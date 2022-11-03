Украинский след подводного Глейвица, - Ю.Борисов

00:38 05.11.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ



Украинский след подводного Глейвица

Предполагается, что участвовавшие в балтийской диверсии украинские военнослужащие уже уничтожены западными спецслужбами



3 ноября Министерство иностранных дел РФ было уполномочено сделать заявление, не имеющее на первый взгляд прямого отношения к теме диверсии против балтийских газопроводов. В этом документе речь идет о причастности спецслужб Великобритании к подготовке украинских диверсантов-подводников на Черном море. Причем, в связи с фактом украинского нападения на главную базу Черноморского флота РФ в Севастополе. Обилие приведенных в этом заявлении специфических подробностей о ходе такой подготовки, изучение каковых в принципе не является прерогативой внешнеполитического ведомства, явным образом указывает на то, что МИД был именно уполномочен обнародовать эти факты, тогда как за их выявление отвечали совершенно другие, профильные ведомства. В протесте, врученном по этому поводу британскому послу Д. Броннерт, говорится: "В частности, было отмечено, что в сентябре 2020 г. между Лондоном и Киевом была достигнута договоренность о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов. В конце 2020 г. стороны приступили к реализации программы противодействия угрозам на Черном море "Инициатива по морской подготовке ВМСУ", включающей курсы подготовки боевых пловцов.



Укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина". Работа ведется на базе отдельного центра спецопераций "Юг" им. атамана А. Головатого сил специальных операций ВСУ (в/ч A3199, бывший 73-й морской центр спецопераций) в г. Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. В Одессе на базе школы военных водолазов (входит в состав 198-го учебного центра ВМСУ, в/ч A3163, г. Николаев) проходит обучение специалистов по курсу "водолаз специального назначения" с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.



На побережье и в акватории Черного моря вблизи городов Одесса, Николаев и Очаков при участии британских специалистов подразделениями ВМСУ проведены водолазные спуски, в том числе осуществлен учебный подрыв объекта.



В августе-сентябре с. г. на о. Первомайском в акватории Днепровского лимана, в 3 км южнее г. Очакова британскими военными инструкторами (около 15 чел.) проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению беспилотными подводными аппаратами (БПА), предназначенными для поражения кораблей".



Еще раз подчеркнем, что в указанном документе МИД РФ нет ни одного слова о связи данной учебно-террористической деятельности в акватории Черного моря с масштабным диверсионным ударом по ключевой общеевропейской энергетической магистрали в Балтийском море. И подводные исследования, проведенные российским судном "Нефрит" на месте балтийской диверсии, не выявили прямых улик, указывающих на конкретных организаторов и исполнителей теракта.



Однако поставим себя на место организаторов балтийской диверсии, принимая в качестве данности их высокий профессионализм и умение выбирать оптимальные варианты действий.



Сформулируем пять основных вопросов и ответов, проливающих свет на логику подготовки данной провокации.



1. Где должно было находиться место практической подготовки диверсии?



Ответ. Данное место должно было находиться на значительном удалении от предполагаемого района осуществления диверсии, поскольку проведение масштабных и хорошо заметных учебных диверсионно-взрывных работ в непосредственной близости от объекта нападения выдало бы с головой организаторов операции.



2. Почему удаленное место подготовки диверсии было выбрано на Украине?



Ответ. Черноморское побережье Украины полностью отвечает требованию удаленности, и в случае с Украиной имеется идеальное прикрытие для таких тренировочных мероприятий в виде "международной помощи Украине для борьбы с российской агрессией".



3. Почему в эпицентре учебно-диверсионных мероприятий в районе Очакова и других приморских городов Украины оказались именно диверсанты-подводники из состава ВСУ?



Ответ. Во-первых, потому, что в районе Очакова еще с советских времен находится главный учебный центр подготовки военно-морского спецназа. Во-вторых и в главных, в качестве обязательного условия осуществления теракта на стратегических коммуникациях России в Балтийском море его организаторам необходимо было обеспечить стопроцентную гарантию собственной непричастности к физическому исполнению данной диверсии.



4. Почему нельзя принять в качестве факта, что подготовка украинских водолазов-подводников британскими специалистами была связана только с военной борьбой на Черном море, и в частности с нападением на базу ЧФ в Севастополе?



Ответ. Атака ВСУ на главную базу Черноморского флота осуществлялась посредством БПЛА и так называемых морских беспилотников, то есть безэкипажных моторных лодок, фактически самоходных морских мин с грузом взрывчатки на борту. В формате осуществленной операции против Севастополя прямое участие диверсантов-подводников вообще не просматривается. Более того, приведенные в заявлении МИД РФ специфические подробности подготовки британскими спецслужбами украинских военных диверсантов, а именно водолазные спуски и подрыв некоего подводного объекта, указывают на деятельность, нехарактерную для нападения на базу в Севастополе, но необходимую для подготовки к диверсии на Балтике.



5. Нет ли противоречия между безусловным императивом обеспечения стопроцентной гарантии анонимности организаторов балтийской диверсии и привлечением к исполнению теракта иностранных, в данном случае украинских военнослужащих?



Ответ. Противоречия нет. Практика специальных операций стратегического уровня предполагает полную и чаще всего немедленную ликвидацию непосредственных исполнителей после выполнения ими поставленной задачи с целью полной гарантии их молчания. В частности, именно поэтому выбор пал на украинских диверсантов, ликвидация которых может быть легко списана на потери в ходе боевых действий на Украине.



С высокой степень уверенности можно констатировать, что участвовавшие в балтийской диверсии украинские военнослужащие уже уничтожены западными спецслужбами. Вспомним, в частности, несчастный случай с морскими пехотинцами США, которые участвовали в ликвидации Усамы бен Ладена, а затем в августе 2011 года дружно погибли в результате авиационной катастрофы: "Среди погибших в крушении вертолета в Афганистане более 20 военнослужащих были членами "группы 6" спецназа SEALS (Sea, Air and Land Teams), которая ликвидировала бен Ладена", – сообщил телеканал Fox News со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне. Источники заявили, что это крупнейшая по численности потеря личного состава для "группы 6" за все время ее существования".



Таким образом, логический анализ деятельности британских специальных служб на Украине в районе Очакова является прямым указанием на связь этой деятельности с подготовкой диверсионного акта стратегического масштаба на Балтике.