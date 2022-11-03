 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранцы высмеяли Зеленского из-за постановочного фото с дроном
00:52 05.11.2022

Hamshahri
Иран

Скандальные фото Зеленского на фоне дронов или карлик - великан рядом с обломками?
Hamshahri: Зеленского высмеяли в соцсетях после его фотографии с беспилотником

Иранцы уличили президента Украины Владимира Зеленского во лжи, комментируя его фото с беспилотником. В Иране напомнили, что длина БПЛА "Шахед-136" составляет 3,5 метра, а рост Зеленского всего 170 см, пишет Hamshahri.

Как только фотографии, на которых президент Украины Владимир Зеленский позирует возле обломков беспилотного летательного аппарата якобы иранского происхождения, появились в соцсетях, многие пользователи виртуального пространства сразу же стали указывать на фейковый характер данных изображений: они пришли к такому выводу, проанализировав качество освещенности на фото, характер и пропорции двух изображенных на них объектов, и даже элементарно их величину.

О реакции пользователей киберпространства на фото, где Зеленский находится якобы возле обломков иранского беспилотника, написало сразу несколько газет в стране (Иране).

Агентство "BBC Farsi" также перепечатало данные снимки с Владимиром Зеленским, сопроводив их "героическим", однако и с изрядной долей иронии, заголовком: "Я пообрываю крылья этим железным монстрам!".

Дотошные пользователи соцсетей выяснили, каким образом были получены данные фейковые снимки: их удалось создать методом обычной компоновки изображений, при помощи технологии так называемого зеленого экрана (или технологии Хромакея), а также, задействовав фотошоп. Читатели стали распространять снимки по виртуальным просторам, но уже со своими комментариями: где-то с безобидным юмором, а где-то и со злой иронией по адресу президента Украины.

При этом следует также отметить, что на неестественность освещенности на фото, неправдоподобие пропорций, структуры и размеров объектов обратили внимание пользователи соцсетей не только в Иране, но и во многих других странах мира. Даже в тех странах, для которых события на Украине, казалось бы, достаточно далеки, и не должны их сильно волновать. Суть наиболее распространенного аргумента, свидетельствующего о том, что перед вами – фейк, чаще всего сводится к следующему: незадачливые фотографы как-то позабыли, что рост Зеленского составляет 170 сантиметров, тогда как длина якобы летательного аппарата, изображенного на снимках, должна быть как минимум три с половиной метра.

Спецрепортаж, подготовленный группой "Иран – Политические новости"/Внешняя политика/Первая полоса издания Hamshahri

Комментарии читателей:

Лале
Вся наша жизнь, включая политику – это теперь сплошное кино и игра…
Ну, так и верни назад восточные территории, если так силен и ломаешь крылья монстрам
Неудивительно: Зеленский сам происходит из выдуманной, фейковой страны, он принес столько несчастий украинскому народу, и всем было бы лучше, если бы он уже давно убрался бы восвояси, на свою фейковую родину, откуда он происходит и которую все время просит о помощи

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667598720


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