если трансакционный механизм будет отработан, система должна повысить стабильность взаиморасчетов между финансовыми организациями.

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Для бизнеса подобная система - очевидный плюс, который позволит сократить издержки. Особенно это относится к предприятиям в России и Китае, работающим с продукцией, потенциально попадающей под санкционные ограничения. Благодаря предлагаемой системе такие компании смогут максимально оптимизировать взаиморасчеты.

- Давно занимаемся поставками сложного промышленного оборудования и оснастки из стран ЮВА, в том числе для чувствительных для страны промышленных отраслей. Поэтому максимально уйти от трансакций в недружественных валютах, которые могут отслеживаться, крайне желательно и поможет снизить сложности и издержки всех участников процесса, - отмечает Елена Фролова.

С другой стороны, подчеркивает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, это позволит ШОС как организации, представляющей в потенциале альтернативный полюс в формирующемся многополярном мире, упрочить свои позиции как финансового и экономического центра силы и повысить привлекательность для новых партнеров и потенциальных стран-участниц.

Источник - Известия
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