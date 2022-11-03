В Белом доме попытались объяснить слова Байдена об "освобождении" Ирана

21:03 04.11.2022

4 ноября 2022, Алексей Дегтярев

Американский президент Джо Байден показывал свою солидарность с демонстрантами в Иране, когда высказывался о "скором освобождении" этой страны, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.



"Президент выражал нашу солидарность с протестующими, [...] давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать", – цитирует Кирби ТАСС.



Кирби предположил, что Тегеран сталкивается с теми проблемами, которые создал сам, и Вашингтон намерен продолжать искать пути для "привлечения режима к ответственности за то, как он обращается со своим народом".



Представитель Белого дома добавил, что иранский народ сам должен определять свою судьбу.



В пятницу Байден заявил, что США в скором времени "освободят Иран", добавив также, что жители этой страны "освободят сами себя".



Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.