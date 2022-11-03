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Токаев сам себе урезал полномочий (мелких и ненужных)
12:48 05.11.2022

Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Документ предусматривает, в частности, сокращение отдельных полномочий главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета.
БИШКЕК, 5 ноя - Sputnik. Президент РК Касым-Жоомарт Токаев подписал закон о сокращении полномочий главы государства и переходе к смешанной избирательной системе, сообщает Sputnik Казахстан.
Сегодня состоялась церемония публичного подписания нескольких важных законов, принятых по итогам июньского референдума о внесении поправок в Конституцию РК.
Документы предусматривают, в частности, сокращение отдельных полномочий главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращение так называемой "президентской квоты" в сенате парламента, а также введение отдельных ограничений на период пребывания в должности президента.
"Конституционная реформа ознаменовала начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности", - подчеркнул Токаев.

Источник - ru.sputnik.kg
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