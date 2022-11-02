США и КНДР обменялись ядерными угрозами: "Совершили необратимую грубую ошибку"

09:27 04.11.2022

Глава Пентагона предупредил Ким Чен Ына о катастрофических последствиях



Глава Пентагона выступил с резким предупреждением в адрес Северной Кореи, заявив, что северокорейский ядерный удар по США или их союзникам "положит конец режиму Кима". Американский министр обороны Ллойд Остин сделал громкое предупреждения, в то время как правительство Ким Чен Ына в КНДР в последние дни провело ряд ракетных испытаний.



Глава Пентагона предупредил Ким Чен Ына о катастрофических последствиях



Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что любая ядерная атака Пхеньяна против Соединенных Штатов или их союзников "приведет к концу режима Кима", пишет The Guardian.



В последние дни Северная Корея провела ряд ракетных испытаний. Южнокорейские военные заявили, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты в четверг могло закончиться неудачей. Япония назвала запуск "возмутительным и абсолютно недопустимым".



Согласно совместному коммюнике, опубликованному министерством обороны США, во время встречи с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Супом Остин заявил: "Любое ядерное нападение на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия неприемлемо и приведет к концу режима Кима".



Подобные формулировки были включены в Стратегию национальной обороны США, опубликованную на прошлой неделе.



В этом документе, в частности, говорилось: "Наша стратегия в отношении Северной Кореи признает угрозу, создаваемую ее ядерным, химическим, ракетным и обычным потенциалом, и, в частности, необходимость разъяснить режиму Кима ужасные последствия, если он применит ядерное оружие… нет сценария, при котором режим Кима смог бы применить ядерное оружие и выжить".



Ллойд Остин, отставной генерал армии США и первый афроамериканский министр обороны, вместе с южнокорейским коллегой выступил перед журналистами в Пентагоне.



"Сегодня у нас с министром Ли состоялась выдающаяся дискуссия, - сказал глава американского военного ведомства. "Мы говорили о том, что КНДР продолжает провокации и дестабилизирующие действия, и в это время повышенной напряженности наш союз нерушим. Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены защите Южной Кореи. Наше расширенное обязательство по сдерживанию является твердым и включает в себя весь спектр наших ядерных и обычных сил и средств противоракетной обороны".



Шеф Пентагона сказал, что Вашингтон и Сеул планируют вернуться к широкомасштабным военным учениям на Корейском полуострове. Администрация Байдена предприняла такие шаги после четырех лет, в течение которых Дональд Трамп делал беспрецедентный акцент на отношениях между Сеулом и Вашингтоном, заявив, что хочет, чтобы Южная Корея заплатила за военную помощь США, оставшуюся после Корейской войны 1950-53 годов.



Как напоминает The Guardian, будучи президентом США, Дональд Трамп неоднократно встречался с Ким Чен Ыном, устраивая громкие встречи на высшем уровне, которые не принесли ощутимой пользы.



В Пентагоне Остин заявил, что США "привержены развитию усилий [администрации Байдена] по усилению интегрированного сдерживания и обеспечению того, чтобы этот альянс продолжал укреплять безопасность и стабильность на Корейском полуострове и во всем Индо-Тихоокеанском регионе".



Между тем, как сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон 3 ноября опубликовал заявление для печати, посвященное планам США и Южной Кореи продлить совместные воздушные учения "Vigilant Storm". "Это весьма опасный и ошибочный выбор, – говорится в заявлении из Пхеньяна. – Безответственное решение США и Южной Кореи доводит нынешнюю ситуацию, сложившуюся из-за провокационного военного действия коалиционных вооруженных сил, до неконтролируемого положения. США и Южная Корея узнают, что они совершили необратимую грубую ошибку".



Андрей Яшлавский