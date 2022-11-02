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Бишкек. Арестованные кыроппозиционеры начали объявлять голодовку
15:30 04.11.2022

4 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Массовые аресты. Нурлан Асанбеков объявил голодовку

Один из задержанных по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам Нурлан Асанбеков объявил голодовку. Об этом на своей странице в Facebook написала активистка Айсулуу Кудайбердиева.

По ее словам, Нурлан Асанбеков объявил голодовку с 1 ноября и тем самым протестует против незаконного и несправедливого ареста.

"При этом голодание протекает без воды и еды. Он никак не был причастен к комитету по защите Кемпир-Абада, а всего лишь делал ремонт в доме у Равшана Джеенбекова. Нурлан Асанбеков - отец-одиночка, воспитывающий десятилетнюю дочь. У него также есть пятилетняя дочка, страдающая ДЦП, которую он содержит... Мать Нурлана Асанбекова в крайне тяжелом состоянии. Ее он также обеспечивал необходимым лечением. Несмотря на предоставленные справки суду, его отправили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Власти отняли у него все и сейчас отнимают право на жизнь", - написала Айсулуу Кудайбердиева.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

Нурлан Асанбеков - обыкновенный рабочий, он никогда не интересовался политкой и не участвовал в обсуждении стратегически важных для страны вопросов. Он не входил в созданный комитет, не принимал участия в его собрании. В день проведения массовых арестов находился на объекте, где проводил ремонтные работы в доме бывшего депутата. Но сотрудники милиции его задержали.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.

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В Бишкеке задержана журналист Санрабия Сатыбалдиева

В Бишкеке задержали журналиста Санрабию Сатыбалдиеву. Об этом на своей странице в Facebook написала глава правозащитного центра "Кылым Шамы" Азиза Абдирасулова.

По ее словам, девушка беременна и у нее угроза выкидыша. Однако, несмотря на это, ее водворили в ИВС на 48 часов.

Кроме того, по словам Азизы Абдирасуловой, на допросе в следственной службе МВД находится оператор Калыс Аширбеков. За что именно задержали журналистку, неизвестно.

Источник - 24.kg
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