Кто победит на промежуточных выборах в США 8 ноября? - В.Прохватилов

00:57 05.11.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Кто победит на промежуточных выборах в США 8 ноября?

На фоне падения экономики и роста политического насилия



8 ноября в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут избраны все 435 депутатов палаты представителей Конгресса США, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 36 штатов. Хотя хозяин Белого дома не переизбирается, но эти выборы являются своего рода референдумом по политике действующего президента.



Единственной, на мой взгляд, интригой этих выборов является вопрос, удастся ли республиканцам получить контроль над сенатом. По палате представителей вопрос состоит только в том, насколько велико будет там республиканское большинство.



Согласно прогнозу ведущего американского социолога Нейта Сильвера, шансы республиканцев и демократов на выборах в сенат были практически равны, но в последние дни опросы показали, что республиканцы "получают очень небольшое преимущество". Шансы демократов сохранить контроль над палатой представителей Сильвер расценивает как один к пяти.



Прогноз Нейта Сильвера



Лидеров демократов такая перспектива не радует. Барак Обама призвал американцев голосовать за "хороших людей", чтобы не допустить прихода к власти сторонников "теории заговора": "Если они выиграют, неизвестно, что может произойти". 2 ноября Джо Байден, обращаясь к своим сторонникам, предупредил: "Не заблуждайтесь, демократия вынесена на голосование для всех нас".



Их тревоги объяснимы – потеря контроля даже над одной из палат конгресса, не говоря уже об обеих, крайне осложнит оставшиеся два года президентства Байдена. Шансы республиканцев блокировать принимаемые президентской администрацией законы в таком случае резко возрастут. Еще опаснее для "партии осла" намерение республиканцев инициировать расследование сомнительных расходов демократов, а также личной жизни сына действующего президента.



Каждый третий американец убежден, что, если республиканцам удастся победить на промежуточных выборах, Байдена ждет импичмент.



"В Белом доме очень трезво смотрят на то, что может произойти в случае победы республиканцев, – цитирует Reuters консультанта администрации Байдена Эрика Шульца. – Ни для кого не секрет, на что они могут пойти, если им представится возможность".



Для защиты от возможных уголовных преследований в Белом доме уже наняли опытного адвоката Ричарда Саубера.



Каковы же главные тревоги американцев, которые определят их голосование 8 ноября?



Масштабный социологический опрос, проведенный 3-20 октября Институтом Гэллапа, показал, что более всего волнует американцев экономика. Об этом заявила почти половина опрошенных. 40% тревожит рост преступности, далее идут политика в отношении контроля над оружием и иммиграция – 38% и 37%. Всего для 26% опрошенных ключевой является тема глобального потепления.



Традиционно внешнеполитические дела не слишком волнуют американцев. Однако СВО заставила обращать внимание и на них. В этом году Gallup впервые в XXI веке включил в опросный лист "отношения с Россией" и выяснилось, что они являются чрезвычайно важными для 31% американцев.



Согласно опросу Pew Research Group, доля американцев, беспокоящихся о судьбе Украины, упала с 55% в мае до 38% в сентябре. Исследование Quincy Institut показало, что большинство населения США выступает за начало мирных переговоров с Россией, даже если это потребует "компромиссов со стороны Украины" (иными словами – территориальных уступок).



Среди электората демократов идея о достижении компромисса с Россией ради мира на Украине имеет большую поддержку (62%), чем среди республиканцев (54%).



Ключевыми темами назвали: экономику – 64% республиканцев, 33% демократов; иммиграцию – 55% республиканцев, 22% демократов; преступность – 55% республиканцев, 27% демократов; политику в сфере контроля над оружием – 44% республиканцев, 39% демократов; отношения с Россией – 36% республиканцев, 26% демократов; климатические изменения – 9% республиканцев, 49% демократов.



Отметим, что республиканцам удалось организовать общественную дискуссию по трем наиболее проигрышным для демократов темам: экономике, незаконной иммиграции и преступности.



Судя по всему, именно экономика станет той гирей, которая потянет демократов на электоральное дно. Опросы подтверждают, что высокая инфляция остается главной заботой большинства американцев. Все усилия демократов взять ее под контроль не дают результатов и лишь ухудшают ситуацию.



2 ноября ФРС США повысила процентную ставку до максимального уровня за последние 15 лет. Федрезерв пытается сдержать ажиотажный рост потребительских цен. При этом аналитики не исключают, что резкое повышение ставок втянет экономику страны в затяжную рецессию.



Комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла звучит как явка с повинной: "Мы верили и думали, что все под контролем, но ошиблись".



"Семь месяцев назад ключевая ставка была 0.25%, в середине июня 2022 всего лишь 1%, а сейчас уже 4% и формируются планы по штурму 5%. Скорость повышения беспрецедентная в современном финансовом мире – подобный рост (3.75% за семь месяцев) наблюдался лишь в 1980 году!", - отмечает российский финансовый аналитик Павел Рыков, который считает, что глава ФРС "испугался потери контроля над финансовым рынком и утраты доверия к ФРС и долларовой системе". В своем выступлении Пауэлл дал понять, что вскоре может в очередной раз включить печатный станок.



Что касается прогнозов о результате промежуточных выборов, то, согласно анализу портала Realclearpolitics, на сегодняшний момент республиканцы должны получить 178 мест в палате представителей, а демократы – 141 место. У республиканцев есть шанс набрать в нижней палате больше мест, чем у них было за последние 90 лет.



Что касается сената, то здесь республиканцы могут рассчитывать на 48 мест, демократы – на 45. Все будет решаться в 7 округах, где шансы равны: 5 из них "демократические", 2 – "республиканские"!



Шансы республиканцев взять 51 место в сенате заметно выше, чем у демократов удержать нынешние "фифти-фифти".



И чем ближе день промежуточных выборов, тем выше градус политического насилия в стране. Байден, выступая, недавно упомянул инцидент с нападением на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пэлоси как пример политического насилия со стороны республиканцев.



Между тем как раз во время выступления Байдена было совершено нападение на республиканского кандидата в сенаторы от штата Нью-Гэмпшир Дона Болдука. Недавно напали на его однопартийца – кандидата в губернаторы Нью-Йорка Ли Зелдина, а в июне пытались расстрелять судью Верховного суда Бретта Кавано.



Чем бы ни закончились выборы 8 ноября, противостояние двух политических лагерей США будет нарастать.