Что стоит за возвращением России в "зерновую сделку", - Сергей Колясников

10:32 04.11.2022

03.11.2022 -



Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, для Telegram-канала "Специально для RT" прокомментировал возобновление участия России в "зерновой сделке" и негативную реакцию на это событие.



"Вижу, что многие крайне недовольны возвратом России к зерновой сделке, о чем заявил сначала Эрдоган, а уже потом его слова официально подтвердило Минобороны РФ: "Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий".



ИМХО, Турция и Россия здесь договорились строго между собой. А Украины в этой сделке нет вообще.



На фоне противостояния объединенного Запада с Россией Турция за считанные годы не просто стала влиятельным геополитическим игроком. Турция у нас сегодня - газовый хаб в Европу. И зерновой хаб с Украины. Все это в условиях пиковых цен на энергоресурсы и дефицита продовольствия.



Ранее эта влиятельная роль, равно как и многие миллиарды евро, была за Германией. Но, как говорится в известной и не вполне приличной пословице, "опоздавшему поросенку - сиська…"



Но для России главенствующая роль Турции не только в этом. И не в будущем расширении "Турецкого потока". И даже не в объемах внешней торговли с РФ, которые у Турции выросли аж на 198%.



Главное тут ровно то, из-за чего "американские партнеры" истерично стучат лысиной по паркету уже который месяц. Чуть менее двух недель назад правительственная делегация США в очередной раз посетила Турцию и грозила санкциями за торговые сделки с Россией.



Чтобы помочь Турции быть зерновым и газовым хабом, многие российские фирмы исключительно из добрых и соседских побуждений открыли здесь свои представительства, число которых за восемь месяцев 2022-го выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.



Понятно, что речь не только про зерно и газ, хотя экспортные поступления от них для нас критически важны. Мы по-прежнему находимся под давлением немыслимого за всю новейшую историю количества санкций. Противостоять им нашей экономике, которая сращивалась с европейской десятилетиями, ох как непросто. На какие новые условия пошла Турция в отношении России в зерновой сделке после нарушения ее Украиной, нам вряд ли объявят: геополитика - дело такое.



Но совершенно точно никаких иллюзий у российских властей на тему обещаний Украины и замирения с Западом на его условиях нет и быть не может.



Достаточно вспомнить декабрь 2014 года, когда Путин заявил: "Иногда приходит мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь"".



Как сообщала "Русская Весна", свое участие в "зерновой сделке" - соглашению по обеспечению безопасного коридора в Черном море для вывоза зерна из украинских портов - Россия приостановила после террористической атаки на севастопольскую бухту и Черноморский флот.