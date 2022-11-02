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"Генерал Мороз" хорошо отрезвляет немцев, - "Взгляд"
17:21 04.11.2022

Все больше немцев признает Украину фактической частью России

Текст: Алена Задорожная,
Евгений Поздняков

В Германии крепнут пророссийские настроения. Оторопь у местной прессы вызвали итоги опроса, согласно которому все больше немцев считают, что Украина – это фактически часть России. Немецкие социологи объясняют такой феномен успехами "кампании российской дезинформации". Но похоже, отрезвлению немцев помогают перегибы пропагандистской машины и приближение зимы.

На этой неделе немецкое издание RND опубликовало результаты опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии (Cemas), согласно которому все большую поддержку в Германии получают пророссийские взгляды. Рейтинг Москвы за полгода значительно вырос, особенно на Востоке – на территории бывшей ГДР.

Так, 18% опрошенных считают, что президент России Владимир Путин борется против "глобальной элиты, которая дергает за ниточки на заднем плане". 12% опрошенных верят в то, что Украина совместно с США создала секретные лаборатории по производству биологического оружия. Для сравнения: в апреле с этим утверждением согласились лишь 7%.

Стал популярнее тезис о том, что исторически Украина не должна иметь собственных территориальных претензий, поскольку она фактически остается частью России: число сторонников такой точки зрения поднялось с 8 до 14%. Выросла доля тех, кто считает, что военная операция на Украине потребовалась "для ликвидации фашистского правительства".

При этом социологи, проводившие опрос, винят в таких результатах активизацию "российских дезинформационных кампаний". Об этом RND заявила управляющий директор Cemas, социальный психолог Пиа Ламберти. "Они призваны создать хаос или раздор и подорвать доверие к демократии как таковой", – посетовала она.

Кроме того, опрос Cemas выявил явные различия в оценках между Восточной и Западной Германией. В бывшей ГДР каждый третий согласился с утверждением, что НАТО долго провоцировало Москву, поэтому Москва решилась на спецоперацию. В западной части страны с этим согласились вдвое меньше людей – 16%.

Подобные тезисы оказались особенно популярны у избирателей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Почти половина из них считают, что Украина фактически является частью России и что Россия была вынуждена начать СВО из-за провокаций НАТО. 40% избирателей АдГ согласились с тем, что Путин борется с глобальной элитой.

"Можно сказать, что у населения постепенно появляется трезвое понимание событий. Слишком много очевидных примеров циничной лжи всплывает на поверхность, – полагает Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от партии АдГ. – Самый яркий пример – распространение информации о том, что Россия сама взорвала собственный газопровод. Это откровенная глупость, однако большинство немцев до сих пор верят подобным сообщениям".

Но явные "переборы" в антироссийской кампании играют отрезвляющую роль, подчеркивает он. "Надеюсь, к концу зимы мы все в Германии как-то протрезвеем, – рассуждает экс-депутат. – Подобное изменение взглядов населения способно повлиять на политику, проводимую канцлером Олафом Шольцем. Кстати, я уверен, что в Восточной Германии показатели в реальности куда выше, чем указано в исследовании. Там 60–70% с пониманием относятся к действиям России".

Российские эксперты также считают данные Cemas показательными. "Немцы начинают переосмысливать происходящее на Украине. Конечно, это связано в том числе с ухудшением экономического положения в Германии на фоне приближения зимы", – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института Европы РАН по научной работе, завотделом страновых исследований и руководитель Центра германских исследовании Владислав Белов.

"В стране жестко работает пропагандистская машина, под воздействием которой находятся практически все, – считает эксперт. – Однако данные опроса свидетельствуют о том, что часть граждан выходит из-под влияния прессы". Но Белов не уверен в том, что изменения в общественном мнении приведут к массовым протестам. "Немцам в принципе не свойственен стихийный мятеж.

Та часть общества, которая время от времени бурно выражает свое недовольство на улицах, – это маргиналы, радикалы. Тем не менее и протестный потенциал есть.

Он организованный, более цивилизованный, нежели, например, во Франции. Протесты в Германии будут, но они пройдут по какому-то четкому графику. А уличные бунты? Нет, не дождетесь", – пояснил Белов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре по Восточной Германии прокатилась волна антиправительственных манифестаций с требованиями сблизиться с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. В тюрингском городе Гера 10 тысяч человек выходили на улицы вместе с главой фракции "Альтернатива для Германии" в ландтаге Тюрингии Бьерном Хеке. В городе Веймар митинговали более четырех тыс. немцев.

В другом бывшем уголке ГДР, земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах. Общее число участников составило семь тысяч человек. В Дрездене протест против поставок оружия Украине и против санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.

"Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе", – говорил тогда немецкий политолог Александр Рар. "Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой", – пояснял он.

Растущее недовольство народа может повлиять и на позицию Шольца, который недавно списал рост инфляции в ФРГ на Россию. "Не стоит забывать и о катастрофическом снижении валового дохода и производства. Останавливаются целые отрасли, что властям нельзя игнорировать. На этом фоне звучат наглые призывы американцев к переводу немецкого производства на территорию США. Конечно, это злит народ", – отметил Гердт.

Кроме того, на поведение Шольца могут повлиять и другие факторы, считает Гердт. "Скоро выборы в Конгресс США. После них администрация Байдена, скорее всего, станет слабее, и тогда канцлеру станет легче показывать немцам, что он больше не "подкаблучник" Америки. Тема отношений с Москвой может послужить хорошим поводом для выстраивания здорового, равноправного диалога с заокеанскими коллегами", – добавляет собеседник.



В пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по отношению к России. "Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию по отношению к Путину, а теперь изменил свою позицию, выступая за поиск общего языка", – сказал Эрдоган. Спустя несколько часов Берлин опроверг слова Эрдогана. Шольц по-прежнему считает, что Путин "должен вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры".

Эрдоган делает много подобных заявлений без ссылок на источник, напоминает Белов. "Но известно, что канцлер относится с уважением к Путину. Даже критикуя его, Шольц всегда называл российского лидера политиком, с которым можно и нужно общаться. Канцлер остается одним из ярых сторонников Украины. Однако Шольц готов к диалогу с Москвой, но аккуратному диалогу, поскольку он находится под жестким влиянием оппозиции", – резюмировал эксперт.

Источник - Взгляд
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