Серьезнейшая угроза экономической безопасности Российской Федерации, - В.Катасонов

00:48 05.11.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Серьезнейшая угроза экономической безопасности Российской Федерации

В продолжение разговора о критической зависимости российской экономики от импорта



Наиболее ощутимой формой импортной зависимости является доминирование иностранных товаров на потребительском рынке России. Менее заметной, но более опасной является зависимость предприятий и компаний промышленности и других отраслей экономики от импортных поставок деталей, узлов и комплектующих о чем я писал в предыдущей статье.



Долгое время мы тешили себя мыслью, что хотя бы по природным ресурсам Россия не зависит от импорта. Однако некоторые наши иллюзии были развеяны после того, как Счетная палата в прошлом году опубликовала доклад "Оценка эффективности управления государственным фондом недр в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счет импорта". В РФ имеется список видов минеральных ресурсов, отнесенных к категории стратегических. Целый ряд видов из этого списка, оказывается, являются дефицитными: уран, марганцевая руда, хромовая руда, титан, бокситы, рений, редкоземельные металлы (РЗМ), цирконий. Кроме того, к дефицитным отнесены минеральные ресурсы, не входящие в список стратегических: бентониты, плавиковый шпат, йод, бром, каолин и др.



На странице 16 доклада приведены данные по уровню покрытия внутренних потребностей российской экономики по некоторым видам минеральных ресурсов импортными поставками (по состоянию на 2020 год, в скобках – по состоянию на 2018 год; %):



Марганец – 100 (100)

Хром – 100 (100)

Титан – 100 (99,9)

Литий – 100 (100)

Йод – 100 (100)

Плавиковый шпат – 95 (95)

Цирконий – 90 (85)

Бентониты для литейного производства – 88 (91)

Каолин – 70 (65)

Бокситы – 66,9 (71,2)

Медь - 58,4 (45,9)

Молибден – 35 (42)

Вольфрам – 18,2 (25,0).



Некоторые виды стратегического сырья, как следует из доклада, импортировались, но в категорию дефицитных не были включены. Например, молибден и вольфрам. Вероятно, по той причине, что внутри страны есть источники, которые позволяют быстро заменить импортные поставки. Тогда почему такая замена до сих пор не произведена?



В докладе обращается внимание на то, что хотя целый ряд минеральных ресурсов Россией не импортируются, однако велики закупки продуктов первичного передела таких ресурсов. Например, закупаются не руды металлов, а сами металлы. Так, в документе отмечается: "Тантал и ниобий в сырье не импортируются, так как в Российской Федерации производятся соответствующие концентраты, но импортируются их переделы феррониобий, ниобий металлический и тантал металлический". Импорт самих полезных ископаемых не осуществляется, но импортируются их переделы и соединения также по таким видам, как рений и бериллий.



В докладе дается обобщенная оценка импортной зависимости России по минеральным ресурсам: "Таким образом, в рассматриваемом периоде в значительных объемах импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и более 60 % дефицитных видов полезных ископаемых (с учетом импорта переделов)". Покрытие трети потребностей в стратегических ресурсах за счет импорта – серьезнейшая угроза экономической безопасности Российской Федерации!



Доклад готовился в прошлом году, и в нем отмечается: "Вследствие потенциальных угроз введения санкций по отношению к Российской Федерации зависимость от импорта некоторых видов стратегического и дефицитного сырья создает риски необеспечения различных отраслей российской экономики необходимым минеральным сырьем".



В докладе указывалось, что доминирующую роль в экспорте минеральных ресурсов для обеспечения потребностей отечественных отраслей экономики в стратегических и дефицитных видах минерального сырья играют такие страны, как Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР и прочие. На первое место была поставлена Украина. За 2018–2020 годы Украина обеспечивала поставку 82,9 % титана, 51,2 % циркония и 70 % каолина. На второе место среди поставщиков минеральных ресурсов был поставлен Казахстан, на который пришлось 87 % импортируемого хрома и 73,2 % импортируемой меди. 70,7 % лития импортировалось из Чили, 83,3 % бокситов – из Китая, а Монголия поставила 85,2 % плавикового шпата.



Доклад, который базируется преимущественно на информации Роснедр, признает прогрессирующий развал сырьевого сектора экономики, включающего разведку недр, добычу минеральных ресурсов, их обогащение и первичный передел: "В ходе проверки отмечено отставание Российской Федерации за последние три десятилетия от мирового уровня развития и использования технологий обогащения и переработки твердых полезных ископаемых. Современные технологии обогащения применяются в отношении наиболее ликвидных и востребованных видов ТПИ [твердых полезных ископаемых. – В.К.] (золото, медь, полиметаллы и др.). В то же время для ряда ключевых видов минерального сырья утрачены и не развиваются технологические циклы глубокой переработки с получением товарной продукции высоких степеней передела и с максимальной добавочной стоимостью. По информации Роснедр, за последние 30 лет уменьшились по сравнению с мировым уровнем либо прекращены полностью объемы производства и переработки групп редких элементов, в том числе редкоземельных металлов (РЗМ), а также циркония и черных металлов – марганца и хрома. В основном это касается производства, что обусловлено в большей степени прекращением действия и отсутствием иных центров компетенций полного цикла, занимающихся полной цепочкой исследований – от вещества до полупромышленных исследований, которые функционировали до 1990-х годов".



