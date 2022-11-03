Китай выигрывает торговую войну у США, - Иван Рыбин

12:22 05.11.2022

4 ноября 14:06

Китай выигрывает торговую войну у США

еВау теряет десятки миллионов клиентов и миллиарды долларов прибыли - китайцы с Aliexpress довольны

Иван Рыбин



Крупнейшая глобальная торговая площадка еВау уже третий квартал подряд терпит огромные убытки, что еще недавно казалось невозможным. Но это факт. С начала текущего года интернет-аукцион уже потерял около $2 млрд., тогда как в 2021-м компания преуспевала и демонстрировала рост прибыли. Падает число клиентов, падает капитализация самой компании и ее расчетной фирмы PayPal, которую многие пользователи перестали использовать в транзакциях.



По итогам третьего квартала 20222 года интернет-аукцион eBay Inc. снова зафиксировал чистый убыток, хотя на этот раз не такой большой. Суммарно потеряли $70 млн., тогда как за первое полугодие компания умудрилась прогадить $1,87 млрд.



Оборот за третий квартал снизился на 11% - до $17,7 млрд., число клиентов - до 135 млн. человек (годом ранее было 152 млн.). Проблемы уже отразились на курсе акций компании, с начала года они подешевели на 43%, и это далеко не предел.



Неважно чувствует себя и расчетная система PayPal, акции которой подешевели в два с лишним раза. Текущая их стоимость около $79, тогда как на начало 2022 года они торговались где-то по $190. Более того, слухи о возможном "отделении" данного бизнеса от еВау и его продаже никого не воодушевляют, и оптимизма по поводу роста котировок нет.



"У меня есть некоторое количество акций PayPal, но вошел я в них в первой половине 2021 года, когда они стоили дороже $200. В общем, это „инвестиции" на годы вперед, если не навсегда. Особенно учитывая тот негатив, который вот уже год с лишним нагнетается вокруг этой компании. Хотя даже не нагнетается, он просто всплывает, как известная субстанция", - рассказывает частный инвестор Андрей.



Негатива, действительно, хватает. И в этом году его стало еще больше. Причем политизированного. Как оказалось, PayPal в угоду Вашингтону начал откровенно обманывать русских пользователей, грубо нарушая свои правила. Которые подразумевают защиту транзакций, собственно, за это и берется комиссия. Информация об этом просочилась, и пользователи из иных стран стали обходить стороной данный сервис, оплачивая покупки на еВау напрямую, то есть своими банковскими картами.



"Долгосрочные перспективы PayPal кажутся неплохими, но я просто не могу доверять компании, которая была вынуждена отказаться от своих собственных указаний и чье руководство приняло такие непонятные бизнес-решения за последний год. Я мог бы быть более оптимистичным, если бы PayPal действительно стабилизировал рост пользователей и снова увеличил свою прибыль. Но пока этого не произойдет, я буду смотреть на более многообещающие акции технологических компаний", - дипломатично советует аналитик Stock Advisor Лео Сан.



Падение прибыли самого интернет-аукциона тоже частично связано с нашей страной, хотя точной статистики тут нет. И это странно - официальное представительство eBay в Москве открылось аж в 2012 году. Число пользователей из РФ почему-то не разглашается, есть только оценки пятилетней давности, дескать, тогда таковых было около миллиона. Что сомнительно. На начало 2022-го, по оценкам отечественных экспертов, около пяти миллионов граждан РФ периодически покупали что-то на еВау, то есть являлись активными пользователями. Число отечественных продавцов на этой площадке, напротив, немного - около 40−50 тысяч. Причина в отвратительной работе российской почтовой службы и дороговизне ее услуг.



Для граждан РФ покупки (и продажи тоже) на еВау теперь заблокированы - с весны сего года. То есть минус пять миллионов клиентов как с куста. У многих "зависли" посылки, кто-то их и вовсе лишился. Причем под раздачу попали даже те наши соотечественники, кто живет за границей, но пользуется отечественной банковской картой. Эту проблему они решили, но многие все равно оказались в "черных списках". Судя по всему, навечно - как русские.



