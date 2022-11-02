За трупы шахтеров Казправительство взыщет с "АрселорМиттал" "большой штраф"

16:27 04.11.2022

Большой штраф готовят для "АрселорМиттал Темиртау" по итогам проверок



Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов в кулуарах встречи главы Минэкологии с населением рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" будет выписан большой штраф за загрязнение экологии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Комитета, в настоящее время завершается проверка по поводу несоблюдения экологических нормативов со стороны "АрселорМиттал Темиртау".



Мы сейчас закончили проверку. Выявили проблемы по отходам, по очистным сооружениям, по выбросам, по выполнению природоохранных мер. Сейчас готовим большой штраф. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку.

Зулфухар Жолдасов

Он добавил, что штраф скорее всего будет в размере нескольких миллиардов тенге.



Мы сейчас считаем. Думаю, штраф на несколько млрд тенге мы будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов.

Зулфухар Жолдасов

Представитель ведомства уточнил, что сейчас идет кампания по выдаче разрешений.



В прошлом году мы снизили больше, чем на 100 тысяч лимитированных объемов, что составляет больше 30%. В этом году они должны обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч. Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства.

Зулфухар Жолдасов