После начала СВО и последовавшей за ней санкционной войны коллективного Запада против России российские чиновники активно заговорили об импортозамещении. Но почему-то почти никто из них не упоминает о необходимости импортозамещения по минеральным ресурсам, особенно стратегически значимым.



Но, пожалуй, самым главным направлением импортозамещения должны стать инвестиционные товары. Т.е. машины и оборудование производственного назначения. К сожалению, Росстат не ведет никакого статистического наблюдения, которое позволило бы нам понять, насколько российская экономика зависима от закупок на мировом рынке машин и оборудования производственного назначения. На сайте Росстата в разделе "Показатели для оценки состояния экономической безопасности России" нет и намека на наличие таких показателей, как, скажем, "доля импорта в общем объеме закупок машин и оборудования производственного назначения", "доля импортного оборудования в общем объеме установленного оборудования производственного назначения" и т.п. Вместе с тем, некоторое представление о такой импортной зависимости дают оценки независимых экспертов, опросы предпринимателей, документы отраслевых союзов предпринимателей.



В частности, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН проводит опросы промышленников, на основе которых делаются оценки зависимости сектора от импорта оборудования, а также доступности и качестве российских аналогов оборудования. Из этих опросов следует, что 50-60 процентов закупаемого оборудования – импортное. За время с 2014 года, когда власти заявили о необходимости радикального импортозамещения, ситуация принципиально не изменилась. Если в 2015 году 56% респондентов считали, что за последние три-пять лет качество российского оборудования не изменилось, то по состоянию на 2020 год таких стало 52%. В 2014 году 4% руководителей полагали, что за указанный период оно снизилось, по состоянию на 2020 год таких стало 7%. Доля тех, кто отмечал рост качества российского оборудования, уменьшилась с 9% до 7%, доля не определившихся выросла с 31% до 33% соответственно. При этом хочу напомнить, что понятие "российское оборудование" само по себе весьма условно. Ведь многие виды оборудования, на которых значится "Сделано в России", на самом деле представляют собой продукт, собранный с использованием иностранных комплектующих и деталей.



Данные опроса предпринимателей (вопрос: "Существуют ли в России нужные вам машины и оборудование, сопоставимые по качеству с аналогами из стран дальнего зарубежья?"; % респондентов)



Варианты ответов - 2010 г. / 2014 г. / 2020 г.

Есть, и довольно много - 42 / 43 / 38

Есть, но очень мало - 52 / 53 / 50

Нет - 6 / 4 / 12

Источник: данные ИНП РАН



Как видим, за период 2010-2020 гг. отношение российских предпринимателей к возможности приобретения производственного оборудования желаемого качества на внутреннем рынке стало более скептическим. Можно предположить, что это повлияло на конкретные решения промышленников в пользу закупок импортного оборудования.



По некоторым отраслям экономики имеются данные по доле оборудования импортного происхождения. Например, в угольной промышленности по состоянию на конец 2017 года доля импортных машин и оборудования по отдельным видам была следующей (%): машины механизированного крепежа – 64,4; комбайны для очистных работ – 91,9; погрузочные машины – 67,0; электровозы – 72,6; дизелевозы – 99,6 (Плакиткина Л.С., Плакиткин Ю.А., Дьяченко К.И. Оценка импортозависимости российских угольных компаний от закупок зарубежного оборудования // "Горная Промышленность" №3 (139) / 2018).



А вот результаты свежего исследования по такой отрасли, как производство строительных материалов. Оно подготовлено Национальным объединением производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и Аналитическим центром промышленности стройматериалов (СМПРО). Правительство заявляло, что производство многих стройматериалов локализовано в стране. Однако, как выясняется, локализация эта липовая. Как оценили эксперты отрасли, выпуск половины всех видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от оборудования из Европы и США В исследовании отмечается, что товары по 11 из 26 позиций изготавливаются исключительно на зарубежных станках. Это, например, кирпич, плитка, керамогранит, герметики и другие товары. Производители строительной химии зависят от западных комплектующих на 90%, сухих смесей - на 80%.



В последнее десятилетие машины и оборудование были самой главной товарной группой в российском импорте. Их доля приближалась к 50 процентам. В 2020 году удельный вес машин и оборудования, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росстата, составил 47,6%; в прошлом году – 49,2%. В стоимостном выражении прошлогодний импорт машин и оборудования составил 144,3 млрд долл. Он включал следующие наиболее крупные товарные группы (в скобах – стоимостной объем в млрд долл.): механическое оборудование (54,3), электрическое оборудование (36,8), автомобили легковые (8,0), автомобили грузовые (2,3), части и принадлежности моторных транспортных средств (10,7).



Санкционная война коллективного Запада, стартовавшая 24 февраля, резко сократила импорт инвестиционных товаров. Впрочем, точных статистических данных, которые позволили бы оценить такое сокращение, нет. В конце февраля Федеральная таможенная служба (ФТС) приняла решение прекратить помесячную публикацию значительной части статистики по внешней торговле России, в том числе по импорту важнейших товаров. Последние данные имеются лишь на январь.



В следующей статье я планирую завершить разговор о проблемах российской экономики, связанных с критической ее зависимостью от импорта. Источник - Фонд стратегической культуры

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