Однако связывать с Россией двухмиллиардный провал не стоит, Amazon тоже заблокировал работу с нашей страной, однако катастрофы нет. Да, частая прибыль структуры упала и тут, но примерно на 10% - до $2,9 млрд. Выручка, напротив, выросла на 15% - до $127,1 млрд. Всем сейчас тяжело, простые люди по всему миру начали активно экономить свои деньги, но ведь покупать и продавать товары они не перестали.



Интересно, что после объявления провальных итогов деятельности еВау акции компании подросли - дескать, не все так плохо, как думали. А когда Amazon отчиталась о несколько меньшей, но все равно огромной прибыли, ее ценные бумаги, наоборот, подешевели. Логики в современном фондовом рынке вообще искать не стоит, там все происходит исключительно по желанию крупных участников торгов. Всех остальных тупо обирают, в том числе при помощи таких вот нелогичных "финтов ушами".



Кстати, со стратегией развития руководство еВау тоже крупно промахнулось, взяв курс на торговлю всякими предметами роскоши, в частности, ювелиркой и антиквариатом. Тогда как сейчас в мире основным потребителям как-то не до того, и западные эксперты тоже это отмечают. Главная же претензия в том, что компания сильно переоценена, ее капитализация гораздо больше, чем этот бизнес должен стоить на самом деле.



Капитализация интернет-аукциона на данный момент составляет около $21 млрд. Для контраста - капитализация Ford Motor Company, которая в прошлом году произвела около 4 млн. легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков, тракторов и т. д. по всему миру, составляет $52 млрд., то есть всего в 2,5 раза больше. Но где еВау, и где Ford Motor Company - даже сравнивать грешно… Такие вот жуткие гримасы фондового рынка.



Со стоимостью акций Alibaba Group тоже не все хорошо - они падают. Но вовсе не потому, что у компании, которой принадлежит, в том числе, площадка Aliexpress, какие-то проблемы. Наоборот, все отлично, даже прекрасно. Просто американские спекулянты активно играют против КНР, не более того. А так за 2021 год Alibaba Group при выручке $109,5 млрд. (плюс 41%) получила чистую прибыль в размере $21,8 млрд. (плюс 2%). Хотя, на самом деле, больше - $24,6 млрд. (плюс 15%). На $2,8 млрд. компанию за антимонопольные нарушения оштрафовало китайское правительство. Там местный ФАС, в отличие от РФ, работает.



"Что из себя представляет Alibaba? Это компания, у которой:



около миллиарда клиентов по всему миру;

крайне дешевая оценка;

сохраняется потенциал двузначного роста выручки и прибыли.

Поэтому те, кто сейчас не боится покупать акции BABA, могут быть щедро вознаграждены за готовность брать риск", - считают аналитики InveStory.



Но акции черт с ними, собственно, сами китайцы так тоже считают. Они просто работают и постепенно давят, в том числе тот же еВау. Причем "накат" на американский рынок идет серьезный, если вы посмотрите цены Aliexpress для Европы, России и Штатов, то удивитесь - несмотря на транспортные издержки янкесам все обходится дешевле. Да, то же самое можно купить им на еВау, причем зачастую у тех же компаний, но на китайской площадке дешевле.



Мораль сей басни проста - барыги постепенно сдают свои позиции. Раскрученный американский сайт по торговле всем на свете, стоимость которого раздули до умопомрачительных величин, начинает потихоньку помирать. Да, в свое время он был прорывом, но сейчас настали иные времена. Реальный сектор экономики, во всяком случае, китайской точно, начинает давить торгашей и финансовых спекулянтов. И это - правильно!



Собственно, России нужно тоже пойти по этому пути. О запрете финансовых спекуляций и необходимости масштабных вложений в промышленность говорилось уже неоднократно, но воз и ныне там. В этой связи будущее нашей страны пока столь же неопределенное, как и судьба еВау вместе с жульнической PayPal. И это не может не тревожить.