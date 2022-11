The Hill: решение Сунака о запрете фрекинга стало подарком для Путина

Решение Сунака ввести запрет на добычу нефти методом фрекинга – это подарок Путину и катастрофа для британской промышленности, пишет The Hill. Этим он обрекает свою страну на многие десятилетия борьбы с импортозависимостью и высокими ценами на энергоносители.



Роберт Брайс (Robert Bryce)



Как говорил Наполеон, "когда неприятель делает ошибку, не следует ему мешать". Это высказывание вспоминается в связи с недавним решением премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь ввести запрет на добычу нефти методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Этим он отменил изменение, внесенное его предшественницей Лиз Трасс, которая на посту премьер-министра первым делом разрешила добычу ископаемых из сланцевых пластов.



Решение Сунака - прямо подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Этим он обрекает свою страну на многие десятилетия борьбы с импортозависимостью и высокими ценами на энергоносители.



Не забывайте, что Путин со товарищи помогали финансировать антипропаганду добычи сланцевого газа, в результате чего фрекинг запретили семь европейских стран.



В 2014 году Андерс Фог Расмуссен, тогдашний генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Дании, заявил следующее: "Россия в рамках своих изощренных информационных и дезинформационных операций активно взаимодействовала с так называемыми неправительственными организациями - экологическими организациями, работающими против сланцевого газа, - чтобы сохранить зависимость Европы от импортируемого российского газа".



В 2016 году Центр европейских исследований Вильфрида Мартенса в Бельгии опубликовал отчет, в котором говорилось, что российское правительство выделило около 82 миллионов евро неким НПО, чья задача заключалась в том, чтобы убедить правительства стран ЕС прекратить разведку на сланцевый газ.



Великобритания ввела запрет на добычу путем гидроразрыва пласта в 2019 году.



"Друзья Земли" и другие неправительственные организации этому запрету рады (первые даже окрестили его "фантастическим достижением"), но, как показывают цифры, в будущем стране грозит дефицит топлива. За последние 20 лет внутренняя добыча природного газа в Великобритании значительно сократилась. Сегодня страна ежедневно потребляет более 200 миллионов кубометров газа в день, а производит всего около 90 миллионов. По последним данным компании BP, добыча газа в Великобритании находится на максимально низком уровне с 1973 года. Без бурения новых скважин (включая гидроразрыв пласта) Британия в следующие 10-20 лет впадет в полнейшую зависимость от импорта природного газа.



Из российско-украинского конфликта можно извлечь один важный урок: чрезмерная энергозависимость от других может обернуться проблемами во время кризиса. Именно это сегодня и происходит в Великобритании, которая и без того имеет репутацию страны с самой высокой стоимостью электроэнергии в Европе. Бытовые потребители платят около 64 евроцентов за киловатт-час, то есть примерно вдвое больше, чем в среднем по ЕС.



Уязвимость британцев перед высокими ценами на газ обусловлена закрытыми угольными электростанциями и зависимостью от газопоршневых генераторов. Надеяться на возобновляемые источники энергии неразумно: последний год или около того показал, что привязка экономики к погодозависимым энергоресурсам ведет к катастрофе.



Да, энергетический кризис в Европе действительно начался задолго до того, как Путин начал спецоперацию на Украину – количество доступной на рынке электроэнергии сократилось вследствие долгого отсутствия ветра, вынудив коммунальные службы использовать больше природного газа. А проекты береговых ветроэлектростанций вызвали яростное несогласие со стороны сельских жителей.



Даже если Великобритания сможет расширить использование возобновляемых источников и ядерной энергии - а сделать это необходимо, причем как можно скорее, - то все равно не один год будет нуждаться в поставках газа, которым отапливают около 85% всех домов в стране.



Британия обладает огромными газовыми ресурсами. Согласно подсчетам ее геологической службы, сланцевое месторождение Боуленд-Ходдер на севере Англии содержит около 40 миллиардов кубометров газа. При коэффициенте извлечения в 10% этого количества хватит на 50 лет.



Несколько месяцев назад я беседовал с одним американским экспертом, который знаком с геологией Великобритании и потенциалом добычи сланцевого газа. По его словам, здесь есть "прекрасные породы", а в некоторых сланцевых месторождениях количество газа почти вдвое превышает запасы лучших месторождений США. Но решение Сунака сводит все потенциальные усилия на нет.



Дай он зеленый свет бурению и фрекингу на сланцевых ресурсах, на добычу значительного количества газа все равно уйдут годы. Нужно будет запрашивать разрешения местных органов власти и землевладельцев, строить трубопроводы и перерабатывающие заводы. А подсобных рабочих, мастеров по добыче и буровые установки придется привлекать из-за рубежа.



Тем не менее, важно отметить, что в прошлом Британия уже сталкивалась с подобным энергетическим кризисом. Еще в 1942 году стране отчаянно не хватало углеводородов. Немецкие бомбардировщики разрушали промышленную базу Великобритании, и стране было нужно огромное количество нефти. Чтобы облегчить положение, страна пригласила несколько десятков нефтяников из Ардмора (штат Оклахома), и они стали тайно бурить в Шервудском лесу. В книге 1973 года "Тайна Шервудского леса" говорится, что они пробурили более 100 скважин и к 1944 году увеличили добычу нефти в Великобритании с 300 до более 3 000 баррелей в день.



Сегодня Великобритания сталкивается с аналогичным кризисом, хотя ни с кем не воюет. Вводя новый запрет на гидроразрыв пласта, Сунак посылает буровикам и представителям тяжелой промышленности сигнал о том, что вместо внутренних ресурсов страна станет полагаться на импорт. В довершение ко всем неприятностям это происходит в тот самый момент, когда в плане производства автомобилей Британия уступает Китаю, а Европа готовится к долгой и трудной зиме.



Спецоперация Владимира Путина на Украине идет не по плану, и запрет Сунака на фрекинг в Британии наверняка его порадовал.



Роберт Брайс - ведущий подкастов, исполнительный продюсер документального фильма "Сок: как электричество объясняет мир" и автор шести книг, последняя из которых называется "Вопрос власти".