США подарили Узбекистану 50 "легких тактических боевых машин Polaris MRZR". Гонять кыргызов?

22:31 04.11.2022

Соединенные Штаты подарили военную технику Министерству обороны Узбекистана



Заместитель командующего Сухопутных Войск Центрального командования США генерал-майор Вендул Хаглер передал 50 легких тактических боевых машин Polaris MRZR Силам специальных операций Министерства обороны Республики Узбекистан.



Начальник Управления сил специальных операций Министерства обороны Узбекистана принял технику от имени Сил специальных операций, в церемонии также приняли участие представители командования Центрального военного округа МО РУ, Сухопутных Войск Центрального командования США и посольства США в Ташкенте.



Техника была предоставлена в рамках программы "Наращивание потенциала партнеров", финансируемой Министерством обороны США. Автомобили оцениваются в 2,8 миллиона долларов США и представляют собой часть американской оборонной продукции, предоставленной Узбекистану на безвозмездной основе.



"Передача этой техники является лишь одной из форм содействия, которую Соединенные Штаты предлагают Узбекистану, чтобы внести вклад в защиту Узбекистаном своего национального суверенитета и территориальной целостности. Соединенные Штаты надеются на дальнейшее развитие нашего партнерства, которое значительно продвинулась за последние 31 год", - отметил генерал-майор Хаглер в своем вступительном слове.



Программа "Наращивание потенциала партнеров" уже давно служит для построения партнерских отношений с иностранными государствами, предоставляя военную подготовку и обучение по вопросам техники для повышения потенциала стран-партнеров в рамках каждого из географических боевых командований США.