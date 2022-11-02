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Байден может уйти до окончания срока. Задрал всех, - Washington Times
17:09 04.11.2022

The Washington Times
США

Кризис доверия к Байдену внутри США и за рубежом
The Washington Times: доверие к Байдену падает во всем мире

Результаты опросов показывают, что общественность все больше тревожит умственное здоровье Байдена. Рейтинг одобрения американского президента упал до 40%, – мрачное предзнаменование для демократов на промежуточных выборах, считает автор The Washington Times.

Уэс Мартин (Wes Martin)

Даже самые непоколебимые представители крайних левых теперь поверили в самые мрачные прогнозы касательно итогов предстоящих выборов в конгресс для Демократической партии. Один из недавних заголовков Reuters предупреждает: "Результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что рейтинг одобрения Байдена упал до 40%, – мрачное предзнаменование для демократов на промежуточных выборах".

Провалы Байдена во внешней политике усугубляют экономическую ситуацию в стране, которая столкнулась с беспрецедентной инфляцией. Самопровозглашенный эксперт в вопросах внешней политики, Байден растерял ключевых союзников Америки. Возможно, сейчас он наносит позициям Соединенных Штатов на мировой арене больше вреда, чем когда-то Джимми Картер.

Прежде вряд ли можно было найти более преданного партнера Америки, чем Саудовская Аравия. Франклин Рузвельт и основатель саудовской династии король Абдул-Азиз ибн Аль Сауд заложили основу для отношений между их двумя странами на встрече 1945 года. Теперь же Эр-Рияд отказывается реагировать на просьбы Байдена об увеличении добычи нефти, и вместо этого ОПЕК+ сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в день. В результате мы получим увеличение темпов инфляции и рост цен на заправках.

Это решение ОПЕК+ рассердило Белый дом.

"Президент Байден разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу в тот момент, когда глобальная экономика сталкивается с неослабевающим негативным влиянием военной кампании Путина на Украине. Сейчас, когда обеспечение глобальных поставок энергоносителей имеет первостепенное значение, это решение окажет крайне негативное воздействие на страны с низким и средним уровнем доходов, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители".

Между тем спустя почти 100 дней снижения цены на бензин снова начали расти.

В отличие от Байдена президент Дональд Трамп говорил, что он действительно ценит решение Саудовской Аравии закупать американскую военную технику, и он хвалил премьер-министра и фактического правителя королевства, наследного принца Мохаммеда бен Салмана, за то, что тот начал в своей стране экономические реформы.

Очевидно, демократы расстроены тем, что Саудовская Аравия вкладывает средства в фонд, которым управляет зять Трампа Джаред Кушнер. Но это решение было принято уже после того, как пути Кушнера и Трампа разошлись и Трамп покинул Белый дом.

Провал Байдена на Ближнем Востоке затронул не только Саудовскую Аравию. Просто поразительно, как мало Белый дом делает для того, чтобы поддержать иранский народ в его борьбе за свободу. Байден продолжает продвигать ядерную сделку с Ираном, согласованную еще в эпоху Обамы, которая позволит поддержать режим.

Байден также ставит под угрозу уникальные отношения с Израилем. Дэвид Фридман (David Friedman), бывший посол США в Израиле, разоблачает провал администрации Байдена, – соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном, контролируемым "Хизбаллой". И Ближним Востоком ошибки Байдена не ограничиваются.

Белый дом может навредить отношениям Соединенных Штатов с Европой в результате суровой зимы 2022–2023 годов, потому что перебои в поставках российского природного газа могут обернуться масштабными перебоями в энергоснабжении, рецессией и ростом уровня безработицы.

Положение американской экономики тоже ненамного лучше. Сентябрьский индекс потребительских цен в США, вероятно, свидетельствует о том, что пик инфляции еще не пройден. Согласно исследованию Bloomberg News, показатели общего уровня инфляции в США составят +0,2% в месячном исчислении и +8,1% в годовом исчислении. Инфляция остается высокой.

Политические и экономические последствия байденовского "Американского плана спасения" очевидны для всех, и это весьма мрачная картина. Даже убежденные сторонники демократов, такие как издание Washington Post, теперь признают, что план спасения представляет собой обоюдоострый меч, потому что он, конечно, помог экономике восстановиться самыми быстрыми темпами из всех стран Большой семерки, но при этом он вызвал самый значительный рост потребительских цен за последние 40 лет.

Рейтинг одобрения Байдена падает из-за неослабевающей инфляции, в первую очередь из-за высоких цен на топливо. В преддверии ноябрьских выборов в конгресс рейтинг поддержки Байдена медленно подрос, о чем свидетельствуют результаты опроса NPR/Maris, опубликованные в четверг, и составил 44%.

Тот факт, что почти семь человек из десяти считают, что Соединенные Штаты движутся в неверном направлении, а избирателей сильнее всего тревожит инфляция, вызывает беспокойство у всей Демократической партии.

Однако есть еще один важный момент: результаты опросов показывают, что общественность все больше тревожит умственное здоровье Байдена.

Результаты опроса Issues & Insights/TIPP, опубликованные в понедельник, демонстрируют, что 64% американцев либо "очень встревожены" или "достаточно встревожены" состоянием психического здоровья их главнокомандующего. В начале августа этот показатель составлял 59%.

Не так давно Байден пытался найти среди присутствовавших в аудитории конгрессмена от штата Индиана Джеки Валорски (Jackie Walorski), который в начале августа погиб в результате автомобильной аварии.

Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Мэтт Уитакер (Matt Whitaker) назвал Хантера Байдена угрозой для безопасности США.

Это имеет большое значение в условиях текущей предвыборной кампании, потому что подозрения в адрес Хантера Байдена непосредственным образом касаются деятельности его отца, в том числе на Украине, о чем свидетельствуют результаты расследования Сената.

Сенатор Чак Грассли (Chuck Grassley) только что пообещал, что он и его коллеги в юридическом комитете позаботятся о том, чтобы это расследование шло должным образом.

По мере приближения зимы Соединенные Штаты сталкиваются с холодным ветрами со стороны России и Китая. Америке нужны сильные лидеры, которых у нее может не оказаться в тяжелые времена, ожидающие ее впереди.

Источник - ИноСМИ
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